TP.HCM xác định 8 nhiệm vụ để kinh tế tăng trưởng 2 con số liên tục trong 20 năm

Theo tờ trình Thành ủy TP.HCM trình Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, có 8 nhiệm vụ trọng tâm được tập trung thực hiện để hoàn thành các mục tiêu đặt ra.

Thành phố cũng đặt mốc thời gian cụ thể để hoàn thành từng phần việc.

Kinh tế TP.HCM tăng trưởng 2 con số liên tục trong 20 năm

Nghị quyết 09 đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của TP.HCM tối thiểu 10%/năm trong 20 năm liên tục, từ 2026 - 2045. Theo đó, giai đoạn 2026 - 2030, tăng trưởng GRDP của TP.HCM tối thiểu đạt 10%/năm.

Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 14.000 USD. Đặc biệt, đến 2030, kinh tế số sẽ chiếm khoảng 40% GRDP của TP.HCM.

Đây cũng là giai đoạn TP.HCM đã giải quyết cơ bản tình trạng úng ngập, ô nhiễm môi trường, kẹt xe và hoàn thiện mục tiêu Thành phố không ma túy.

Giai đoạn 2031 - 2035, tăng trưởng GRDP của TP.HCM cũng đạt tối thiểu 10%/năm.

Ở giai đoạn này, GRDP bình quân đầu người của TP.HCM tăng gần 1,8 lần, đạt tối thiểu 25.000 USD. Kinh tế số chiếm khoảng 60% GRDP.

10 năm tiếp theo, liên tiếp từ 2036 - 2045, TP.HCM tiếp tục duy trì tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm.

Đến năm 2045, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 75.000 USD, tức tăng gần 8,4 lần so với năm 2025 (năm 2025, GRDP bình quân đầu người của TP.HCM đạt 8.944 USD, cao gấp 1,7 lần mức bình quân chung cả nước).

Ở giai đoạn sau đó, từ 2046 - 2075, tăng trưởng GRDP của TP.HCM phải ở mức thấp nhất 6%/năm.

Đến năm 2075, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 100.000 USD. Các chỉ số bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và chỉ số phát triển con người HDI đạt trên 0,9.

Bên cạnh các chỉ tiêu tăng trưởng, TP.HCM cũng hoàn thiện nhiều hệ thống hạ tầng kết nối quan trọng, đặc biệt là hoàn thành kết nối hệ thống đường sắt đô thị. Trong đó, đến 2030 TP.HCM phải có khoảng 200 km đường sắt đô thị, đến 2045 kết nối toàn bộ hệ thống metro.

Hiện, TP.HCM đã xây dựng lộ trình phát triển dài hạn cho đường sắt đô thị. Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, đến 2030, sẽ có 187km metro hoàn thành.

Đến năm 2035, TP.HCM dự kiến đưa vào khai thác 14 tuyến metro, với khoảng 462 km, và đến năm 2045, mạng lưới sẽ hoàn chỉnh với 19 tuyến, khoảng 700km.

Nghị quyết cũng đặt mục tiêu đến năm 2045, TP.HCM là đô thị văn minh, hiện đại; là trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của châu Á; điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Hướng đến 100 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, năm 2075, TP.HCM là đô thị toàn cầu, thông minh, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới...

TP.HCM xây dựng cơ chế chấp nhận rủi ro trong KHCN

Để đảm bảo mục tiêu phát triển và hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng, 8 nhiệm vụ trọng tâm được TP.HCM xác định cụ thể theo từng giai đoạn.

Trong đó các mô hình, động lực tăng trưởng mới được xác định là trọng tâm. TP.HCM đang tập trung xây dựng Đề án chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế dữ liệu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển kinh tế biển, kinh tế tầm thấp, kinh tế bạc.

Các cụm ngành chiến lược được phát triển như AI, bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, năng lượng sạch... và hình thành các khu công nghệ số tập trung, trung tâm đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khoa học - công nghệ đồng bộ.

TP.HCM sẽ xây dựng cơ chế chấp nhận rủi ro trong khoa học công nghệ, có cơ chế bảo vệ tổ chức, cá nhân tham gia thử nghiệm, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo...

Đáng chú ý, để phát triển mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, TP.HCM cho biết sẽ xây dựng cơ chế chấp nhận rủi ro trong khoa học công nghệ ngay trong năm 2026. Đồng thời nâng cấp hạ tầng nghiên cứu, sàn giao dịch công nghệ...

Lĩnh vực đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục thúc đẩy nhưng thu hút có chọn lọc, ưu tiên dự án công nghệ cao, tác động lan tỏa; thu hút các tập đoàn công nghệ lớn đặt trung tâm R&D, trung tâm phát triển và làm chủ công nghệ tại Thành phố.

Các động lực tăng trưởng mới được xác định gồm Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM, khu thương mại tự do gắn với logistics Cái Mép Hạ, hệ thống cảng biển và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Thị Vải...

Ngay trong năm 2026, Bộ chỉ tiêu đánh giá mô hình tăng trưởng mới sẽ hoàn thành, đây là công cụ điều hành phát triển thống nhất.

Loạt thể chế đột phá sẽ được ban hành

Nhiệm vụ thứ 2 là xây dựng thể chế đột phá, vượt trội phát triển Thành phố trong kỷ nguyên mới. Trong đó, Luật Đô thị đặc biệt TP.HCM sẽ hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ngay tháng 7/2026, bảo đảm trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp gần nhất của năm 2026.

Cùng với đó, sẽ ban hành Đề án phân cấp, phân quyền toàn diện; xác định rõ các lĩnh vực phân cấp mạnh như đầu tư, đất đai, tài chính, quy hoạch, tổ chức bộ máy...

Đầu tư nước ngoài vào TP.HCM ở các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đang tăng mạnh chưa từng có.

Xây dựng, ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), cơ chế đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Ưu tiên và bảo vệ tổ chức, cá nhân tham gia thử nghiệm, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các mô hình mới.

Song song đó là xây dựng, triển khai Đề án tổ chức bộ máy chính quyền đô thị đặc biệt gắn với quản lý biên chế, vị trí việc làm, chế độ công vụ, tiền lương, thu nhập đặc thù và cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; nghiên cứu thí điểm các mô hình quản lý mới, đơn vị hành chính đặc biệt... Các cơ chế này triển khai ngay từ năm 2026.

Quy hoạch phát triển TP.HCM với tầm nhìn dài hạn, ổn định gắn với quản lý đô thị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo.

TP.HCM đang ráo riết thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Thành phố theo tư duy đột phá, với tầm nhìn 100 năm. Theo kế hoạch, quy hoạch sẽ hoàn thành trong tháng 10/2026, và triển khai giai đoạn 2026 - 2030.

Đáng chú ý, kế hoạch phát triển hạ tầng chiến lược giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2045 được xác định cụ thể, bao gồm hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, các trục động lực kết nối cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, khu thương mại tự do... Đồng thời triển khai các tuyến vành đai, cao tốc, quốc lộ, kết nối nội vùng và liên vùng.

Để đảm bảo đầu tư, phát triển nhanh, bền vững, việc huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực được đặc biệt quan tâm. Trong đó, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế Nhà nước trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế Thành phố là nhiệm vụ chú trọng đầu tiên.

Thành phố đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn kinh tế lớn trong các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính, logistics, thương mại và kinh tế số...

Song song với phát triển kinh tế, đảm bảo tăng trưởng, TP.HCM đặt trọng tâm xây dựng đô thị đặc biệt phát triển văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Cùng với đó là phát triển toàn diện văn hóa, con người TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, cũng như bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế...