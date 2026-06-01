Dự báo thời tiết 1/6: Bắc và Trung Bộ tăng nhiệt, nhiều nơi nắng nóng gay gắt

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 1/6/2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong hai ngày đầu tháng 6 (1-2/6), Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh, Hải Phòng) nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 37°C.

Ngày 1/6, Thanh Hóa đến TP Huế nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-36°C, có nơi trên 37°C.

Ngày 2/6, Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Dự báo thời tiết ngày 1/6, miền Bắc và miền Trung nắng nóng trở lại.

Từ 3-5/6, Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng diện rộng và khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Ngoài ra, ngày 1/6, khu vực từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, mưa tập trung vào chiều và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 1/6/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 37°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to, ngày mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 32-35°C, có nơi trên 35°C, phía Nam 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.