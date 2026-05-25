Đội hình Tây Ban Nha dự World Cup 2026 mới nhất: Real Madrid không có ai

(VTC News) -

Tối 25/5 (giờ Việt Nam), đội tuyển Tây Ban Nha công bố đội hình chính thức dự World Cup 2026. Chi tiết gây bất ngờ nhất là việc Real Madrid không đóng góp bất kỳ đại diện nào trong danh sách 26 cầu thủ của huấn luyện viên Luis de la Fuente.

Ở hàng phòng ngự, phong độ của Dean Huijsen tại Real Madrid không đủ để anh cạnh tranh với Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Eric Garcia và Marc Pubill. Khi cần thiết, HLV De la Fuente cũng có thể kéo Rodri về vị trí trung vệ.

Lamine Yamal lần đầu tiên tham dự World Cup. (Ảnh: Reuters)

Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha nằm ở bảng H cùng Cape Verde, Ả Rập Xê Út và Uruguay. Các trận đấu của bảng này diễn ra tại Atlanta, Miami, Houston (Mỹ) và Guadalajara (Mexico).

Tây Ban Nha đứng thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA. Họ cũng là đội đương kim vô địch của EURO. Đây là lần thứ 16 Tây Ban Nha góp mặt tại World Cup. Thành tích tốt nhất của đội tuyển này là chức vô địch năm 2010 - kỳ World Cup được tổ chức tại Nam Phi.

Ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, Tây Ban Nha cùng bảng với Thổ Nhĩ Kỳ, Gruzia, Bulgaria. Đội bóng có biệt danh "La Roja" đứng đầu với thành tích bất bại (5 thắng, 1 hoà), giành được 16 điểm, ghi 21 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.

Đội hình Tây Ban Nha dự World Cup 2026 chính thức

Thủ môn: Unai Simon (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona).

Hậu vệ: Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Pubill (Atletico Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Eric García (Barcelona), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea).

Tiền vệ: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Pedri (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Mikel Merino (Arsenal), Alex Baena (Atletico Madrid).

Tiền đạo: Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Club), Víctor Munoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta Vigo).