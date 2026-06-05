Clip bà ngoại đua xe 3 bánh cùng 'khối nghỉ hè' khiến dân mạng bật cười

(VTC News) -

Clip bà ngoại đua xe cùng "khối nghỉ hè" khiến dân mạng cười bò. (Nguồn: @huieen1910)

Năm học kết thúc là lúc "khối nghỉ hè" – những thiên thần nhỏ - được về quê thăm ông bà. Bọn trẻ không chỉ khiến nhà cửa đông đúc náo nhiệt hơn mà còn biến ông bà thành bạn chơi, thành người đồng hành trong những trò nghịch ngợm vui vẻ.

Mới đây, clip ghi lại cảnh bà ngoại U60 cùng cháu trai 4 tuổi "đua xe" ngay trước hiên nhà được đăng tải và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến người xem bật cười thích thú trước sự đáng yêu và vô tư khi hai thế hệ cùng chơi đùa.

Dưới hiên ngôi nhà vùng quê, bà ngoại ngồi trên một chiếc xe lắc ba bánh màu xanh, trong khi cháu trai tóc ba chỏm, mặc bộ đồ ngắn mát mẻ, đang điều khiển chiếc xe chòi chân hình ô tô màu xanh sọc trắng. Cuộc đua bắt đầu đầy kịch tính khi cả hai xoay vòng quanh những cây cột hiên nhà.

Bà ngoại liên tục dùng chân đẩy, tay lái lắc qua lắc lại để chiếc xe di chuyển, gương mặt rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Cậu cháu trai cũng không hề kém cạnh, đôi chân nhỏ nhắn thoăn thoắt đẩy xe đuổi theo bà đầy hào hứng. Thậm chí, cậu còn huých vào xe bà để giành lợi thế.

Clip này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt tương tác trên TikTok. Dân mạng thích thú bình luận rằng quả là không gì làm phiền ông bà bằng "khối nghỉ hè".

"Đúng là khắc tinh của tuổi già không ai khác ngoài các cháu, cơ mà nhìn hai bà cháu cười toe toét thấy bình yên và đáng yêu"; "Đấy, mùa hè đến mới là lúc các ông bà bận rộn nhất. Nhìn quả cua gắt thế kia thì tôi biết bà luyện tập mấy hôm nay rồi"; "Khúc cua cu cậu còn biết huých xe bà để giành đường ưu tiên mà tôi nhịn cười không nổi. Tổ lái mẫu giáo thật nguy hiểm"...

Dân mạng nhận định các bà chiều cháu, chứ con thì lại toàn mắng. (Ảnh chụp màn hình)

Huyền Phan bình luận: "Cứ đến mùa hè là các bà phải hóa thân thành đủ vai trò từ bảo mẫu, đầu bếp đến cả bạn chơi cùng cháu. Công nhận là mệt thật, nhưng thế lại vui. Cả năm, cháu bé đi học chẳng có thời gian gần nhau, giờ thì thoải mái chăm nom".

Vũ Anh tin rằng nhiều năm sau cháu bé xem lại những khoảnh khắc này chắc chắn sẽ vô cùng xúc động: "Sau này cu cậu lớn lên xem lại clip này chắc hạnh phúc lắm, vì không phải ai cũng có một người bà ngoại xịn sò, sẵn sàng đua xe ba bánh cùng cháu như thế đâu. Thả tim cho hai bà cháu siêu cấp đáng yêu này!".

Thu Nga kể chuyện cho con về quê chơi với bà: "Năm ngoái cũng hí hửng gửi con về cho bà ngoại, bảo là để cháu gần gũi thiên nhiên, cảm nhận tình cảm gia đình. Ai dè đâu tuần đầu tiên bà gọi điện lên bảo cháu ngoan lắm, tuần thứ hai bà bắt đầu bớt gọi, đến tuần thứ ba thì bà nhắn đúng một tin là đón nó lên, mệt lắm rồi. Mình với chồng cười đau bụng".

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng ôn lại kỷ niệm thời bé được bà chăm sóc. "Xem clip này lại nhớ ngày xưa cứ hè đến là bị bố mẹ 'tống khứ' về quê với ông bà, bày đủ trò nghịch ngợm từ câu cá, hái trộm quả đến lội mương. Giờ lớn rồi nhìn lại chỉ ước có một vé đi tuổi thơ để được làm cái 'khối nợ' đáng yêu của ông bà lần nữa", Hải Yến chia sẻ.

Thanh Thúy kể: "Bà tôi chiều cháu thì không ai bằng. Biết cháu thích ăn bánh đúc, bánh tẻ, cứ mỗi buổi sáng đi chợ đồng về, kiểu gì trong chiếc thúng tre cũng có gói lá chuối đùm nắm bánh quà quê dành riêng. Những món ăn của bà chẳng cao sang, chỉ là bát canh cua đồng thanh mát, đĩa rau muống luộc chấm tương hay nồi cá kho tương thơm phức củi lửa, vậy mà sao ăn ngon lành đến thế".