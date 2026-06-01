Giá vàng 24K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng 24K là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất, chứa đến 99,99% vàng nguyên chất. Tên gọi vàng 24K xuất phát từ thang đo Karat (K) – đơn vị phản ánh độ tinh khiết của vàng. Trên thang đo này, mức tối đa là 24K, tương ứng với tỷ lệ vàng nguyên chất gần như 100% trong tổng khối lượng sản phẩm. Do đó, vàng 24K còn được gọi là vàng 9999 hoặc vàng nguyên chất, được nhiều người lựa chọn để tích trữ và đầu tư.
Vàng 24K nổi bật với sắc vàng đậm đặc trưng, độ sáng cao và khả năng giữ màu ổn định trong thời gian dài. Nhờ hàm lượng vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, loại vàng này không dễ bị oxy hóa, hoen ố hay xuống màu dưới tác động của môi trường.
Tuy nhiên, độ tinh khiết cao cũng khiến vàng 24K có tính chất mềm và dễ biến dạng hơn so với các loại vàng pha hợp kim. Vì vậy, chất liệu này không thực sự phù hợp để chế tác những mẫu trang sức có thiết kế cầu kỳ hoặc sử dụng thường xuyên. Thay vào đó, vàng 24K thường được dùng để sản xuất vàng miếng, vàng thỏi, vàng nhẫn trơn hoặc các sản phẩm mang mục đích tích trữ và bảo toàn giá trị tài sản.
Dưới đây là bảng giá vàng 24K tại các thương hiệu lớn cập nhật lúc 8h45 ngày 01/6/2026:
|
Thương hiệu
|
Loại vàng
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
SJC
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
15.600.000
|
15.900.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
15.580.000
|
15.880.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 99,99%
|
15.380.000
|
15.730.000
|
đồng/chỉ
|
Doji
|
Vàng SJC
|
15.600.000
|
15.900.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
15.600.000
|
15.900.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 9999
|
15.200.000
|
15.600.000
|
đồng/chỉ
|
PNJ
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
15.600.000
|
15.900.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
15.600.000
|
15.900.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999.9
|
15.360.000
|
15.760.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Vàng miếng SJC
|
15.550.000
|
15.900.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
15.550.000
|
15.850.000
|
đồng/chỉ
|
Bảo Tín Minh Châu
|
Vàng miếng SJC
|
15.600.000
|
15.900.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu
|
15.600.000
|
15.900.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu
|
15.600.000
|
15.900.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức vàng rồng Thăng Long 9999
|
15.400.000
|
15.800.000
|
đồng/chỉ
|
Mi Hồng
|
Vàng SJC
|
15.680.000
|
15.850.000
|
đồng/chỉ
Lưu ý, trên đây chỉ là con số tham khảo, giá vàng 24K tại các thương hiệu có thể biến động trong ngày. Khách hàng nên cập nhật tại thời điểm giao dịch để biết giá vàng chính xác nhất.