Uống bia 0 độ, thổi nồng độ cồn có lên?

(VTC News) -

Uống bia 0 độ, nồng độ cồn sẽ bằng 0?

Thời gian này, nhiều người có xu hướng chọn uống bia không cồn, thay vì uống bia bình thường như trước đây. Theo họ, uống bia không cồn sẽ không bị say, giúp an toàn hơn khi lái xe và nếu có bị cảnh sát giao thông đo, nồng độ cồn cũng không lên.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Bộ Quốc phòng, hơi thở bạn vẫn có nồng độ cồn ở ngưỡng thấp nếu bạn sử dụng các loại bia trên nhãn ghi là 0 độ. Nếu tham gia giao thông, bị yêu cầu dừng lại thổi nồng độ cồn bằng máy đo chuyên dụng vẫn có thể dương tính và vi phạm.

Vì vậy, khi sử dụng sản phẩm bia 0 độ, bạn vẫn cần thời gian để đào thải hết nồng độ cồn trong máu và hơi thở mới được tham gia giao thông. “Tốt nhất không nên uống bia dù là bia 0 độ”, bác sĩ Hoàng khuyên.

Luật Giao thông đường bộ nghiêm cấm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Chỉ cần phát hiện có nồng độ cồn trong máu hoặc đường thở, khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện đều bị xử phạt hành chính.

Bia có nồng độ cồn bằng 0 hay còn gọi là bia chay, là sản phẩm được tách chiết hết cồn hoặc được ủ để chứa lượng cồn thấp hơn mức cho phép. Đối với bia không cồn, có nồng độ cồn 0,0%, khi uống thì hoàn toàn không say và không ghi nhận nồng độ cồn trong hơi thở cho dù uống ít hay nhiều.

Về cơ bản, công nghệ để loại bỏ cồn hoàn toàn nhưng vẫn giữ được hương vị là rất khó. Vì vậy, bia 0 độ được khử cồn, nhưng có nhiều loại vẫn tồn tại một nồng độ nhất định.

Hiện nay, trên thị trường, nhiều loại bia quảng cáo là "0 độ". Thực tế, bia đó có thể có nồng độ cồn ở ngưỡng thấp khoảng 0,05%. Do đó, uống một lon bia 0 độ có thể tích 500 ml thì nồng độ cồn có thể lên 0,25%. Nhưng tùy theo quy định tiêu chuẩn của từng quốc gia vẫn được coi là nồng độ cồn bằng 0.

Do đó, với quy định gần như mang tính tuyệt đối như hiện nay, một số loại bia được dán nhãn “không cồn” vẫn có thể sẽ khiến người cầm lái đối diện nguy cơ bị xử phạt nếu lượng uống quá nhiều hoặc loại bia được chọn có nồng độ cồn cao hơn công bố.

Chuyên gia cũng cho biết, căn cứ vào thực tế phổ biến của tình trạng người dân uống rượu tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra khái niệm đơn vị cồn.

Một đơn vị cồn tương đương với 10g cồn ethanol nguyên chất, bằng 200ml bia; 75ml rượu vang (1 ly); 25ml rượu mạnh (1 chén). Tuỳ vào lượng uống sẽ quy ra khoảng bao nhiêu đơn vị cồn.

Người trưởng thành sức khoẻ bình thường, cứ sau 1 tiếng, gan sẽ đào thải được 1 đơn vị cồn. Đây là con số ở mức trung bình. Tùy vào mỗi người, như người gan yếu, người cân nặng hơn mức trung bình thì quãng thời gian này có thể tăng lên hay giảm đi.

Ngoài ra các yếu tố bệnh lý, tuổi tác, cân nặng, hoặc khi dạ dày chứa nhiều thức ăn thì tốc độ hấp thu rượu của dạ dày sẽ chậm và tốc độ thải trừ cồn cũng sẽ chậm theo.

Về cơ chế đào thải cồn của cơ thể, khoảng 10 - 15% sẽ đào thải qua đường hô hấp, da, mồ hôi. Khoảng 85 - 90% sẽ được xử lý qua gan.

Vì vậy, nếu sử dụng bia 0 độ thì khả năng hơi thở bạn vẫn có nồng độ cồn ở ngưỡng thấp. Sau khi uống bia 0 độ, sau 10-15 phút có thể nồng độ cồn trong hơi thở có thể vẫn chưa hết. Nếu uống bia 0 độ, nhất là uống nhiều mà tham gia giao thông ngay, thì khi bị yêu cầu dừng lại thổi nồng độ cồn vẫn có thể có mức vi phạm. Như vậy, tốt nhất không nên sử dụng bia, dù là bia 0 độ trước khi tham gia giao thông.

Chi tiết mức phạt nồng độ cồn 2026 đối với tất cả các loại xe

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm Giấy phép lái xe.

Theo đó, người điều khiển phương tiện (ô tô, xe máy, xe đạp, xe máy chuyên dùng) vi phạm nồng độ cồn sẽ bị phạt tiền, đồng thời áp dụng hình thức bổ sung là trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX), hoặc tước quyền sử dụng GPLX.

Các mức phạt vi phạm nồng độ cồn với ô tô được quy định tại Điều 6, Nghị định 168 về xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

Mức phạt người lái ô tô vi phạm nồng độ cồn.

Các mức phạt vi phạm nồng độ cồn với xe máy được quy định tại Điều 7, Nghị định 168 về xử phạt, trừ điểm giấy phép lái của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

Mức phạt người đi xe máy vi phạm nồng độ cồn

Các mức phạt vi phạm nồng độ cồn với xe đạp được quy định tại Điều 9, Nghị định 168 về xử phạt người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ khác vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

Mức phạt xe đạp, xe đạp máy, xe thô sơ vi phạm nồng độ cồn.

Ngoài ra, các mức phạt vi phạm nồng độ cồn với máy kéo, xe máy chuyên dùng được quy định tại Điều 8, Nghị định 168 về xử phạt người điều khiển xe máy chuyên dùng vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

Mức phạt vi phạm nồng độ cồn với máy kéo, xe máy chuyên dùng.

Không chấp hành đo nồng độ cồn sẽ bị xử phạt với mức phạt nồng độ cồn cao nhất?

Căn cứ theo điểm đ khoản 9 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định như sau:

Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

...

9. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

...

d) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở;

đ) Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ;

Và theo điểm b khoản 11 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

...

11. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở;

b) Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ;

Như vậy, người vi phạm không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ sẽ bị xử phạt từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với xe máy và từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với ô tô tương ứng với mức phạt vi phạm nồng độ cồn cao nhất.