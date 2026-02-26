Đồng Nai: Lật xe khách trên Quốc lộ 14, 3 người thương vong

(VTC News) -

Ngày 26/2, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 14, đoạn qua thôn Sơn Thọ, xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai, làm một người tử vong và hai người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 3 người thương vong. (Ảnh: N.Đ.N)

Thông tin ban đầu, khoảng 11h45 cùng ngày, tài xế Lê Phước Lâm (39 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) lái xe khách loại 52 chỗ, biển kiểm soát 50H-677.78, lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi TP.HCM.

Khi đến km896+300, đoạn đường cong thuộc thôn Sơn Thọ, xã Thọ Sơn, do thời điểm này trời mưa, mặt đường trơn trượt, phương tiện mất lái và lật ngang xuống lề đường. Chiếc xe bị hư hỏng nặng sau tai nạn.

Vụ tai nạn khiến anh Cáp Hoàng T. (20 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng), hành khách trên xe, tử vong tại hiện trường. Hai hành khách khác bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tổ chức cứu nạn, điều tiết giao thông qua khu vực, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Trước đó, trên Quốc lộ 14 đoạn qua tại tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông . Cụ thể, khoảng 7h ngày 25/8/2025, xe khách 29 chỗ BKS 61F - 009.19 lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng Đắk Nông cũ - Đồng Nai.

Khi đến ngã tư Đồng Xoài (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai), phương tiện này lao thẳng vào nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến 6 xe máy bị hất văng ngổn ngang, nhiều người bị trầy xước. Một người đàn ông bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trên quốc lộ 14 ùn tắc cục bộ kéo dài. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Đồng Nai có mặt tại hiện trường để phân luồng và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kết quả kiểm tra nhanh cũng cho thấy tài xế xe khách không có nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy.