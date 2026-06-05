Màn nhận bằng 'không giống ai' của cử nhân Luật khiến cả khán phòng bùng nổ

(VTC News) -

Những ngày gần đây, đoạn clip ghi lại màn nhận bằng tốt nghiệp của bạn Lê Thanh Tùng - Cử nhân ngành Luật Thương mại quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), Đại học Quốc gia TP.HCM, nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Trong video, khi Tùng bước lên sân khấu nhận bằng giữa không khí trang trọng của buổi lễ, một nhóm bạn bất ngờ xuất hiện phía sau, đồng loạt thực hiện các động tác nhảy trên nền nhạc sôi động. Màn phối hợp ăn ý cùng sự tự tin của nam sinh khiến cả khán phòng thích thú, tạo nên một khoảnh khắc khác biệt so với những nghi thức trao bằng thường thấy.

Phần trình diễn của Tùng trong buổi lễ tốt nghiệp.

Ít ai biết rằng ý tưởng này được Tùng ấp ủ từ năm thứ nhất. Là thành viên của nhóm nhảy trong suốt thời gian học đại học, chàng trai trẻ luôn mong muốn mang chính niềm đam mê của mình lên sân khấu vào ngày nhận bằng tốt nghiệp.

Để hiện thực hóa ý tưởng, nhóm bạn của Tùng cùng nhau lên kế hoạch từ trước. Từ việc chọn nhạc, sắp xếp đội hình đến tập luyện đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Do đa số thành viên đều là người có kinh nghiệm nên quá trình tập không gặp quá nhiều khó khăn. Điều cả nhóm quan tâm nhất là làm sao tạo được điểm nhấn nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với không khí buổi lễ và không ảnh hưởng đến chương trình chung.

Ngày chính thức diễn ra lễ tốt nghiệp, Tùng thừa nhận bản thân không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

“Khi chuẩn bị được gọi tên, em vừa run vừa xúc động. Trong đầu cứ nghĩ không biết mọi người có vào đúng nhịp hay không. Nhưng khi bước ra sân khấu, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Em cảm giác mình thực sự được sống trọn vẹn trong khoảnh khắc đó”, Tùng kể lại.

Sau khi đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội, lượng tương tác tăng nhanh ngoài dự đoán của Tùng. Nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự thích thú trước cách chàng trai trẻ biến lễ tốt nghiệp thành một sân khấu mang đậm dấu ấn cá nhân.

Theo Tùng, phía sau những khoảnh khắc tưởng như chỉ để “gây chú ý” ấy là mong muốn lưu giữ một phần thanh xuân theo cách riêng của mỗi người.

“Mỗi tân cử nhân đều đang tự vẽ nên màu sắc cho cuộc đời mình. Ai cũng xứng đáng được nhìn thấy, được cổ vũ và được ghi nhận cho những nỗ lực đã trải qua suốt hành trình đại học”, Tùng bày tỏ.

Sau khi tốt nghiệp, Tùng vẫn mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn đã theo đuổi nhiều năm. Tuy nhiên, nghệ thuật, đặc biệt là nhảy và biểu diễn, cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống của em.

Không chỉ mang đội hình nhảy lên sân khấu, nam sinh còn gây chú ý khi lựa chọn kết hợp áo dài với quần jean trong ngày tốt nghiệp. Với Tùng, đó trước hết là cách thể hiện cá tính cá nhân, nhưng đồng thời cũng phản ánh sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.