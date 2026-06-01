Tin thế giới nổi bật trong ngày 1/6

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 1/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Iran bác tin Tổng thống Masoud Pezeshkian từ chức, Mỹ bí mật hỗ trợ tàu thuyền qua eo biển Hormuz, vụ nổ kho chứa chất nổ ở Myanmar khiến hàng chục người thiệt mạng, lễ hội gốm sứ Hàn Quốc gây tranh cãi vì tặng quà “Made in China” và chuyến bay của United Airlines phải quay đầu khẩn cấp vì thiết bị Bluetooth mang tên “bom”.

Iran bác tin Tổng thống Pezeshkian từ chức

Một quan chức cấp cao Iran hôm 1/6 bác bỏ các thông tin cho rằng Tổng thống Masoud Pezeshkian đã nộp đơn từ chức trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington vẫn đang tiếp diễn.

Phó Trưởng ban Truyền thông Văn phòng Tổng thống Iran Mehdi Tabatabaei cho biết những thông tin trên là “sai sự thật” và gọi đây là một phần trong “trò chơi truyền thông” của một số cơ quan báo chí nước ngoài.

Tổng thống Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Reuters)

Ông Tabatabaei khẳng định Tổng thống Pezeshkian sẽ tiếp tục phục vụ người dân Iran và nhấn mạnh nước này sẽ không từ bỏ con đường đoàn kết dân tộc.

Trước đó, một số nguồn tin cho rằng ông Pezeshkian đã gửi đơn từ chức lên Văn phòng Lãnh đạo Tối cao do không còn đóng vai trò đáng kể trong các quyết sách quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, giới chức Tehran bác bỏ hoàn toàn thông tin này.

Trong khi đó, các cuộc trao đổi giữa Iran và Mỹ về dự thảo thỏa thuận hòa bình vẫn tiếp tục. Theo các nguồn tin từ Washington, Tổng thống Donald Trump yêu cầu điều chỉnh một số điều khoản liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran trước khi chấp thuận văn bản cuối cùng.

Mỹ bí mật hỗ trợ tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Truyền thông Mỹ ngày 1/6 đưa tin quân đội Mỹ đã âm thầm hỗ trợ nhiều tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong những tuần gần đây bất chấp việc Washington tuyên bố tạm dừng chiến dịch hộ tống công khai.

Theo New York Times, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã phối hợp đưa khoảng 70 tàu hàng vượt qua tuyến hàng hải chiến lược này trong ba tuần qua.

Tàu chở dầu thô "Idemitsu Maru" của Nhật Bản, sau khi đi qua eo biển Hormuz hồi tháng 4, đã cập cảng Chita, miền trung Nhật Bản. (Ảnh: AP)

Eo biển Hormuz hiện vẫn là điểm nóng sau khi Iran hạn chế hoạt động hàng hải của các quốc gia mà Tehran coi là thù địch sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi cuối tháng 2.

Mặc dù lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4, lưu lượng tàu qua khu vực vẫn giảm mạnh. Theo các nguồn tin quốc tế, số tàu lưu thông mỗi ngày hiện chỉ còn dưới 10 chiếc, so với khoảng 150 chiếc trước khi xung đột bùng phát.

Giới chức Mỹ cho biết hàng nghìn thủy thủ và hàng trăm tàu chở dầu, khí đốt vẫn mắc kẹt tại khu vực Vịnh Ba Tư, trong khi Iran tiếp tục áp dụng cơ chế cấp phép đặc biệt đối với các tàu muốn đi qua eo biển.

Nổ kho chứa chất nổ ở Myanmar, ít nhất 46 người chết

Ít nhất 46 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương sau vụ nổ lớn tại một kho chứa chất nổ phục vụ hoạt động khai thác mỏ ở bang Shan, đông bắc Myanmar.

Vụ việc xảy ra vào trưa 31/5 tại làng Kaungtup thuộc thị trấn Namkham, khu vực do nhóm vũ trang Quân giải phóng dân tộc Ta'ang (TNLA) kiểm soát.

Hiện trường vụ nổ tại bang Shan, Myanmar. (Ảnh: AP)

Các hình ảnh từ hiện trường cho thấy cột khói khổng lồ cùng nhiều vụ nổ thứ cấp xuất hiện sau vụ nổ ban đầu. Hơn 100 ngôi nhà xung quanh bị hư hại nặng.

Lực lượng cứu hộ cho biết đã tìm thấy 46 thi thể, trong đó có 6 trẻ em. Một số nguồn tin nhận định số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng khi nhiều nạn nhân vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy vụ nổ xảy ra tại kho lưu trữ gelignite - loại thuốc nổ thường được sử dụng trong khai thác mỏ và phá đá. TNLA xác nhận đây là một tai nạn ngoài ý muốn và đang tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Lễ hội gốm sứ Hàn Quốc gây tranh cãi vì quà tặng “Made in China”

Một trong những lễ hội gốm sứ nổi tiếng nhất Hàn Quốc đang đối mặt làn sóng chỉ trích sau khi người tham dự phát hiện quà tặng của chương trình được sản xuất tại Trung Quốc.

Tranh cãi bùng phát khi một người dùng mạng xã hội đăng tải hình ảnh chiếc bình gốm nhận được tại Lễ hội Gốm sứ Yeoju với nhãn dán “Made in China”.

Quà tặng gây tranh cãi.

Lễ hội Gốm sứ Yeoju được tổ chức thường niên nhằm quảng bá các nghệ nhân và sản phẩm gốm sứ địa phương của thành phố Yeoju, tỉnh Gyeonggi.

Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, Quỹ Du lịch Văn hóa Yeoju Sejong - đơn vị tổ chức sự kiện - đã công khai xin lỗi. Đại diện quỹ thừa nhận việc trao tặng sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc trong một lễ hội nhằm tôn vinh nghề gốm địa phương là hoàn toàn không phù hợp.

Theo giải trình, sự cố xuất phát từ sai sót của công ty tiếp thị thuê ngoài khi đặt mua trực tuyến các sản phẩm gốm mà không kiểm tra kỹ nguồn gốc xuất xứ.

Máy bay quay đầu khẩn

Một chuyến bay của United Airlines từ Mỹ đến Tây Ban Nha đã phải quay đầu giữa hành trình sau khi phi hành đoàn phát hiện một thiết bị Bluetooth trên máy bay mang tên gọi gây lo ngại về an ninh. Theo dữ liệu hàng không, máy bay khởi hành từ Newark, bang New Jersey, hướng tới Palma de Mallorca nhưng phải quay trở lại sau hơn bốn giờ bay.

Đại diện hãng hàng không cho biết quyết định quay đầu được đưa ra nhằm xử lý một mối đe dọa an ninh tiềm tàng.

Theo các nhân chứng, hệ thống Bluetooth trên máy bay xuất hiện một thiết bị có tên “BOMB” (quả bom), khiến phi hành đoàn kích hoạt quy trình an ninh khẩn cấp. Toàn bộ hành khách sau đó được sơ tán để lực lượng chức năng kiểm tra máy bay và khoang hành lý.

Sau khi hoàn tất công tác rà soát, chuyến bay tiếp tục hành trình và hạ cánh an toàn tại Tây Ban Nha, chậm khoảng 9 tiếng rưỡi so với kế hoạch. Hiện nhà chức trách vẫn đang điều tra vụ việc.