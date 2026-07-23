30 năm từ giấc mơ bán lẻ đến biểu tượng của người tiêu dùng Việt

(VTC News) -

30 năm trước, khi khái niệm "đi siêu thị" còn xa lạ với phần lớn người dân, một mô hình bán lẻ hiện đại nhưng gần gũi, dành cho mọi gia đình đã ra đời ngay giữa trung tâm TP.HCM là Co.opmart Cống Quỳnh của Saigon Co.op; trở thành cột mốc mở đầu cho hành trình phát triển của ngành bán lẻ hiện đại mang thương hiệu Việt.

Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) được xem là cái nôi của bán lẻ hiện đại Việt Nam, thành lập năm 1989.

Ra đời trong thời điểm mô hình kinh tế hợp tác xã kiểu cũ gặp nhiều khó khăn dẫn đến khủng hoảng phải giải thể hàng loạt, nhưng trong bối cảnh đó, năm 1996 siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng, tạo nên nền tảng cho hệ thống bán lẻ hiện đại đầu tiên của Việt Nam, để sau 30 năm, người dân TP.HCM có một thương hiệu bán lẻ quen thuộc, uy tín.

Nếu hỏi người dân TP.HCM về những ký ức đầu tiên khi đi siêu thị, rất nhiều người sẽ nhắc đến Co.opmart Cống Quỳnh.

Ngày 9/2/1996, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) chính thức khai trương Co.opmart Cống Quỳnh. Đây là siêu thị đầu tiên trong hệ thống Co.opmart, cũng là siêu thị lâu đời nhất Việt Nam, đánh dấu bước chuyển quan trọng của Saigon Co.op từ mô hình bán lẻ truyền thống sang bán lẻ hiện đại. Sự kiện này cũng được xem là nền tảng hình thành nên chuỗi siêu thị Co.opmart trải rộng trên cả nước đồng hành cùng người tiêu dùng Việt đến ngày nay.

Thời điểm đó, thị trường bán lẻ Việt Nam còn rất sơ khai. Phần lớn người dân vẫn quen với chợ truyền thống và các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ. Ý tưởng về một siêu thị sạch sẽ, niêm yết giá rõ ràng, hàng hóa phong phú, phục vụ văn minh nhưng vẫn hướng đến người tiêu dùng bình dân được xem là một bước đi táo bạo.

Không chạy theo phân khúc cao cấp, Co.opmart Cống Quỳnh lựa chọn một con đường khác: trở thành "ngôi chợ hiện đại" của mọi gia đình Việt. Chính lựa chọn ấy đã tạo nên bản sắc riêng cho thương hiệu Co.opmart suốt ba thập kỷ qua.

Lần đầu tiên, vào những ngày cuối tuần, nhiều gia đình ở TP.HCM cùng nhau đi mua sắm; lần đầu tiên đẩy những chiếc xe đầy ắp thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu; những quầy bánh mì, quầy thực phẩm, quầy đồ chơi, quần áo, giày dép được sắp xếp trong cùng không gian hiện đại khiến trẻ con háo hức. Với nhiều người, đây là nơi lần đầu tiên trải nghiệm mua sắm trong không gian có máy lạnh, hàng hóa được sắp xếp khoa học và giá bán được niêm yết minh bạch.

Suốt 30 năm phát triển không ngừng của thị trường bán lẻ TP.HCM, Co.opmart Cống Quỳnh vẫn giữ được hình ảnh quen thuộc: gần gũi, thân thiện và luôn hướng đến những nhu cầu thiết thực của người tiêu dùng.

Không ít khách hàng đã gắn bó từ những ngày đầu khai trương đến nay. Có những gia đình mà cả ba thế hệ – ông bà, cha mẹ và con cháu – đều là khách hàng thân thiết của siêu thị. Điều đó cho thấy giá trị lớn nhất mà Co.opmart Cống Quỳnh xây dựng được không chỉ nằm ở doanh số, mà còn ở sự tin yêu của người tiêu dùng.

Từ "hạt giống" mang tên Co.opmart Cống Quỳnh, Saigon Co.op từng bước xây dựng mạng lưới bán lẻ phủ khắp cả nước.

30 năm lớn lên cùng ngành bán lẻ Việt Nam, Co.opmart liên tục mở rộng với hàng trăm siêu thị tại nhiều tỉnh, thành phố, đồng thời phát triển thêm nhiều mô hình bán lẻ hiện đại, tiện lợi như Co.op Food, Co.opXtra, Cheers, Finelife và Sense City... phục vụ đa dạng nhu cầu mua sắm của người dân cả nước.

Điều đáng nói là trong bối cảnh thị trường bán lẻ Việt Nam chứng kiến nhiều thương hiệu nước ngoài gia nhập, sáp nhập hoặc rút lui, Co.opmart vẫn giữ vững vị thế của một hệ thống bán lẻ thuần Việt đi đầu, phát triển bằng chính nội lực và sự thấu hiểu người tiêu dùng trong nước.

Năm 2021, Co.opmart được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công nhận là hệ thống siêu thị thuần Việt lâu đời nhất Việt Nam. Đây không chỉ là một danh hiệu, mà còn là sự ghi nhận đối với hành trình bền bỉ của thương hiệu suốt nhiều thập kỷ.

30 năm là khoảng thời gian đủ dài để ngành bán lẻ Việt Nam bước sang nhiều giai đoạn phát triển mới. Trong suốt hành trình ấy, Co.opmart cũng không ngừng đổi mới. Từ nâng cấp không gian mua sắm, đa dạng nguồn hàng, ứng dụng công nghệ, phát triển bán hàng trực tuyến đến chăm sóc khách hàng thành viên, các siêu thị thuộc hệ thống này luôn thích nghi với xu hướng tiêu dùng mới nhưng vẫn giữ triết lý kinh doanh ban đầu: lấy khách hàng làm trung tâm.

Điều làm nên sức sống của Co.opmart không chỉ tiên phong mô hình siêu thị đầu tiên, mà còn là chứng minh cho một thương hiệu Việt hoàn toàn có thể xây dựng mô hình bán lẻ hiện đại, cạnh tranh sòng phẳng và chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng phục vụ, sự tử tế và uy tín.

Nhà bán lẻ thuần Việt luôn đi trước, bắt nhịp xu hướng mua sắm hiện đại của thế giới để phát triển thành công hàng loạt mô hình bán lẻ hiện đại mới chưa từng có tại Việt Nam: cửa hàng thực phẩm Co.opFood, kênh mua sắm qua truyền hình, đại siêu thị Co.opXtra, trung tâm thương mại Sense City, SenseMarket Cái Bè, Sense Festi Vĩnh Long, cửa hàng bách hóa hiện đại Co.op Smiles, cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ Cheers, siêu thị phân khúc cao Finelife, Co.op Online... phủ kín hầu hết các phân khúc bán lẻ trước sự thán phục của các nhà bán lẻ ngoại.

Ông Phạm Trung Kiên, Tổng Giám đốc Saigon Co.op, chia sẻ 30 năm qua, điều quý giá nhất mà Co.opmart vun đắp được là sự tín nhiệm của xã hội: sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các hợp tác xã và nhà sản xuất; sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, người lao động và đặc biệt là sự gắn bó của hàng triệu khách hàng trên khắp cả nước.

Đó là nền tảng tiếp tục đổi mới, là động lực để Co.opmart không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và tạo ra nhiều giá trị hơn cho cộng đồng.

“Chính sự kiên định với sứ mệnh phục vụ cộng đồng mà Co.opmart trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hàng ngày của hàng triệu gia đình Việt, gắn với hình ảnh gần gũi của một ‘người nội trợ của Nhân dân”, ông Phạm Trung Kiên cho biết.

Suốt hành trình phát triển từ giai đoạn đầu đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường đến nay, Saigon Co.op vẫn kiên trì với mô hình nhà bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam vận hành theo mô hình hợp tác xã - biểu tượng tiêu biểu của mô hình kinh tế tập thể của TPHCM.

“Ngôi chợ hiện đại” Co.opmart Cống Quỳnh ra đời đúng 30 năm trước là minh chứng sống động dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới của Saigon Co.op, từ mậu dịch sang bán lẻ hiện đại, đặt nền móng quan trọng cho sự ra đời hệ thống bán lẻ hiện đại đầu tiên của Việt Nam.

Cái tên Co.opmart không đơn thuần là siêu thị bán lẻ, nơi cung cấp hàng hóa, mà đã trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống của hàng triệu gia đình Việt. Từ siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh đầu tiên đến mạng lưới hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, thương hiệu này luôn gắn với hình ảnh giá cả ổn định, hàng hóa chất lượng và sự phục vụ tận tâm.

Và với 90% cơ cấu hàng Việt tại hệ thống siêu thị Co.opmart, chuỗi kiên định con đường kinh doanh hàng Việt, là nhà phân phối thuần Việt.

Điểm khác biệt lớn nhất của chuỗi siêu thị tiên phong này là ở khả năng thấu hiểu người tiêu dùng Việt. Không chạy theo xu hướng ngắn hạn, Co.op mart lựa chọn xây dựng niềm tin bằng sự đồng hành lâu dài, từ việc ưu tiên hàng Việt, giữ giá trong giai đoạn biến động đến triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng.

Đặc biệt, trong những giai đoạn khó khăn như dịch bệnh hay biến động thị trường, chuỗi siêu thị này luôn tiên phong tham gia bình ổn giá, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu và duy trì cung ứng ổn định.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, điều đặc biệt lớn nhất của một thương hiệu Việt trong lòng người tiêu dùng không chỉ nằm ở sản phẩm hay giá cả, mà nằm ở sự thấu hiểu và kết nối cảm xúc. Saigon Co.op hiểu rất rõ thói quen tiêu dùng, văn hóa, khẩu vị, lối sống và tâm lý của người Việt.

Đồng thời, Saigon Co.op luôn kiên định với định hướng lựa chọn những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, ưu tiên sản phẩm thân thiện với môi trường; lan tỏa lối sống tiêu dùng bền vững thông qua các chương trình như “Tích xanh trách nhiệm”,“Tiêu dùng xanh”, tạo điều kiện đưa các sản phẩm nội địa, OCOP và đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Không chỉ giữ vai trò nòng cốt trong các chương trình bình ổn thị trường, Co.opmart còn chủ động bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, ổn định giá cả và đồng hành cùng người dân vượt qua nhiều giai đoạn biến động của kinh tế – xã hội.

Tuổi 30, Co.opmart tiếp tục xác định một tầm nhìn phát triển trở thành thương hiệu đồng hành cùng chất lượng sống của người tiêu dùng Việt Nam.

Khởi đầu cho chương phát triển mới, Saigon Co.op chính thức giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu Co.opmart mới mang tinh thần hiện đại, linh hoạt hơn, nhưng vẫn giữ trọn những giá trị cốt lõi đã làm nên uy tín của thương hiệu trong suốt 3 thập kỷ qua.

Song song với việc nâng cấp trải nghiệm mua sắm tại Co.opmart, Saigon Co.op tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái bán lẻ, kết nối với thương mại, dịch vụ, ẩm thực, giải trí và cộng đồng. Trong đó, hệ thống trung tâm thương mại Sense gồm Sense City, SenseMarket, Sense Festi, Sense Plaza… được phát triển theo định hướng không gian hiện đại, trải nghiệm nâng tầm và mở rộng tại nhiều địa phương trọng điểm.

Phát triển bền vững được xác định là một trong những trụ cột chiến lược của Co.opmart trong giai đoạn tiếp theo.

Cùng với sự đổi mới của Co.opmart, hàng nhãn riêng tiếp tục là một trong những chiến lược trọng tâm, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn, chất lượng với giá cả hợp lý.

Với hơn 2.500 sản phẩm thiết yếu, hàng nhãn riêng Co.op được phát triển theo định hướng chất lượng cao, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững; đồng thời mở rộng các dòng đặc sản vùng miền, thực phẩm tươi sống và sản phẩm xanh, góp phần nâng cao giá trị hàng Việt và phát triển vùng nguyên liệu.

Theo định hướng phát triển năm 2026, Saigon Co.op đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, mở rộng thêm gần 100 điểm bán và tăng mạnh doanh thu thương mại điện tử. Song song đó là chiến lược bán lẻ xanh, thúc đẩy tiêu dùng bền vững và giảm rác thải nhựa trên toàn hệ thống, thích ứng với hành vi tiêu dùng mới.