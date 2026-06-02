Giá vàng hôm nay 2/6: Cắm đầu đi xuống

Giá vàng giảm mạnh do giá dầu thô tăng vọt, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được giải quyết.

Theo các nhà phân tích, giá vàng đang bị kẹt trong phạm vi được thiết lập trước đó trong cuộc xung đột Mỹ-Iran.

Ngoài ra, đà tăng của đồng USD khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Thị trường vàng đang tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là các chỉ số về sản xuất, dịch vụ và thị trường lao động, nhằm đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tâm điểm là chỉ số PMI sản xuất ISM, báo cáo việc làm ADP, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và báo cáo việc làm phi nông nghiệp.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh. (Ảnh: Minh Đức).

Nếu các dữ liệu việc làm cho thấy nền kinh tế đang hạ nhiệt, giá vàng có thể được hỗ trợ nhờ kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất. Ngược lại, các số liệu tích cực hơn dự báo có thể gây áp lực lên kim loại quý khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 2/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 155 triệu đồng/lượng (mua) - 158,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 500.000 đồng/lượng (bán ra) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 155 triệu đồng/lượng (mua) - 158,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 500.000 đồng/lượng (bán ra).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.485 USD/ounce, giảm 53 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Nhiều ý kiến cho rằng thị trường đang phát đi những tín hiệu trái chiều. Trong khi giá dầu phản ánh kỳ vọng cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran sắp kết thúc, giá vàng vẫn chưa hoàn toàn định giá kịch bản này. Xu hướng tiếp theo của vàng sẽ phụ thuộc lớn vào việc liệu hòa bình có thực sự được thiết lập hay không.

Một trong những yếu tố hỗ trợ vàng trong trung hạn là nguy cơ Fed tụt lại phía sau trong cuộc chiến chống lạm phát. Nếu thị trường nhận thấy Fed không kiểm soát được áp lực giá cả và lạm phát có nguy cơ trở nên mất kiểm soát, vàng sẽ được hưởng lợi nhờ vai trò là tài sản phòng ngừa rủi ro.

Dù triển vọng gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã giúp tâm lý thị trường cải thiện, giá vàng vẫn duy trì đà tăng cùng với chứng khoán toàn cầu. Điều này cho thấy vàng hiện chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ diễn biến của đồng USD và kỳ vọng lãi suất hơn là yếu tố địa chính trị đơn thuần.