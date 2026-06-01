Giá vàng 24K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News)

Vàng 24K là gì?

Vàng 24K là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất, chứa đến 99,99% vàng nguyên chất. Tên gọi vàng 24K xuất phát từ thang đo Karat (K) – đơn vị phản ánh độ tinh khiết của vàng. Trên thang đo này, mức tối đa là 24K, tương ứng với tỷ lệ vàng nguyên chất gần như 100% trong tổng khối lượng sản phẩm. Do đó, vàng 24K còn được gọi là vàng 9999 hoặc vàng nguyên chất, được nhiều người lựa chọn để tích trữ và đầu tư.

Vàng 24K nổi bật với sắc vàng đậm đặc trưng, độ sáng cao và khả năng giữ màu ổn định trong thời gian dài. Nhờ hàm lượng vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, loại vàng này không dễ bị oxy hóa, hoen ố hay xuống màu dưới tác động của môi trường.

Vàng 24K hay còn gọi vàng 9999. (Ảnh: AI)

Tuy nhiên, độ tinh khiết cao cũng khiến vàng 24K có tính chất mềm và dễ biến dạng hơn so với các loại vàng pha hợp kim. Vì vậy, chất liệu này không thực sự phù hợp để chế tác những mẫu trang sức có thiết kế cầu kỳ hoặc sử dụng thường xuyên. Thay vào đó, vàng 24K thường được dùng để sản xuất vàng miếng, vàng thỏi, vàng nhẫn trơn hoặc các sản phẩm mang mục đích tích trữ và bảo toàn giá trị tài sản.

Vàng 24K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Dưới đây là bảng giá vàng 24K tại các thương hiệu lớn cập nhật lúc 8h45 ngày 01/6/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 15.600.000 15.900.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 15.580.000 15.880.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 15.380.000 15.730.000 đồng/chỉ Doji Vàng SJC 15.600.000 15.900.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 15.600.000 15.900.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 15.200.000 15.600.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 15.600.000 15.900.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 15.600.000 15.900.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 15.360.000 15.760.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 15.550.000 15.900.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 15.550.000 15.850.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng SJC 15.600.000 15.900.000 đồng/chỉ Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 15.600.000 15.900.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 15.600.000 15.900.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 9999 15.400.000 15.800.000 đồng/chỉ Mi Hồng Vàng SJC 15.680.000 15.850.000 đồng/chỉ

Lưu ý, trên đây chỉ là con số tham khảo, giá vàng 24K tại các thương hiệu có thể biến động trong ngày. Khách hàng nên cập nhật tại thời điểm giao dịch để biết giá vàng chính xác nhất.