Lễ hội xuân Yên Tử kéo dài 3 tháng, quy mô lớn nhất từ trước đến nay

(VTC News) -

Lễ khai hội xuân Yên Tử 2026 diễn ra tại Cung Trúc Lâm, Khu di tích danh thắng Yên Tử và là mùa lễ hội đầu tiên kể từ khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới vào tháng 7/2025.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khai hội xuân Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh năm 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, lễ hội xuân Yên Tử là lễ hội lớn nhất đầu năm tại Quảng Ninh, kéo dài suốt 3 tháng và trở thành điểm hẹn chào đón du khách trong, ngoài nước.

Lễ khai hội năm nay được tổ chức với những hoạt động đặc sắc và quy mô lớn hơn, tái hiện lại lễ hội xuân xưa mang đậm nét truyền thống. Mở đầu chương trình khai hội xuân Yên Tử là nghi thức rước kiệu trang nghiêm do Nhân dân thực hiện. Sau diễn văn khai hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chủ trì nghi thức chúc phúc đầu năm, gửi những lời cầu lộc, cầu bình an và thịnh vượng tới toàn thể Nhân dân.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ khai hội xuân Yên Tử 2026 tại Cung Trúc Lâm.

Nằm trong chuỗi hoạt động lễ hội xuân Yên Tử, từ ngày 25/2 đến 4/3 sẽ diễn ra triển lãm về Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử với các khu trưng bày cổ vật nhà Trần; tư liệu, hình ảnh, hiện vật về Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử.

Song song với đó là hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) và Liên hoan ẩm thực các vùng miền với quy mô trên 100 gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc, sản phẩm OCOP và liên hoan ẩm thực đặc sắc của tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố khác. Ngoài ra, Khoá tu Yên Tử suối nguồn tuệ giác cũng được tổ chức từ ngày 24-26/2 với quy mô 3.000 người.

Nhiều bạn trẻ tham gia khoá tu Yên Tử "suối nguồn tuệ giác" trong khuôn khổ lễ hội.

Đến ngày 7/3 (19 tháng Giêng) diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với quy mô 10.000 người, được xây dựng và dàn dựng công phu để tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa và tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử; khắc họa Yên Tử như biểu tượng tinh thần của dân tộc và là Di sản văn hóa thế giới mang giá trị nổi bật toàn cầu.

Đặc biệt, mùa lễ hội năm nay, nhằm tri ân Nhân dân, tăng ni, phật tử và du khách với những đóng góp to lớn trong việc bảo vệ và giữ gìn di sản, du khách hành hương đến với Yên Tử sẽ được hưởng chính sách thu phí tham quan 0 đồng, áp dụng từ nay đến hết 31/12/2028 (không bao gồm vé cáp treo).

Đông đảo du khách thập phương đổ về Yên Tử lễ Phật trong ngày khai hội.

Bên cạnh đó, tại Khu di tích danh thắng Yên Tử còn thực hiện miễn vé trông giữ phương tiện ô tô và xe máy tại bến xe Hạ Kiệu đến hết năm 2026; mua bảo hiểm miễn phí cho toàn bộ du khách tham quan, đồng thời lắp đặt hệ thống AI nhận diện tự động du khách ra vào khu di tích. Các chính sách này tạo điều kiện đưa di sản văn hóa thế giới Yên Tử đến gần hơn với cộng đồng, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn di sản.

Thống kê trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (14 - 22/2), Khu di tích danh thắng Yên Tử đón khoảng 171.000 lượt du khách, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2025.