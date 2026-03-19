Mỹ điều tra thương mại 16 đối tác trong đó có Việt Nam, Bộ Ngoại giao bình luận

Chiều 19/3, tại họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo khởi động một cuộc điều tra thương mại mới về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại 16 đối tác thương mại lớn, trong đó có Việt Nam.

Người phát ngôn khẳng định: "Nền kinh tế Việt Nam vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, và nhiều nước đã công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam luôn hướng tới phát triển bền vững và tuân thủ nghiêm các quy định liên quan, trong đó có các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)".

Theo Người phát ngôn, thời gian qua, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tích cực, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Việt Nam thường xuyên trao đổi, đối thoại với phía Hoa Kỳ và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ để chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định của Việt Nam, hướng tới xây dựng một khuôn khổ hợp tác kinh tế ổn định, lâu dài và cùng có lợi giữa hai bên.

Trước đó, ngày 11/3, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết nước này mở cuộc điều tra về tình trạng dư thừa công suất công nghiệp đối với 16 đối tác. Theo Đại diện Thương mại Mỹ, cuộc điều tra tập trung vào các nền kinh tế mà Mỹ cho rằng "có bằng chứng về việc dư thừa công suất manh tính cơ cấu trong nhiều lĩnh vực sản xuất", thể hiện qua "thặng dư thương mại lớn kéo dài", "công suất sản xuất không được sử dụng đến".

Cuộc điều tra căn cứ theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974 về các hành vi không công bằng. Các kết luận điều tra có thể ảnh hưởng tới chính sách thuế mới. 16 nền kinh tế bị điều tra bao gồm Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico, Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Singapore, Indonesia, Bangladesh, Thụy Sĩ, Na Uy.