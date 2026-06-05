Nghệ sĩ Lê Giang thất vọng vì 'ê-kíp MV thiếu tôn trọng, Sơn Tùng chưa liên hệ'

Những ngày qua, tranh cãi quanh MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP phát sinh sau khi nghệ sĩ thị giác Lê Giang cho rằng dự án có dấu hiệu sử dụng ngôn ngữ tạo hình từ tác phẩm Tàn Chỉ (Vestige of the Land) của cô mà chưa xin phép.

Theo phản ánh của Lê Giang, các chi tiết trong bối cảnh MV, từ cấu trúc gợi liên tưởng đến đình làng đổ vỡ, mảng tường vôi hóa đến hệ phù điêu và bố cục không gian, có nhiều điểm tương đồng với tác phẩm cô thực hiện từ năm 2017.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nhất là khi Come My Way là dự án âm nhạc được đầu tư lớn, khai thác nhiều chất liệu văn hóa Việt Nam.

Sau phản ánh của Lê Giang, đơn vị sản xuất và thiết kế MV lên tiếng xin lỗi. Dù vậy, sáng 6/5, Lê Giang tiếp tục lên tiếng, cho rằng lời xin lỗi của ê-kíp chưa phản ánh đúng bản chất sự việc và bày tỏ sự thất vọng.

“Ê-kíp Come My Way đánh tráo khái niệm”

“Những ngày vừa qua, tôi phải đối diện với một cú sốc lớn và sự tổn thương tinh thần nặng nề khi biết tác phẩm tâm huyết của mình là Tàn Chỉ (Vestige of the Land, 2017) bị chiếm dụng một cách công khai vào MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP x Tyga từ giây 03:55-04:07 trên kênh YouTube ngày 28/05/2026”, nghệ sĩ Lê Giang mở đầu.

Tác phẩm Tàn Chỉ và mô hình trong MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP. (Ảnh: @grapevine.hanoi, @Sơn Tùngm-tp)

Tiếp đó, Lê Giang cho biết cô đã gửi yêu cầu giải trình đến công ty sản xuất Antiantiart và mong muốn các bên liên quan có thiện chí để cùng giải quyết vụ việc một cách thấu đáo, chuyên nghiệp và tuân thủ pháp luật.

Ê-kíp sản xuất ban đầu giải thích họ đưa Tàn Chỉ vào moodboard tham khảo, nhưng sau đó thừa nhận việc sao chép các cấu kiện, mảng phù điêu từ tác phẩm để đưa vào file thiết kế 3D, từ đó thi công thành vật liệu thực tế trên set quay của MV.

Song theo Lê Giang, trước sức ép dư luận, ê-kíp Come My Way lại chọn cách đăng một lời xin lỗi vào lúc nửa đêm, trong đó chuyển bản chất sự việc từ “sao chép” thành “tham khảo” và đổ lỗi cho “sự kiểm soát không chặt chẽ”. Cách giải thích này khiến cô thất vọng, bởi lời xin lỗi chưa phản ánh đúng việc sử dụng tác phẩm mà không xin phép.

“Đây là lời xin lỗi thiếu tôn trọng”

“Đây là lời xin lỗi thiếu tôn trọng và không đúng bản chất sự việc sử dụng tác phẩm mà không xin phép. Ê-kíp sản xuất cũng không có động thái chịu trách nhiệm cụ thể về việc xâm phạm quyền tác giả của tôi theo luật sở hữu trí tuệ.

Cho đến nay, chủ sở hữu của bản MV có sử dụng hình ảnh tác phẩm của tôi vẫn chưa liên hệ với tôi để thực hiện các nghĩa vụ khi sử dụng tác phẩm do tôi là chủ sở hữu. Tôi thực sự thất vọng và cảm thấy lao động nghệ thuật của mình bị xúc phạm trước cách giải quyết sự việc từ các bên liên quan”, nghệ sĩ nhấn mạnh.

Lê Giang cho biết cảm thấy thất vọng về cách giải thích của ê-kíp Come My Way trên truyền thông.

Lê Giang chia sẻ Tàn Chỉ không chỉ là thành quả lao động sáng tạo cá nhân, mà còn là kết quả của quá trình điền dã tại các di tích vùng châu thổ sông Hồng, quá trình làm việc với kiến trúc sư, nhà nghiên cứu liên ngành, cùng sự bảo trợ từ Viện Goethe Hà Nội, các tổ chức văn hóa và giám tuyển quốc tế.

Cô nói: “Điều tôi xót xa nhất là hành vi này lại đến từ chính những người đồng nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo. Trong khi, sự trân trọng chất xám phải là giá trị cốt lõi nhất trong ngành chúng ta”.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ cũng cho biết cô phải đối diện với những công kích cá nhân và hành vi hạ thấp uy tín trên mạng xã hội sau khi sự việc được đưa ra công khai.

Cuối bài viết, Lê Giang nhấn mạnh việc lên tiếng không chỉ nhằm bảo vệ Tàn Chỉ, mà còn để tạo tiền lệ tốt cho thực hành nghệ thuật và thiết kế tại Việt Nam.

“Nếu tôi không bảo vệ Tàn Chỉ, thì sau này, những nghệ sĩ trẻ, những người chưa có tiếng nói và nguồn lực, sẽ phải dùng cách nào để chống lại sự chiếm đoạt chất xám từ những ê-kíp lớn? Nghệ thuật cần sự tiếp nối, nhưng tuyệt đối không phải là sự chiếm dụng vô hình”, cô kết lại.