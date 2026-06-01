Em bé 5 tháng tuổi đóng Đường Tăng lúc nhỏ trong 'Tây du ký' giờ ra sao?

Phân đoạn Đường Tăng lúc mới sinh trong "Tây du ký"

Trong tập 4 của Tây du ký năm 1986 có nhiều phân cảnh kể về xuất thân của Đường Tam Tạng. Câu chuyện kể về sự ra đời trong lận đận của ông cho tới khi trở thành cao tăng đi thỉnh kinh. Trong đó có đoạn Ân tiểu thư (Mã Lan) sinh hạ con trong đắng cay, lo sợ. Vì để cứu tính mạng con, bà phải thả bé trôi sông. Người thủ vai Đường Tam Tạng lúc đó là Hồ Văn Thiến. Thời điểm này, cô bé mới chỉ 5 tháng tuổi.

Mất 10 ngày để quay phân cảnh 2 phút

Hồ Văn Thiến sinh năm 1984, là diễn viên nhỏ tuổi nhất phim Tây du ký 1986. Theo một số nguồn tin, đoàn làm phim định sử dụng búp bê để hoàn thành phân đoạn này. Tuy nhiên, sau khi xem lại, cố đạo diễn Dương Khiết nhận thấy khán giả dễ dàng nhận ra đạo cụ giả nên quyết định quay lại.

Sau đó, đoàn phim trình bày với Cục Văn hóa Trấn Giang và được Cục xem xét, tìm được một diễn viên nhí mới 5 tháng tuổi. Cô bé này chính là Hồ Văn Thiến, nhà tại tỉnh Chiết Giang, gần nơi đoàn làm phim đang quay.

Hồ Văn Thiến đóng Đường Tăng khi mới 5 tháng tuổi.

Khi gặp Hồ Văn Thiến, các nhân viên đoàn phim ngay lập tức đã yêu mến. Khi nhìn mặt, đoàn phim đều nhận xét, tướng mạo cô bé rất giống với nhân vật Đường Tăng. Cô bé bụ bẫm, đáng yêu với hai lúm đồng tiền xinh xắn. Không những vậy, chỉ mới 5 tháng tuổi, Hồ Văn Thiến có đôi mắt thông minh, thường xuyên mỉm cười.

Cảnh Đường Tăng trôi trên sông chiếm chưa đầy hai phút nhưng đoàn phim mất 10 ngày quay ở Trấn Giang. Hai thợ lặn kéo chiếc nôi chở Hồ Văn Thiến từ bờ này sang bờ bên kia sông.

Với ngoại hình đáng yêu nên khi bộ phim lên sóng, Hồ Văn Thiến được khán giả yêu thích. Tuy nhiên sau đó, mọi thông tin về cô dường như biến mất. Hồ Văn Thiến cũng không chọn theo đuổi con đường nghệ thuật.

Chọn cuộc sống bình thường, giản dị

Sau 4 thập kỷ, nhiều khán giả vẫn tò mò về cuộc sống của Hồ Văn Thiến. Có thông tin cho biết cô đang là nhân viên của một công ty thiết bị di động tại quê nhà. Hồ Văn Thiến khi đóng phim còn chưa biết gì nên cô không mấy ấn tượng về chuyện này. Tuy nhiên, thời điểm đó, Hồ Văn Thiến thực sự là cái tên gây chú ý. Cô thậm chí còn trở thành niềm tự hào của quê hương vì đóng bộ phim quốc dân.

Hình ảnh hiếm hoi của Hồ Văn Thiến khi trưởng thành.

Vài năm trước, khán giả tìm được Weibo của Hồ Văn Thiến, nhiều người nhắn tin, bình luận về các trạng thái hoặc tag cô. Thấy bị làm phiền, Hồ Văn Thiến ngừng sử dụng mạng xã hội. Cha mẹ của cô cũng thấy việc con đóng Đường Tăng không phải điều to tát, đáng kể lể. Dù vậy, trên Weibo, không ít khán giả chia sẻ ảnh khi trưởng thành của Hồ Văn Thiến.

Theo Sohu, Hồ Văn Thiến luôn từ chối khi được mời phỏng vấn suốt nhiều năm qua. Hiện tại, Hồ Văn Thiến mong có cuộc sống bình an và giản dị. Cô không muốn nổi tiếng mà muốn tiếp tục trở thành một người bình thường. Hồ Văn Thiến coi chuyện đóng phim từ khi 5 tháng tuổi chính là kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.