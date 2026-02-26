Tạm giữ gã chồng 4 lần đánh đập vợ bầu và con gái 13 tuổi

(VTC News) -

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Văn Minh (32 tuổi, trú tổ dân phố Xuân Đông, phường Tân Tiến) để điều tra về hành vi “Ngược đãi hoặc hành hạ vợ, con”.

Trước đó, ngày 24/2, Công an phường Tân Tiến tiếp nhận tin báo về việc cháu P.T.M.T. (13 tuổi) bị bố đẻ là Minh trói lại, dùng tay chân và chổi quét nhà đánh gây thương tích, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể.

Những vết bầm tím trên cơ thể cháu T. do bị bố đẻ đánh. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng công an khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ. Đến ngày 25/2, cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian từ 19/2 đến 22/2, Minh đã 4 lần đánh đập, hành hạ con gái và vợ là chị N.T.T. (33 tuổi, đang mang thai).

Tại cơ quan công an, Minh thừa nhận hành vi bạo hành.

Theo xác minh ban đầu, Minh là kẻ có tính côn đồ, thường xuyên đánh đập vợ con khi không vừa ý.Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý.

Trước đó, vào ngày 9/2, Công an phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) xác minh vụ bé trai 10 tuổi có nhiều thương tích trên cơ thể, nghi bị bố ruột bạo hành.

Qua xác minh bước đầu, người được xác định có hành vi đánh cháu bé là bố ruột. Hiện công an phường đang làm việc với các cá nhân liên quan, thu thập hồ sơ, tài liệu để làm rõ vụ việc.

Hình ảnh thương tích trên người cháu bé.

Theo người thân, cháu bé trước đó đã bỏ học, có biểu hiện không chấp hành lời khuyên của người lớn và từng liên quan đến hành vi trộm cắp. Cho rằng con không ngoan, người bố đã dùng bạo lực để “dạy dỗ”, khiến cháu bé bị bầm tím nhiều vùng trên cơ thể.

Trước đó, hình ảnh cháu bé với nhiều vết bầm tím lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ và xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em.