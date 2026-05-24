Thủng lưới phút cuối, CLB Công an Hà Nội hòa Hà Tĩnh 1-1

Tối 24/5 trên sân Hà Tĩnh, Hà Tĩnh hòa Công an Hà Nội 1-1 ở vòng 24 V.League. Cả 2 bàn thắng đều đến trong thời gian bù giờ hiệp hai trên chấm phạt đền. Leo Artur ghi bàn mở tỷ số cho đội khách nhưng Charles Atshimene gỡ hòa ngay trước khi trận đấu kết thúc.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội bước vào trận đấu trong vị thế tân vương V.League 2025-2026 và vẫn còn mục tiêu chinh phục kỷ lục điểm số của giải đấu. Dù vậy, huấn luyện viên Alexandre Polking tung ra sân đội hình thiếu một số trụ cột như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc. Trong khi đó, Hà Tĩnh đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng nên nhập cuộc với tâm lý thoải mái hơn.

Đội khách kiểm soát bóng vượt trội trong phần lớn thời gian. Công an Hà Nội cầm bóng 68%, tung ra 10 cú sút, 4 lần đưa bóng trúng đích. Tuy nhiên, Hà Tĩnh không phòng ngự bị động. Đội chủ nhà chỉ giữ bóng 32%, nhưng vẫn có 7 pha dứt điểm và cũng 4 lần sút trúng đích.

Hiệp một diễn ra với ưu thế cầm bóng của các cầu thủ Công an Hà Nội, nhưng số cơ hội rõ ràng không quá chênh lệch. Leo Artur đưa bóng trúng cột ngay phút thứ 6, tạo ra tình huống đáng chú ý nhất của đội khách. Hà Tĩnh sau đó có câu trả lời với pha dứt điểm của Atshimene trong vòng cấm, nhưng thủ môn Thành Vinh cản phá thành công.

Sau giờ nghỉ, trận đấu cởi mở hơn. CLB Công an Hà Nội tiếp tục giữ bóng nhiều, nhưng Hà Tĩnh có thêm khoảng trống để phản công. Đội chủ nhà tạo ra 5 cú sút trong hiệp hai, 3 lần trúng đích.

Kịch tính chỉ thực sự đến ở những phút bù giờ. Phút 90+2, Công an Hà Nội được hưởng phạt đền và Leo Artur ghi bàn mở tỷ số. Tưởng như đội khách sẽ giành chiến thắng, Hà Tĩnh lại có cơ hội tương tự ở phút 90+7. Atshimene không bỏ lỡ, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Hà Tĩnh 1 1 Công an Hà Nội Atshimene 90+7' 90+2' Leo Artur

Đội hình Hà Tĩnh vs Công an Hà Nội

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Nguyễn Thanh Tùng (1), Onoja Joseph (5), Bùi Duy Thường (7), Nguyễn Trọng Hoàng (8), Nguyễn Văn Hiệp (11), Lê Viktor (14), Nguyễn Văn Huy (21), Vũ Viết Triều (30), Nguyễn Mạnh Hùng (6), Atshimene Charles (90), De Jesus Costa Welder (94).

Công an Hà Nội: Hoàng Văn Toản (2), Leonardo Artur De Melo (10), Bùi Xuân Thịnh (15), Phan Văn Đức (20), Trần Đình Trọng (21), Phạm Minh Phúc (22), Vũ Thành Vinh (23), Hà Văn Phương (26), Adou Legley Minh (38), Alan Sebastiao Alexandre (72), Lê Văn Đô (88).