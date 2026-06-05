Bước vào cao điểm nắng nóng, MediaMart tung ưu đãi 'Hè rực rỡ, giảm hết cỡ'

(VTC News) -

Đây cũng là thời điểm nhiều gia đình cân nhắc nâng cấp thiết bị điện máy để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thường ngày.

Nắm bắt nhu cầu này, hệ thống siêu thị điện máy MediaMart triển khai chương trình “Hè rực rỡ – Giảm hết cỡ” trên toàn quốc. Chương trình áp dụng cho nhiều nhóm hàng như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, tivi, gia dụng, điện thoại và laptop, đi kèm các ưu đãi giảm giá, trả góp 0%, quà tặng và hỗ trợ lắp đặt. Mức giảm được công bố lên đến 50%, tùy từng sản phẩm và thời điểm mua hàng.

Điều hòa giảm sâu, đáp ứng nhu cầu làm mát mùa cao điểm

Ở nhóm điều hòa, MediaMart đưa ra nhiều lựa chọn cho khách hàng có nhu cầu lắp đặt sớm trước những đợt nắng nóng kéo dài. Các sản phẩm trong chương trình hướng đến nhiều phân khúc sử dụng, từ phòng ngủ, phòng khách nhỏ đến các không gian sinh hoạt gia đình.

Một số mẫu điều hòa nổi bật được giới thiệu gồm: Điều hòa Coex 2 chiều 9.000 BTU giá từ 5,99 triệu đồng; điều hòa Samsung 1 chiều Inverter 9.000 BTU giá từ 6,79 triệu đồng; điều hòa Funiki 1 chiều 9.000 BTU giá từ 4,99 triệu đồng…

Không chỉ tập trung vào giá bán, chương trình còn đi kèm nhiều quyền lợi mua sắm đáng chú ý. Khách hàng có thể được miễn phí gói vật tư và công lắp đặt đến 1,5 triệu đồng, trả trước 0 đồng, trả góp 0% lãi suất, nhận quà tặng đến 2 triệu đồng, phiếu mua hàng đến 1 triệu đồng, chính sách 1 đổi 1 trong 12 tháng và thêm 1 năm bảo hành tùy sản phẩm.

Quạt mát, gia dụng nhỏ hút khách nhờ giá dễ tiếp cận

Bên cạnh điều hòa, nhóm quạt mát và thiết bị gia dụng nhỏ cũng được MediaMart đưa vào chương trình giảm giá mạnh. Đây là các sản phẩm phù hợp với khách hàng cần giải pháp làm mát linh hoạt, tiết kiệm chi phí hoặc bổ sung thiết bị tiện ích cho gia đình trong mùa nắng nóng.

Theo thông tin trong chương trình, quạt lửng Senko có giá từ 369.000 đồng; máy xay sinh tố Roler dung tích 1,5 lít, công suất 500W, kèm 2 cối xay có giá từ 699.000 đồng; quạt cây Roler có giá từ 1,69 triệu đồng; quạt điều hòa Coex có giá từ 2,99 triệu đồng…

Các sản phẩm này đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau, từ làm mát phòng ngủ, phòng khách, không gian nhỏ đến chế biến đồ uống, sinh tố, món ăn nhanh cho gia đình. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chi phí sinh hoạt, nhóm hàng gia dụng nhỏ có mức giá dễ tiếp cận được kỳ vọng tiếp tục thu hút sức mua tốt.

Máy giặt, tủ lạnh ưu đãi lớn cho nhu cầu nâng cấp gia đình

Với nhóm tủ lạnh và máy giặt, MediaMart giới thiệu nhiều sản phẩm có mức giá ưu đãi, phù hợp với nhu cầu nâng cấp thiết bị gia đình trong mùa hè. Đây là thời điểm các gia đình thường có nhu cầu bảo quản thực phẩm nhiều hơn, đồng thời sử dụng máy giặt thường xuyên hơn do thời tiết nóng ẩm mưa nhiều.

Ở nhóm máy giặt, mẫu máy giặt lồng đứng Coex 8,5kg có giá từ 3,49 triệu đồng. Trong khi đó, máy giặt lồng ngang Aqua 8,5kg có giá từ 5,99 triệu đồng. Các sản phẩm này phù hợp với nhiều quy mô gia đình, từ hộ gia đình nhỏ đến gia đình có nhu cầu giặt giũ thường xuyên.

Với nhóm tủ lạnh, hướng đến nhu cầu bảo quản thực phẩm tươi ngon, tiết kiệm điện và tối ưu không gian lưu trữ trong gia đình, chương trình ghi nhận mẫu tủ lạnh Toshiba Inverter dung tích 312 lít giá từ 6,99 triệu đồng; tủ lạnh side by side Coex Inverter dung tích 362 lít giá từ 10,49 triệu đồng….

Tivi, điện thoại, laptop đồng loạt có ưu đãi

Bên cạnh các nhóm hàng điện lạnh và gia dụng, MediaMart cũng đẩy mạnh ưu đãi cho ngành hàng tivi trong mùa hè, thời điểm nhu cầu giải trí tại nhà tăng cao, đặc biệt khi không khí World Cup đang đến gần. Nhiều gia đình có xu hướng nâng cấp tivi màn hình lớn để theo dõi các trận đấu, xem phim và tận hưởng các nội dung giải trí với chất lượng hình ảnh tốt hơn.

Trong chương trình lần này, một số mẫu tivi trang bị màn hình lớn, độ phân giải cao, nền tảng giải trí thông minh, phù hợp với nhu cầu xem thể thao, phim ảnh và giải trí gia đình trong mùa hè đáng chú ý gồm: Smart TV 4K 55 inch Samsung, TCL, LG, Coex giá từ 7,99 triệu đồng, Samsung Smart TV 4K 55 inch 55U8500F giá từ 10,49 triệu đồng; Smart TV 4K 65inch LG 65UA7350 giá siêu sốc 11,99 triệu đồng…

Ở nhóm điện thoại, iPhone 17 Pro Max 256Gb được đưa vào danh sách sản phẩm ưu đãi với giá từ 36,99 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng theo chương trình; Samsung A06 4G 128G, ZTE A35 64G đồng giá chỉ 1.69 triệu đồng...

Trong khi đó, nhóm laptop có mẫu Acer Aspire Lite 14, cấu hình Intel Core i5, RAM 16GB, SSD 512GB, giá từ 11,99 triệu đồng, giảm 1,5 triệu đồng; Laptop ASUS ExpertBook core i5 giảm 2,2 triệu giá cực rẻ 17.79 triệu đồng…

Gia tăng trải nghiệm mua sắm bằng dịch vụ hậu mãi

Đại diện MediaMart cho biết, bên cạnh ưu đãi giá bán, hệ thống tiếp tục chú trọng các chính sách dịch vụ nhằm gia tăng trải nghiệm mua sắm cho khách hàng. Các quyền lợi như giao hàng, lắp đặt, bảo hành chính hãng, trả góp 0% và hỗ trợ đổi cũ lấy mới được triển khai đồng bộ tại hệ thống siêu thị và kênh bán hàng online.

Việc kết hợp ưu đãi trực tiếp, quà tặng, hỗ trợ tài chính và dịch vụ sau bán hàng là điểm nhấn giúp người tiêu dùng tối ưu chi phí khi nâng cấp thiết bị gia đình.

Khách hàng có thể mua sắm trực tiếp tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc hoặc đặt hàng online để được tư vấn, giao hàng và lắp đặt nhanh chóng. Thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật tại website mediamart.vn hoặc qua tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 6788.