Giá vàng 14K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Vàng 14K là gì?

Vàng 14K là hợp kim được tạo thành từ vàng nguyên chất kết hợp với các kim loại khác như đồng, bạc, niken hoặc kẽm. Trong đó, vàng nguyên chất chiếm khoảng 58,5%; phần còn lại là các kim loại khác được thêm vào để tăng độ cứng và độ bền cho sản phẩm.

Nhờ sự kết hợp này, vàng 14K có độ cứng và khả năng chống trầy xước tốt hơn so với vàng 18K hoặc vàng 24K. Theo đó, vàng 14K phù hợp để chế tác các loại trang sức đòi hỏi độ bền cao trong quá trình sử dụng.

Trên thị trường, vàng 14K còn được nhiều người gọi là vàng tây. Tên gọi này xuất phát từ việc loại vàng này có tỷ lệ vàng nguyên chất thấp hơn đáng kể so với vàng 24K – dòng vàng gần như tinh khiết tuyệt đối, thường được gọi là vàng ta.

Vàng 14K thích hợp để làm trang sức. (Ảnh: AI)

Vàng 14K có màu vàng nhạt hơn so với vàng 24K. Với hàm lượng kim loại khác cao hơn, vàng 14K ít bị biến dạng, trầy xước hoặc móp méo trong quá trình sử dụng.

Vàng 24K được sử dụng phổ biến trong các loại trang sức đeo hàng ngày như nhẫn, lắc tay, dây chuyền, bông tai...

Vàng 14K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát tại các thương hiệu kinh doanh vàng bạc đá quý lớn, giá vàng 14K thường dao động ở mức từ 8 - 9 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tùy từng thời điểm và đơn vị niêm yết.

Dưới đây là bảng giá vàng 14K tại một số doanh nghiệp được cập nhật lúc 9h sáng 03/5/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Nữ trang 58,3% 8.179.900 9.069.900 đồng/chỉ PNJ Vàng 585 (14K) 8.201.000 9.091.000 đồng/chỉ Huy Thanh Jewelry Giá nguyên liệu 14K 8.849.000 9.214.000 đồng/chỉ Vàng Mi Hồng Vàng 580 8.050.000 8.400.000 đồng/chỉ

Lưu ý, trên đây chỉ là mức giá tham khảo, để biết chính xác giá vàng 14K, khách hàng nên cập nhật tại thời điểm giao dịch.

Có nên mua vàng 14K?

Theo các chuyên gia, việc mua vàng 14K hay không phụ thuộc vào mục đích sử dụng của từng cá nhân. Nếu đang tìm kiếm một loại trang sức có tính thẩm mỹ cao, độ bền tốt và mức giá hợp lý thì vàng 14K là lựa chọn đáng cân nhắc. Với hàm lượng vàng nguyên chất khoảng 58,5%, kết hợp cùng các kim loại khác, vàng 14K có độ cứng cao hơn vàng 18K và vàng 24K, giúp hạn chế tình trạng trầy xước hoặc biến dạng trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, loại vàng này còn được chế tác thành nhiều mẫu mã đa dạng, phù hợp với xu hướng thời trang hiện đại và nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.

Tuy nhiên, nếu mục tiêu là tích trữ tài sản hoặc đầu tư dài hạn thì vàng 14K không phải lựa chọn tối ưu. Do hàm lượng vàng nguyên chất thấp hơn vàng 24K nên giá trị tích lũy và khả năng giữ giá của vàng 14K thường kém hơn.

Vì vậy, người mua nên xác định rõ nhu cầu trước khi quyết định lựa chọn loại vàng 14K.