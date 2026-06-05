Hàn Quốc biến cốc mì ăn liền bỏ đi thành nguyên liệu có ích

(VTC News) -

Trong nhiều thập kỷ, những chiếc cốc mì ăn liền dính dầu mỡ và gia vị được xem là bài toán nan giải đối với ngành tái chế của Hàn Quốc. Do bị nhiễm bẩn bởi thực phẩm, chúng khó có thể được xử lý bằng phương pháp tái chế cơ học truyền thống.

Phần lớn lượng rác thải này vì thế phải được đốt hoặc chôn lấp, gây hại cho môi trường.

Đầu tháng 6, Bộ Môi trường Hàn Quốc thông báo triển khai chương trình tái chế hóa học trên toàn quốc nhằm biến những chiếc cốc mì ăn liền đã qua sử dụng thành nguyên liệu cho ngành hóa dầu.

Vỏ hộp mì ăn liền đã qua sử dụng là loại rác thải khó tái chế. (Ảnh minh họa)

Theo Bộ Môi trường Hàn Quốc, chương trình mới đánh dấu bước chuyển từ tái chế cơ học sang tái chế hóa học. Trong khi tái chế cơ học chỉ làm nóng chảy và tạo hình lại nhựa, thường khiến chất lượng vật liệu suy giảm sau mỗi vòng tái chế, công nghệ nhiệt phân cho phép chuyển đổi chất thải nhựa thành nguyên liệu hóa học có giá trị cao hơn.

Chương trình sử dụng công nghệ nhiệt phân để xử lý các sản phẩm làm từ polystyrene xốp (PSP), loại vật liệu phổ biến dùng để sản xuất cốc mì ăn liền, khay thực phẩm và hộp đựng đồ ăn.

Quy trình này đưa chất thải PSP vào môi trường nhiệt độ cao không có oxy. Nhựa sẽ phân hủy thành dầu nhiệt phân dạng lỏng, sau đó tiếp tục được tinh chế thành naphtha - nguyên liệu đầu vào quan trọng trong sản xuất nhựa mới và nhiều sản phẩm hóa dầu khác.

Giới chức Hàn Quốc cho rằng công nghệ này giúp khép kín vòng tuần hoàn vật liệu đối với những loại rác thải trước đây gần như không thể tái chế.

Chương trình được triển khai sau khi các dự án thí điểm tại một số địa phương xử lý thành công khoảng 15,8 tấn chất thải PSP trong năm ngoái.

Để khuyến khích doanh nghiệp tham gia, chính phủ Hàn Quốc áp dụng cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), yêu cầu các doanh nghiệp chịu trách nhiệm đối với vòng đời bao bì sản phẩm do mình đưa ra thị trường.

Các công ty logistics và hóa chất tham gia chuỗi thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sẽ được hỗ trợ tài chính từ chính phủ ở cả khâu thu gom lẫn nhiệt phân.

Ông Kim Go-eung, Vụ trưởng Tuần hoàn tài nguyên thuộc Bộ Môi trường Hàn Quốc, cho biết việc mở rộng chương trình sẽ giúp giải quyết những hạn chế kỹ thuật tồn tại nhiều năm trong tái chế nhựa polystyrene bị nhiễm bẩn.

"Chương trình sẽ góp phần chuyển đổi chất thải giá trị thấp thành nguồn tài nguyên hóa học giá trị cao, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn", ông Kim nói.