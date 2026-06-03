Clip 'thảm cảnh 1 bà trông 5 cháu nghỉ hè' khiến dân mạng vừa cười vừa thương

(VTC News) -

Clip bà bất lực khi phải trông 5 đứa cháu nghỉ hè. (Nguồn: @ngoc.dau28)

Kỳ nghỉ hè luôn là khoảng thời gian ngập tràn niềm vui với các bạn nhỏ khi thoải mái chơi, nghịch mà không còn phải vùi đầu vào bài vở nữa. Nhưng đó cũng là thời gian bận bịu và thậm chí lao lực với những người làm ông, làm bà khi "khối nghỉ hè" tả xung hữu đột trong nhà mà bố mẹ chúng đều đi làm vắng.

Cảnh này thể hiện khá rõ trong một clip đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội: Người bà ở Đông Anh, Hà Nội "đơn thương độc mã" đối phó với "biệt đội" 5 đứa cháu trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Trong khi bà bế em bé nhỏ nhất, bốn đứa cháu lớn hơn biến căn phòng thành một sân chơi hỗn loạn. Chúng nghịch ngợm, chạy nhảy, nhào lộn, ném gối và hò hét không ngừng, tạo nên khung cảnh lộn nhộn.

Sự tương phản giữa biểu cảm phấn khích, sung sướng ngập tràn của lũ trẻ và vẻ mặt mệt xỉu, cam chịu, bất lực của người bà khiến người xem vừa thương vừa bật cười, nụ cười thấu hiểu về viễn cảnh "những ngày hè đầy bão táp" mà bà sẽ đối mặt.

Clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng, với những bình luận hài hước nhưng đầy thông cảm: "Đúng là cơn ác mộng mang tên nghỉ hè của các bậc ông bà đây mà. Bốn đứa cháu như rạp xiếc, may đứa kia chưa kịp gia nhập"; "Bà kiểu như đang tự hỏi sao ngày xưa mình đẻ con nuôi dễ thế mà giờ đến lượt lũ cháu thì nó lại quậy phá như giặc thế này".

"Đây mới là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè thôi mà đã bão táp thế này rồi. Không biết mấy mươi ngày tiếp theo thì bà sẽ xoay xở thế nào với năm quả tạ này nữa. Bình thường cháu nhà tôi về chơi 3 ngày còn quý, chứ sau đó là thấy ghét"; "Quả này là thử thách không 'bốc hỏa' dành cho bà rồi. Chúc bà có một tinh thần thép để vượt qua mùa hè bão táp này nhé"...

Nhiều dân mạng tự nhủ sau về già sẽ trốn trông cháu, đi du lịch cho sướng. (Ảnh chụp màn hình)

Một số cư dân mạng dí dỏm bình luận rằng "cơn ác mộng các cháu nghỉ hè" này có lẽ là lời cảnh báo cho những ông bà cứ giục con cái đẻ nhiều. "Đây chính là lý do vì sao các ông bà không nên giục các con đẻ nhiều con đẻ liền làm gì nhé. Ai bảo làm ông bà là sướng đâu chứ mỗi mùa hè là toát mồ hôi hột lo ăn uống, vui chơi của các cháu cũng hết ngày", Hải Yến viết.

Minh Anh mách nước cho người bà: "Tôi xin hiến kế cho bà là ngày mai cứ bật mấy kênh Youtube có chương trình ca nhạc thiếu nhi hoặc phim hoạt hình siêu nhân lên nhé. Sau đó bà mua sẵn năm gói bim bim rồi chia đều cho mỗi đứa một gói. Đảm bảo phòng khách sẽ im phăng phắc ngay lập tức luôn".

Mỹ Hiền lại có sáng kiến khác: "Bà nên cho chúng nó chơi thử trò dọn dẹp nhà cửa. Đứa thì lau nhà, đứa thì quét sân, đứa thì rửa bát đũa, đứa lại nấu cơm. Đảm bảo sau khi xong hết việc đứa nào cũng mệt phờ phạc không còn sức đâu chạy nhảy".

Nhìn cảnh một bà trông 5 cháu trở nên "tả tơi", không ít cư dân mạng bày tỏ rằng sau này mình già sẽ lựa chọn đi chơi ngày hè thay vì trông cháu. Minh Châu chia sẻ: "Sau này tôi mà già thì cứ đến mùa hè là xách vali lên và đi du lịch từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 8 mới về. Chứ ở nhà mà nhận trông cháu hộ cho các con thì đúng tăng ca không công".

Hồng Vân còn tính trước chuyện dùng lương hưu thế nào: "Sau này tôi già, quyết định không nuôi hộ không trông hộ đứa nào hết đâu nhé. Tiền lương hưu là để đi ăn ngon mặc đẹp và đi chơi tận hưởng tuổi già cho nó sướng cái cuộc đời. Cháu thì chơi chốc lát thôi rồi của ai nấy chơi".