Đóng

Giá vàng 24K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Giá vàng 24K thường biến động theo thị trường trong nước và thế giới, vậy vàng 24K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng 24K là gì?

Vàng 24K là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất, chứa đến 99,99% vàng nguyên chất. Tên gọi vàng 24K xuất phát từ thang đo Karat (K) – đơn vị phản ánh độ tinh khiết của vàng. Trên thang đo này, mức tối đa là 24K, tương ứng với tỷ lệ vàng nguyên chất gần như 100% trong tổng khối lượng sản phẩm. Do đó, vàng 24K còn được gọi là vàng 9999 hoặc vàng nguyên chất, được nhiều người lựa chọn để tích trữ và đầu tư.

Vàng 24K nổi bật với sắc vàng đậm đặc trưng, độ sáng cao và khả năng giữ màu ổn định trong thời gian dài. Nhờ hàm lượng vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, loại vàng này không dễ bị oxy hóa, hoen ố hay xuống màu dưới tác động của môi trường.

Vàng 24K hay còn gọi vàng 9999. (Ảnh: AI) 

Tuy nhiên, độ tinh khiết cao cũng khiến vàng 24K có tính chất mềm và dễ biến dạng hơn so với các loại vàng pha hợp kim. Vì vậy, chất liệu này không thực sự phù hợp để chế tác những mẫu trang sức có thiết kế cầu kỳ hoặc sử dụng thường xuyên. Thay vào đó, vàng 24K thường được dùng để sản xuất vàng miếng, vàng thỏi, vàng nhẫn trơn hoặc các sản phẩm mang mục đích tích trữ và bảo toàn giá trị tài sản.

Vàng 24K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng 24K là loại vàng có độ tinh khiết lên đến 99,99%, còn được gọi là vàng 9999 hoặc vàng ta. Đây là loại vàng được nhiều người lựa chọn để tích trữ và đầu tư nhờ giá trị cao cùng khả năng giữ giá tốt theo thời gian.

Dưới đây là bảng giá vàng 24K tại các thương hiệu lớn cập nhật lúc 8h45 ngày 01/6/2026: 

Thương hiệu 

Loại vàng 

Giá mua vào 

Giá bán ra 

Đơn vị 

SJC 

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

15.600.000

15.900.000

đồng/chỉ 

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

15.580.000

15.880.000

đồng/chỉ 

Nữ trang 99,99%

15.380.000

15.730.000

đồng/chỉ 

Doji 

Vàng SJC 

15.600.000

15.900.000

đồng/chỉ 

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 

15.600.000

15.900.000

đồng/chỉ 

Nữ trang 9999

15.200.000

15.600.000

đồng/chỉ 

PNJ 

Vàng miếng SJC 999.9

15.600.000

15.900.000

đồng/chỉ 

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

15.600.000

15.900.000

đồng/chỉ 

Vàng nữ trang 999.9

15.360.000

15.760.000

đồng/chỉ 

Phú Quý 

Vàng miếng SJC

15.550.000

15.900.000

đồng/chỉ 

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

15.550.000

15.850.000

đồng/chỉ 

Bảo Tín Minh Châu 

Vàng miếng SJC

15.600.000

15.900.000

đồng/chỉ 

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 

15.600.000

15.900.000

đồng/chỉ 

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 

15.600.000

15.900.000

đồng/chỉ 

Trang sức vàng rồng Thăng Long 9999

15.400.000

15.800.000

đồng/chỉ 

Mi Hồng 

Vàng SJC 

15.680.000

15.850.000

đồng/chỉ 

Lưu ý, trên đây chỉ là con số tham khảo, giá vàng 24K tại các thương hiệu có thể biến động trong ngày. Khách hàng nên cập nhật tại thời điểm giao dịch để biết giá vàng chính xác nhất.

Hoàng Lan
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới