The AGULA Tây Ninh: Nhà phố sinh thái kiến tạo chuẩn sống đa thế hệ

(VTC News) -

Trong cuốn “Đô thị vị nhân sinh” (Cities for People), kiến trúc sư Jan Gehl từng đưa ra một quan điểm được xem là nền tảng của quy hoạch đô thị hiện đại: “Trước hết là cuộc sống, rồi đến không gian, sau đó mới là công trình”. Theo đó, giá trị của một khu đô thị không nằm ở số lượng tiện ích, mà ở cách những không gian ấy nâng cao chất lượng sống mỗi ngày.

Triết lý ấy cũng là tư duy phát triển mà The AGULA theo đuổi. Ngay từ tên gọi, dự án đã gửi gắm khát vọng kiến tạo chuẩn mực sống tinh hoa, gu thẩm mỹ có chọn lọc và một cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại.

Bước ra ngoài cuộc đua số lượng tiện ích, dự án lựa chọn bắt đầu từ con người và thiết kế hệ không gian được quy hoạch theo nhu cầu của từng lứa tuổi, để mọi sinh hoạt đều chạm tiện ích chỉ trong vài bước chân.

Nơi tuổi thơ được nuôi dưỡng giữa thiên nhiên

Một tuổi thơ trọn vẹn cần môi trường đủ an toàn để trẻ tự do khám phá, đủ rộng để vận động mỗi ngày và đủ gần gũi với thiên nhiên để nuôi dưỡng cả thể chất lẫn cảm xúc.

The AGULA dành tới 221.538 m² cho cây xanh và mặt nước, hình thành một hệ sinh thái xuyên suốt toàn dự án. Công viên trung tâm, hồ sinh thái, những thảm cỏ rộng mở, đường dạo bộ cùng khu vui chơi ngoài trời không được phát triển như các tiện ích độc lập mà kết nối thành một không gian trải nghiệm liền mạch.

Không gian xanh rộng lớn cùng công viên và hồ sinh thái mang đến môi trường để trẻ em vận động, khám phá thiên nhiên và lớn lên trọn vẹn trong từng giai đoạn phát triển.

Ở đó, trẻ nhỏ có thể chạy chân trần trên thảm cỏ, khám phá thiên nhiên qua từng hàng cây, từng mặt hồ hay những buổi chiều vui chơi cùng bạn bè. Thay vì lớn lên giữa bê tông và màn hình điện tử, các em được khuyến khích vận động, quan sát và tương tác với môi trường xung quanh.

Những trải nghiệm tuổi thơ đáng nhớ cũng chính là nền tảng nuôi dưỡng một thế hệ khỏe mạnh, tự tin và giàu kết nối.

Nơi người trẻ tận hưởng hành trình xây dựng tổ ấm

Đối với các gia đình trẻ, một khu đô thị đáng sống là nơi mỗi bước chân đều đưa họ đến gần những điều quan trọng nhất: sức khỏe, sự cân bằng và những khoảnh khắc trọn vẹn bên gia đình.

Tại The AGULA, mọi trải nghiệm ấy đều hiện diện trong một hệ tiện ích liên hoàn, nơi mọi nhu cầu từ rèn luyện thể chất, tái tạo năng lượng đến kết nối gia đình đều được đáp ứng ngay trong nội khu.

Mỗi ngày của cư dân có thể bắt đầu bằng những bước chạy giữa thiên nhiên, tiếp nối bằng những giờ phút theo đuổi đam mê trên sân golf, rèn luyện sức khỏe tại hồ bơi, sân yoga hay quây quần bên gia đình, bạn bè sau một ngày bận rộn.

Hồ bơi tràn bờ - điểm chạm nghỉ dưỡng, mang đến không gian thư giãn, tái tạo năng lượng và nâng tầm trải nghiệm sống mỗi ngày.

Khi mọi trải nghiệm đều hiện diện ngay trước ngưỡng cửa, cư dân không còn phải đánh đổi thời gian cho những chuyến đi xa để tìm kiếm sự thư giãn. Thay vào đó, 365 ngày đều là một hành trình nghỉ dưỡng, mỗi người nhiều thời gian hơn để sống, tận hưởng và đồng hành cùng những người thân yêu.

Nơi người lớn tuổi an yên trong tìm nhịp sống

Với thế hệ đi trước, một nơi an cư lý tưởng không được đo bằng nhịp sống sôi động, mà bằng khả năng mang đến sự an yên mỗi ngày.

Tại The AGULA, đó là những buổi sáng ông bà cha mẹ thong thả dạo bước dưới tán cây, hít thở bầu không khí trong lành bên hồ sinh thái; là những khoảng lặng giữa công viên để đọc sách, trò chuyện hay đơn giản là ngắm nhìn thiên nhiên chuyển mình theo mùa. Những trải nghiệm tưởng chừng bình dị ấy lại chính là nền tảng của một cuộc sống khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Đường dạo bộ len giữa mảng xanh cùng hệ sinh thái cây xanh, mặt nước mang đến không gian thư thái để thế hệ đi trước rèn luyện sức khỏe, tận hưởng nhịp sống an nhiên mỗi ngày.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của viện dưỡng lão trong nội khu hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe đa thế hệ tại The AGULA. Tiện ích y tế hiện đại mang đến sự an tâm cho cả gia đình khi thế hệ đi trước được chăm sóc trong môi trường chuyên nghiệp, ngay gần con cháu.

Tại The AGULA, mỗi thế hệ đều được đặt ở vị trí trung tâm của quy hoạch. Để rồi theo năm tháng, điều còn lại không chỉ là những công trình hiện hữu, mà là một cộng đồng lớn lên cùng nhau, hạnh phúc cùng nhau và gìn giữ giá trị sống cho nhiều thế hệ tiếp nối.

Tìm hiểu thêm thông tin về dự án The AGULA tại: https://theagula.vn/