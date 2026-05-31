Khoảnh khắc CLB Công an Hà Nội nâng cúp V.League, nhận thưởng 5 tỷ đồng

Tối 31/5, câu lạc bộ Công an Hà Nội nâng cúp V.League 2025-2026 trên sân nhà Hàng Đẫy trong lễ trao giải diễn ra sau trận đấu ở vòng 25.
Đây là lần thứ hai đội bóng ngành công an vô địch V.League, kể từ sau khi lên hạng và đổi tên vào năm 2023.
Ông Hồ Nam Tiến, Chủ tịch Ngân hàng LPBank, trao phần thưởng cho nhà vô địch LPBank V.League 1 - 2025/26.
Cùng với chiếc cúp danh giá, CLB Công an Hà Nội nhận 5 tỷ đồng tiền thưởng cho đội vô địch.
Đội bóng của huấn luyện viên Alexandre Polking vô địch sớm từ sau vòng 23.
Ở vòng 25, CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng 2-1 trước Becamex TP.HCM.
Đội bóng ngành công an có 64 điểm, bằng kỷ lục của Hà Nội FC. Thầy trò HLV Polking chỉ cần thêm 1 điểm ở vòng cuối để tạo cột mốc mới, trở thành đội giành nhiều điểm nhất trong một mùa giải V.League.
Ở vòng 26, CLB Công an Hà Nội chạm trán Thể Công Viettel.