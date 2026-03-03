Chuẩn y ông Trần Huy Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

(VTC News) -

Ngày 3/3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định chuẩn y ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3 nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư quyết định ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thanh Bình được giới thiệu để HĐND tỉnh Ninh Bình bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 thay ông Trần Huy Tuấn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (phải) trao quyết định cho ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: TTXVN)

Theo thông báo tại hội nghị, Bộ Chính trị đã có chủ trương để ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Ninh Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình và các chức vụ liên quan; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn sinh năm 1974, quê quán tỉnh Lào Cai. Ông có trình độ Thạc sĩ Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường, Kỹ sư Thủy lợi, Cử nhân Kinh tế chính trị; Cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Trong thời gian công tác tại tỉnh Yên Bái, ông Trần Huy Tuấn từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Yên Bái, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chánh rồi Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Văn Yên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, từ tháng 7-11/2025, ông Trần Huy Tuấn giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (mới).

Tháng 11/2025, ông Trần Huy Tuấn giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 2/3/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình bầu ông Trần Huy Tuấn giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.