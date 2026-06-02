Không điều hòa, người Việt làm gì để chống chọi nắng nóng kỷ lục ở Anh?

Nước Anh trải qua những ngày tháng 5 nắng nóng kỷ lục. Nguyễn Hà, du học sinh Việt Nam đang sống tại thành phố Birmingham, phải vội vàng đi mua quạt để có thể ngủ vào ban đêm.

"Từ khoảng 20/5 đến nay, thời tiết bỗng nhiên nóng hẳn lên, nhiệt độ cao nhất khoảng 29 - 30°C. So với mùa hè Hà Nội thì mức nhiệt này không quá cao, nhưng em cảm thấy nắng ở Anh rất gắt và khó chịu, kéo dài đến tận 8 - 9 giờ tối", Hà chia sẻ với Báo điện tử VTC News.

Điều khiến nữ sinh bất ngờ là cảm giác oi bức không tương xứng với con số nhiệt độ trên nhiệt kế. "Cảm nhận của em là cái nóng ở Anh khủng khiếp không khác lúc Hà Nội hơn 40°C", Hà nói.

Theo Straitstime, Anh vừa trải qua tháng 5 nóng nhất trong lịch sử quan trắc, với đêm nhiệt đới sớm nhất từng được ghi nhận và nhiệt độ tại London vượt 35°C, mức cao kỷ lục cho thời điểm cuối tháng 5.

Tuy nhiên, khác với Việt Nam hay nhiều nước châu Á, phần lớn nhà ở, ký túc xá, nhà hàng và các công trình công cộng tại Anh không được trang bị điều hòa.

"Dù đang là mùa nóng nhưng hầu hết nhà ở, ký túc xá, căn hộ hay thậm chí nhà hàng bên này đều không có điều hòa vì thông thường mùa hè khá ngắn", Hà cho biết thêm. "Những ngày vừa rồi em cảm thấy rất khó chịu và ngay lập tức phải đi mua quạt vì tối không thể ngủ được".

Theo nữ sinh Việt, sự thiếu vắng điều hòa là điều khiến nhiều sinh viên quốc tế, đặc biệt là những người đến từ châu Á, cảm nhận rõ nhất khi sống tại Anh trong các đợt nắng nóng.

Vanessa Chan, người chuyển từ Hong Kong (Trung Quốc) đến London cách đây ba năm, cho biết bà bị sốc trước thời tiết nóng cực đoan tại thủ đô nước Anh. Bà nói: "Toàn bộ cơ sở hạ tầng ở Anh không được thiết kế để đối phó với thời tiết nóng".

Căn hộ mà Chan thuê không cho phép lắp điều hòa. Ngay cả khi được phép, chi phí lắp đặt và vận hành cũng là gánh nặng không nhỏ.

Trong những ngày nhiệt độ tăng cao, bà thường phải tới siêu thị gần nhà để tránh nóng. Văn phòng có điều hòa ở trung tâm London cũng trở thành nơi trú ẩn lý tưởng, nếu bà đủ kiên nhẫn để chịu đựng hành trình trên những chuyến tàu điện ngầm nóng bức.

Tại thành phố biển Brighton, nhà văn người Mỹ April Richardson mô tả căn hộ của mình giống như "một lò nướng pizza bằng gạch". Bà phải ngủ trên sàn phòng khách ở tầng dưới vì mát hơn phòng ngủ.

"Thật khó để làm được bất cứ việc gì. Cảm giác như đang đi bộ trong một nồi súp vậy", bà Richardson nói.

Theo ông Gary Woodward, Giám đốc điều hành công ty lắp đặt điều hòa Airconco ở London, nhiều người nước ngoài tỏ ra khó hiểu khi thuê nhà tại Anh nhưng không tìm thấy điều hòa.

"Họ xem điều hòa là nhu cầu thiết yếu", ông Woodward nói.

Thích nghi với cái nóng

Để chống chọi với cái nóng hiện nay, Nguyễn Hà uống nhiều nước đá, sử dụng quạt và hạn chế ra ngoài vào những thời điểm nắng gắt. Tuy nhiên, điều khiến nữ sinh chú ý là cách người dân bản địa phản ứng với thời tiết nóng lại hoàn toàn khác.

"Nhiều người Anh tận dụng thời tiết nắng để ra công viên, bãi cỏ tắm nắng và picnic. Họ vẫn khá tận hưởng vì thường nói mùa hè ở Anh rất ngắn nên phải tranh thủ", Hà kể.

Sự khác biệt này phản ánh đặc trưng khí hậu lâu nay của Anh - quốc gia vốn nổi tiếng với thời tiết mát mẻ, nhiều mây và mưa.

Nhưng điều đó đang thay đổi nhanh chóng.

Theo các chuyên gia, Anh hiện ấm lên nhanh hơn mức trung bình toàn cầu do tác động của biến đổi khí hậu. Trong nhiều thập kỷ, các tòa nhà tại nước này được thiết kế để giữ nhiệt vào mùa đông thay vì tản nhiệt vào mùa hè.

"Phần lớn đất nước được xây dựng cho một kiểu khí hậu không còn tồn tại nữa", Andy Love, nhà sáng lập tổ chức Shade the UK, nhận định.

Ông cho rằng việc các công trình hiện nay không thể bảo vệ người dân khỏi các đợt nóng cực đoan đã trở thành một "cuộc khủng hoảng kiến trúc".

Dù tỷ lệ sử dụng điều hòa tại Anh đã tăng gấp đôi trong ba năm gần đây, chỉ khoảng 7% hộ gia đình sở hữu hệ thống điều hòa cố định. Thêm khoảng 8% hộ sử dụng điều hòa di động.

Trong đợt nắng nóng vừa qua, nhu cầu mua các thiết bị làm mát tăng đột biến. Nhà bán lẻ Currys cho biết doanh số điều hòa di động và quạt điện tăng hơn 2.700% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chuỗi John Lewis ghi nhận mức tăng khoảng 800%.

Điều hòa đang trở thành nhu cầu thiết yếu

Lâu nay, chính phủ Anh luôn thận trọng với việc mở rộng sử dụng điều hòa do lo ngại tiêu thụ điện năng và phát thải carbon gia tăng. Tuy nhiên, trước các đợt nắng nóng ngày càng cực đoan, quan điểm này đang dần thay đổi.

Tháng 5 vừa qua, Ủy ban Biến đổi Khí hậu Anh (CCC) cho rằng không còn phù hợp khi tiếp tục gạt điều hòa ra khỏi các giải pháp thích ứng với khí hậu.

"Điều hòa sẽ trở thành thiết bị thiết yếu, đặc biệt tại các bệnh viện và viện dưỡng lão", bà Julia King, Chủ tịch phụ trách thích ứng khí hậu của CCC, nhận định.

Theo tổ chức phi lợi nhuận Round Our Way, nắng nóng cực đoan đã gây ra từ 1.300 đến 3.000 ca tử vong mỗi năm tại Anh trong bốn mùa hè gần đây. Khoảng 90% nạn nhân là người trên 75 tuổi.

Khi nhiệt độ tiếp tục tăng lên, những hình ảnh từng xa lạ như người dân đổ xô mua quạt, tìm đến siêu thị để tránh nóng hay ngủ trên sàn nhà có thể sẽ ngày càng trở nên phổ biến tại xứ sở vốn nổi tiếng với thời tiết ôn hòa này.