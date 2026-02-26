Phú Mỹ đồng hành phát triển nông nghiệp bền vững tại Lào

(VTC News) -

Đầu năm, đoàn công tác của Phú Mỹ cùng đối tác Công ty TNHH Thương mại Thiên Long đã sang Lào, làm việc với Công ty TNHH Lào Bidina tại cao nguyên Bolaven (tỉnh Sekong) và Công ty TNHH MTV TTC Attapeu - đơn vị thành viên của AgriS tại tỉnh Attapeu.

Theo đại diện doanh nghiệp, chuyến công tác nhằm khảo sát điều kiện thổ nhưỡng, đánh giá hiệu quả sử dụng phân bón và trao đổi định hướng hợp tác dài hạn với các đối tác địa phương, qua đó từng bước xây dựng mô hình đồng hành cùng nông nghiệp Lào theo hướng hiệu quả và bền vững.

Cao nguyên cà phê Bolaven

Điểm đến đầu tiên của đoàn là cao nguyên Bolaven, khu vực được xem là "vùng đất vàng" cho cây cà phê nhờ lớp đất bazan màu mỡ, độ cao từ 800 đến 1.350 m, khí hậu mát mẻ quanh năm. Đây cũng là nơi công ty Bidina, doanh nghiệp Việt đầu tư tại Lào từ năm 2005, đang quản lý hơn 2.500 ha cao su và từng bước phát triển thêm trồng cà phê Robusta.

Đoàn công tác đến cao nguyên Bolaven. (Ảnh: Phú Mỹ)

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về kế hoạch tái cơ cấu cây trồng, khả năng thích ứng của cà phê Robusta với điều kiện thổ nhưỡng tỉnh Sekong và nhu cầu xây dựng quy trình dinh dưỡng phù hợp cho giai đoạn đầu chuyển đổi. Đoàn chuyên gia Phú Mỹ trực tiếp khảo sát các mô hình sử dụng phân bón Phú Mỹ trên cây cà phê tại nông trường Bidina, đánh giá sinh trưởng, bộ rễ và khả năng ra hoa, đậu quả.

Thực tế ghi nhận, vườn cà phê sinh trưởng tương đối đồng đều, bộ lá dày, cành khỏe. Đại diện Bidina cho biết quá trình chuyển đổi được triển khai thận trọng, thông qua trồng thử nghiệm và theo dõi trước khi nhân rộng, nhằm hạn chế rủi ro và bảo đảm hiệu quả lâu dài.

Phú Mỹ cho biết các dòng Đạm Phú Mỹ và NPK Phú Mỹ, bổ sung trung - vi lượng, được điều chỉnh phù hợp với nền đất bazan và điều kiện mưa nhiều tại Bolaven, góp phần giúp cây hấp thu dinh dưỡng tốt hơn và hạn chế thất thoát do rửa trôi.

Vùng mía Attapeu

Tại tỉnh Attapeu, đoàn công tác làm việc với công ty Attapeu - đơn vị thành viên của AgriS, một trong những doanh nghiệp nông nghiệp quy mô lớn đang hoạt động tại Lào. Chuyến thăm diễn ra đúng cao điểm vụ ép mía, khi nhà máy vận hành liên tục và các cánh đồng mía bước vào giai đoạn thu hoạch.

Đoàn công tác tại vùng trồng mía Attapeu. (Ảnh: Phú Mỹ)

Hai bên trao đổi về giải pháp bón phân cân đối cho cây mía theo từng giai đoạn sinh trưởng, phương án bảo đảm nguồn cung phân bón trong mùa vụ cao điểm và khả năng triển khai các chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân. Nội dung làm việc cũng mở rộng sang các vấn đề quản lý đất, cải thiện độ phì nhiêu và định hướng gắn sản xuất với các tiêu chí môi trường - xã hội.

Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn Phú Mỹ trực tiếp khảo sát các ruộng mía sử dụng phân bón Phú Mỹ. Kết quả bước đầu cho thấy ruộng mía sinh trưởng đồng đều, thân chắc và bộ rễ phát triển tốt, năng suất quy đổi tăng hơn 10%, phản ánh hiệu quả của việc sử dụng đạm và NPK Phú Mỹ đúng kỹ thuật trên nền đất Nam Lào.

Theo đại diện AgriS Attapeu, việc phối hợp với Phú Mỹ giúp doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp dinh dưỡng bài bản hơn, đồng thời có thêm cơ sở để xây dựng quy trình canh tác ổn định trong điều kiện khí hậu đặc thù của khu vực.

Lễ bàn giao Hệ thống nước sạch công nghệ RO. (Ảnh: Phú Mỹ)

Song song hoạt động chuyên môn, đoàn công tác phối hợp AgriS Attapeu triển khai công trình cấp nước sạch RO công suất 500 lít một giờ cho bản Khamvongsa (huyện Phouvong, tỉnh Attapeu), cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 3.350 người dân địa phương. Công trình được chính quyền tỉnh đánh giá có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống và sức khỏe cộng đồng.

Sau hai chuyến công tác, đại diện Phú Mỹ cho biết quá trình làm việc tại Lào giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về đặc điểm thổ nhưỡng, mùa vụ và nhu cầu thực tế của các vùng trồng. "Chúng tôi không chỉ cung ứng sản phẩm mà hướng tới xây dựng giải pháp dinh dưỡng phù hợp từng loại cây trồng và từng vùng đất, đồng thời phối hợp với đối tác để triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và cộng đồng".

Cũng theo vị đại diện này, các kết quả ban đầu là cơ sở để tiếp tục mở rộng mô hình hợp tác, đồng thời điều chỉnh công thức phân bón theo hướng chuyên biệt hơn cho từng loại cây trồng tại Lào.

Trên nền tảng những kết quả bước đầu, Phú Mỹ và Bidina hướng tới mục tiêu đồng hành lâu dài cùng cây cà phê Robusta tại cao nguyên Bolaven trong những năm tới. Hai bên dự kiến tiếp tục phối hợp nghiên cứu, hoàn thiện các công thức phân bón chuyên biệt, kết hợp đặc điểm thổ nhưỡng địa phương với các tiêu chuẩn kỹ thuật và thông lệ quốc tế.

Với vùng mía Attapeu, Phú Mỹ và AgriS tiếp tục trao đổi về giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cải thiện độ phì nhiêu và triển khai các chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân gắn với định hướng phát triển bền vững.