Thi lớp 10 tại TP.HCM: Thí sinh hồi hộp đoán đề Văn, mong ra chủ đề về đất nước

Tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương, từ sáng sớm, rất đông phụ huynh đưa con đến điểm thi. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được thực hiện nghiêm ngặt khu vực trong và ngoài điểm thi.

Chị Lê Thị Diễm Phương (phường Sài Gòn) cho biết: "Nguyện vọng 1 của cháu là vào trường THPT Lê Quý Đôn. Những ngày cận thi tôi cũng khá hồi hộp nhưng không dám thể hiện cho cháu biết, phải cố gắng vui vẻ, thoải mái để động viên tình thần cháu. Môn Văn cháu học cũng khá nên hy vọng sẽ đạt kết quả tốt ở môn thi đầu tiên này".

Nhiều thí sinh không giấu được sự hồi hộp, lo lắng trước khi bước vào môn thi đầu tiên. Em Trương Gia Minh, cho biết: " Môn văn là môn em không tự tin nhất trong 3 môn thi nên cũng khá lo lắng. Mục tiêu của em là đạt từ 7 điểm trở lên đối với môn thi này. Em cũng đã ôn tập nhiều, đối với phần nghị luận xã hội, em hy vọng đề sẽ ra những nội dung liên quan đến tình yêu quê hương đất nước vì em đã chuẩn bị sẵn sàng các dẫn chứng cho nội dung đề này".

Em Nguyễn Hoàng Trúc My, học sinh trường THCS Trần Văn Ơn cũng hy vọng đề nghị luận sẽ bàn về các vấn đề đời sống và tình yêu quê hương, đất nước. "Em đã ôn tập khá nhiều về những đề nghĩ luận xã hội từ đề thi những năm trước, đọc sách và tham khảo các thông tin trên báo đài...".

Trước giờ làm bài, thí sinh kiểm tra lại thông tin, số báo danh, các dụng cụ cần thiết được phép mang vào phòng thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TP.HCM năm học 2026-2027 sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6 với hơn 150.000 thí sinh dự thi. Các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố tuyển khoảng 118.500 học sinh vào lớp 10, tương đương khoảng 78% thí sinh dự thi có cơ hội trúng

Sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn, chiều nay thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2 là môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài 90 phút.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP.HCM, trong ngày làm thủ tục dự thi (31/5), ghi nhận báo cáo thống kê từ các điểm thi cho thấy có 600 thí sinh (khoảng 0,39%) không đến làm thủ tục.

Ngoài ra, các điểm thi ghi nhận 15 thí sinh gặp các sự cố về sức khỏe. Trong đó, 11 thí sinh bị chấn thương ở tay được bố trí thi lớp 10 với phòng riêng, có giáo viên hỗ trợ viết bài dưới sự giám sát của camera. 4 thí sinh khác bị thương ở chân hoặc đang điều trị sẽ được hỗ trợ di chuyển, sắp xếp phòng thi phù hợp