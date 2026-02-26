BV Bạch Mai cử tối thiểu 1/3 số nhân lực giỏi đến vận hành cơ sở 2

(VTC News) -

Tại cuộc họp mới đây, ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh nhân lực là yếu tố then chốt quyết định sự thành bại của cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Theo báo cáo, Bệnh viện Bạch Mai dự kiến cử luân phiên tối thiểu 1/3 số nhân lực có trình độ chuyên môn cao xuống làm nòng cốt vận hành cơ sở 2. Giai đoạn đầu đã có 620 viên chức, người lao động đăng ký tham gia.

Bệnh viện cũng hoàn tất tuyển dụng 878 bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tính đến ngày 24/2/2026, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo theo từng chuyên khoa để bảo đảm nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyên môn khi cơ sở mới hoạt động. Khối hành chính, hậu cần dự kiến bổ sung hơn 200 người nhằm hoàn thiện bộ máy vận hành.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai báo cáo tại hội nghị.

Trong khi đó, Bệnh viện Việt Đức xây dựng đề án vị trí việc làm theo quy mô giường bệnh được giao, gắn với cơ cấu gồm 12 bộ phận chuyên môn và 10 phòng chức năng. Giai đoạn 2026–2027, khi đưa vào khai thác 300 giường, bệnh viện dự kiến cần 483 nhân sự; đến nay đã tuyển được 215 người.

Song song, 401 cán bộ từ cơ sở 1 sẽ được điều chuyển, luân phiên xuống cơ sở 2 để bảo đảm hoạt động chuyên môn liên tục. Đơn vị cũng làm việc với các địa phương, trường đại học y dược để chủ động nguồn tuyển, đồng thời xây dựng phương án đưa đón, đăng ký hành nghề và đào tạo bổ sung.

Ông Nguyễn Mạnh Khánh - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức báo cáo tại hội nghị.

Đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo cùng các vụ chức năng thống nhất quan điểm, phương án nhân lực phải tuân thủ chặt chẽ quy định của Luật Khám bệnh, Chữa bệnh và các văn bản liên quan; tuyển dụng cần gắn với đào tạo, sử dụng hiệu quả ngân sách; đồng thời tính toán thời gian luân phiên hợp lý để tránh xáo trộn lớn tại cơ sở 1.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn lưu ý công tác tổ chức cán bộ cần gắn với ổn định tâm lý nhân viên. Tổ chức công đoàn phải chủ động gặp gỡ, lắng nghe, động viên để cán bộ yên tâm nhận nhiệm vụ mới. “Kiên quyết không để xảy ra tình trạng xin thôi việc, bỏ việc, ảnh hưởng đến hoạt động bệnh viện”, Thứ trưởng chỉ đạo.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, việc vận hành cơ sở 2 của hai bệnh viện tuyến cuối không chỉ là câu chuyện mở rộng quy mô mà còn là bài toán giữ chân và thu hút nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh ngành Y tế còn nhiều áp lực. Bộ đề nghị các đơn vị nghiên cứu cơ chế đặc thù về thu nhập, điều kiện làm việc, cơ hội đào tạo, thăng tiến… để tạo động lực gắn bó lâu dài.

Cơ sở 2 của Bạch Mai và Việt Đức được kỳ vọng góp phần giảm tải cho cơ sở hiện hữu, nâng cao năng lực khám chữa bệnh chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân. Tuy nhiên, như lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh, cơ sở vật chất có thể hoàn thiện theo tiến độ, còn nhân lực mới là nền móng bảo đảm hệ thống vận hành ổn định ngay từ ngày đầu tiếp nhận bệnh nhân.