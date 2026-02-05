Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai 'hóa' ca sĩ hát tặng bệnh nhân

(VTC News) -

Hàng trăm bệnh nhân và thân nhân được nghe và xem nhiều tiết mục đặc sắc đa dạng, với sự biểu diễn của các ca sĩ Tuấn Hưng, Kiều Oanh, nghệ sĩ xiếc Đức Huy, các nghệ sĩ trẻ thuộc Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội, học sinh Trường THCS Wellspring Hà Nội.

Điều khiến các bệnh nhân bất ngờ và xúc động là PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện cùng các y, bác sĩ - những người hàng ngày khoác áo blouse trắng nay "hóa" thành ca sĩ đứng trên sân khấu, cất tiếng hát mộc mạc, ấm áp "Nối vòng tay lớn", "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"... dành tặng bệnh nhân.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai lên hát tặng bệnh nhân trong đêm nhạc Blouse trắng

Trong không gian bệnh viện, nơi thường gắn với nỗi lo và áp lực, âm nhạc trở thành cầu nối yêu thương, giúp xoa dịu tinh thần người bệnh, thân nhân và cả đội ngũ y tế. Giữa những ngày cuối năm, đêm nhạc như lời chúc xuân đặc biệt, gửi tới người bệnh niềm hy vọng, gửi tới cộng đồng thông điệp yêu thương còn nguyên vẹn.

Thông qua đêm nhạc, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm cộng đồng, sự sẻ chia và tinh thần nhân ái, đồng thời kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, cá nhân để tiếp thêm nguồn lực hỗ trợ những bệnh nhân kém may mắn đang điều trị dài ngày tại bệnh viện.

Ngồi ở hàng ghế phía dưới, chị Trần Thị Hoa (quê Tuyên Quang), đang điều trị tại khoa Huyết học của bệnh viện cho biết chữa bệnh từ năm 2020, tinh thần không tránh khỏi mệt mỏi. “Ở bệnh viện lâu, nhiều lúc chỉ mong mau khỏe để được về nhà. Hôm nay được nghe nhạc, lại thấy chính các bác sĩ, lãnh đạo bệnh viện lên hát cho bệnh nhân, tôi thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều”.

Chị Trần Thị Hoa (quê Tuyên Quang) phấn khởi khi được xem đêm nhạc Blouse trắng - Trái tim hồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Bạch Mai cũng dành tặng những món quà Tết cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.