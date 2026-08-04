Tuần lễ VITW 2026: Điểm hội tụ chiến lược của công nghiệp và công nghệ Việt Nam

(VTC News) -

Tuần lễ đặc biệt của ngành công nghiệp - công nghệ

VITW 2026 là sự tiếp nối thành công của Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025, được xây dựng dựa trên nền tảng uy tín của Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam (VIIF). Sự kiện thường niên này được định vị là điểm hội tụ chiến lược, quy tụ toàn bộ các mắt xích quan trọng của chuỗi giá trị công nghiệp hiện đại của Việt Nam và giới thiệu ra thị trường thế giới.

Hơn 2.000 gian hàng tại VITW 2026 sẽ quy tụ toàn bộ chuỗi giá trị công nghiệp của Việt Nam.

Tuần lễ năm nay quy tụ hơn 2.000 gian hàng từ hơn 200 doanh nghiệp đầu ngành trong nước và quốc tế, kỳ vọng thu hút hơn 70.000 lượt khách tham quan và trên 500 khách hàng lớn.

VITW 2026 có các khu vực trưng bày trọng điểm: khu Robot & Tự động hóa tập trung vào các giải pháp nhà máy thông minh tích hợp AI & cảm biến tối tân, cánh tay robot; khu Ngũ kim, Công cụ cầm tay & Điện cơ giới thiệu thiết bị cơ khí chính xác, động cơ và linh kiện công nghiệp; khu Công nghệ Năng lượng mới trình diễn giải pháp năng lượng xanh, lưu trữ và quản lý điện thông minh.

VinFast sẽ mang đến dải sản phẩm xe điện phong phú hứa hẹn là gian hàng hút khách tại VITW 2026.

Ngoài ra, khu Công nghệ Xây dựng xanh sẽ làm nổi bật vật liệu sinh thái, tòa nhà thông minh và công nghệ tiết kiệm năng lượng; Công nghiệp Ô tô & Phương tiện giao thông giới thiệu xe điện, xe tự hành, linh kiện và hạ tầng xanh.

Đặc biệt, Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Hà Nội (HANOI MIP FAIR 2026), khu vực do Sở Công thương Hà Nội tổ chức, sẽ giới thiệu các sản phẩm mũi nhọn như công nghệ vi mạch, bán dẫn, điện tử… và các sản phẩm công nghiệp thiết yếu khác của Thủ đô.

Hanoi MIP Fair 2026 - sự kiện công nghiệp thường niên do Sở Công thương Hà Nội tổ chức sẽ nằm trong khuôn khổ VITW 2026.

Đến VITW 2026, khách tham quan có cơ hội mục sở thị hệ sinh thái công nghiệp hiện đại với các giải pháp AI, tự động hóa, nhà máy thông minh, hạ tầng năng lượng và sản xuất xanh từ các thương hiệu quốc tế như Neuromeka, Glassdome, INTERX, Keyence, Robot 3T, ESTEC, HELUKABEL, Kobelco Compressors…

Bên cạnh đó, sự hiện diện của các thương hiệu Việt Nam trong các lĩnh vực xe điện, cơ khí chế tạo, lắp ráp quy mô lớn và phương tiện chuyên dụng… góp phần khẳng định năng lực tự chủ, sức mạnh nội lực và tinh thần sẵn sàng bứt phá của nền công nghiệp quốc gia.

Sự kiện mở ra không gian kết nối giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu với cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, các nhà phân phối, xuất nhập khẩu và các quỹ đầu tư quốc tế. Tất cả cùng hướng tới giá trị cốt lõi là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ cao và nâng tầm vị thế của công nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tham gia VITW 2026, các doanh nghiệp có cơ hội quảng bá thương hiệu trực tiếp tới hàng nghìn khách hàng tiềm năng, có mặt tại chương trình Kết nối giao thương (Business Matching) để trực tiếp gặp gỡ các nhà phân phối, nhà đầu tư quốc tế, tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường của mình.

Trong khuôn khổ VITW 2026, VEC sẽ kết hợp với dmg events tổ chức Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế với sự tham gia của các lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia hàng đầu trong và và ngoài nước.

Hội nghị tập trung thảo luận về các xu hướng sản xuất tiên tiến, chuyển đổi công nghệ, tái cấu trúc chuỗi cung ứng và phát triển công nghiệp bền vững, qua đó thúc đẩy kết nối, mở rộng hợp tác và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp Việt Nam.

Đặc biệt, các doanh nghiệp đạt tiêu chí sẽ có cơ hội được Ban tổ chức hỗ trợ đăng tải thông tin, thương mại hóa sản phẩm trên Techmart Vietnam - Sàn giao dịch khoa học & công nghệ quốc gia do Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học & Công nghệ) vận hành, giúp kết nối cung - cầu công nghệ một cách chính thống và hiệu quả.

Các đơn vị tham gia VITW 2026 sẽ có cơ hội cùng thảo luận về sản phẩm, công nghệ và hợp tác quốc tế.

Cửa ngõ kết nối công nghiệp Việt Nam với thế giới

Đồng hành cùng VITW trong 2 năm liên tiếp, VEC đã chứng minh năng lực vận hành cũng như khả năng đón hàng triệu lượt khách trong cùng một thời điểm nhờ hệ thống venue tiêu chuẩn quốc tế.

Với tổng diện tích 90 ha, riêng Nhà Triển lãm Kim Quy rộng 13 ha, 4 sân trưng bày ngoài trời hơn 44 ha tích hợp bãi đỗ xe 10.000 chỗ cùng hệ thống trạm sạc, VEC đã trở thành điểm đến quen thuộc của các siêu sự kiện tại Việt Nam

Hạ tầng và không gian triển lãm đạt chuẩn quốc tế của VEC sẵn sàng cho VITW 2026.

Không chỉ cung cấp hệ thống hạ tầng đạt chuẩn quốc tế và dịch vụ gian hàng đa dạng, VEC còn đóng vai trò là nhà kiến tạo, chủ động đưa các chuỗi triển lãm toàn cầu về Việt Nam, góp phần nâng tầm ngành triển lãm từ vai trò hỗ trợ thương mại thuần túy trở thành ngành dịch vụ chiến lược, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thông qua việc tổ chức chuỗi sự kiện chuyên ngành quy mô như Automation World, HEEXPO hay HANOI MIP FAIR, VEC tiếp tục khẳng định vững chắc vai trò là cầu nối chiến lược, gắn kết chặt chẽ các doanh nghiệp trong nước với các xu hướng công nghệ toàn cầu, mở ra những cơ hội hợp tác, giao thương hiệu quả.