Xe khách vắt ngang đường sau cú va chạm ô tô trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng

Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 2h30' ngày 20/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) tại Km516+500 cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc địa phận xã Thạch Xuân (tỉnh Hà Tĩnh).

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, ô tô khách giường nằm mang BKS 37H - 158.xx chạy trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Bắc - Nam xảy ra va chạm với ô tô con mang BKS 62A - 432.xx di chuyển cùng chiều.

Va chạm mạnh khiến 2 phương tiện hư hỏng nặng phần đầu và đuôi; chiếc xe khách bị xoay đứng vắt ngang đường khiến giao thông ách tắc. Rất may vụ tai nạn giao thông không gây thiệt hại về người, hành khách đi trên xe khách an toàn.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và ô tô trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. (Ảnh: OFFB)

Nhận thông tin vụ tai nạn, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp với đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo đơn vị quản lý cao tốc, thời điểm xảy ra tai nạn, đoạn tuyến có mưa, mặt đường bình thường, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ.

Trước đó, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Bùng-Vạn Ninh thuộc địa phận xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) cũng xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và ô tô tải khiến 5 người thương vong.

Thông tin ban đầu, lúc 5h30 ngày 8/12/2025, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông tại Km635 + 500 đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bùng - Vạn Ninh qua xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị).

Thời điểm trên, ô tô tải mang biển số 36H-054.67 do tài xế Trần Văn Trung (SN 1998, trú tỉnh Thanh Hóa) cầm lái đâm vào đuôi xe tải biển số 61C-037.54 kéo theo rơ-moóc biển số 63R-004.93 do tài xế Nguyễn Văn Hậu (SN 1966, trú tỉnh Đồng Tháp) đang dừng trên đường cao tốc.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị điều 1 xe cứu nạn cứu hộ và 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận cabin xe trong tình trạng bị biến dạng mạnh, không thể mở bằng các phương pháp thông thường nên phải sử dụng thiết bị chuyên dụng để phá cabin xe, mở rộng không gian cabin, tạo lối tiếp cận đưa nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn cùng lực lượng, phương tiện chuyên dụng, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng đưa được được 5 người ra ngoài, trong đó 2 người chết tại chỗ; 3 người bị thương nặng, chuyển đến Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới cấp cứu.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.