Nghị quyết phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới: Năm 2075 trở thành đô thị toàn cầu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết được ban hành trong bối cảnh TP.HCM tiếp tục giữ vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đầu tàu tăng trưởng và cực phát triển quan trọng của vùng và quốc gia, đồng thời đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và quản trị đô thị.

TP.HCM giữ vai trò đầu tàu phát triển

Nghị quyết nhấn mạnh, xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, trong đó trực tiếp là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố, với phương châm: “TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM”.

Nghị quyết 09-NQ/TW xác định TP.HCM phát triển thành đô thị toàn cầu, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ, đến 2075 là đầu tàu tăng trưởng cả nước.

Sau hơn 50 năm xây dựng và phát triển, TP.HCM đã khẳng định vị trí là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, Bộ Chính trị đánh giá phát triển của thành phố chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Một số điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và quản trị đô thị còn chậm được giải quyết. Chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc tế còn hạn chế.

Trong giai đoạn mới, TP.HCM được định hướng tiếp tục phát huy vai trò đô thị đặc biệt, tiên phong trong đổi mới mô hình phát triển, thể chế và quản trị hiện đại, tạo động lực lan tỏa cho vùng và cả nước.

Tầm nhìn phát triển đến năm 2075

Nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2030, TP.HCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ, logistics và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Đến năm 2045, thành phố phấn đấu trở thành trung tâm hàng đầu châu Á về kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống cao, phát triển bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tầm nhìn đến năm 2075, TP.HCM được định hướng trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới; tăng trưởng xanh, bền vững, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Định hướng đột phá về thể chế và mô hình phát triển

Một trong những nội dung trọng tâm của Nghị quyết là tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển đặc thù đối với TP.HCM. Trong đó, nghiên cứu xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, nhằm tạo khuôn khổ pháp lý vượt trội, tăng cường phân cấp, phân quyền và nâng cao tính tự chủ của Thành phố.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu và kinh tế biển.

Thành phố được định hướng phát triển các trung tâm tài chính, logistics và thương mại quốc tế; xây dựng khu thương mại tự do; đồng thời thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Phát triển hạ tầng chiến lược, đô thị đa trung tâm

Nghị quyết đặt yêu cầu đẩy nhanh phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược, đặc biệt là mạng lưới đường sắt đô thị, các tuyến kết nối vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Cùng với đó là phát triển mô hình đô thị đa trung tâm, đô thị vệ tinh gắn với giao thông công cộng (TOD); đầu tư hệ thống chống ngập quy mô lớn; nâng cấp hạ tầng năng lượng, viễn thông và logistics.

TP.HCM cũng được định hướng tăng cường liên kết vùng, hình thành các hành lang kinh tế, vành đai kinh tế, qua đó mở rộng không gian phát triển và nâng cao vai trò dẫn dắt vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phường Bình Dương, vị trí được xác định là khu đô thị phía Bắc TP.HCM, tập trung phát triển khoa học - công nghệ.

Nâng cao chất lượng sống người dân

Nghị quyết nhấn mạnh lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển; trong đó chất lượng sống và sự hài lòng của Nhân dân là thước đo quan trọng.

Thành phố được định hướng phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn dân và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản lý.

Bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại

Nghị quyết yêu cầu kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng thời, tăng cường hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác với các đô thị lớn trên thế giới, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để phục vụ phát triển.

