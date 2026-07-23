Nữ sinh Hải Phòng giành học bổng bậc cử nhân của Fast Retailing

(VTC News) -

Một hồ sơ được xây dựng từ sự thấu cảm

Là một trong 9 học sinh nhận học bổng từ Quỹ Fast Retailing, học bổng toàn phần hệ cử nhân bằng tiếng Anh tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản, Phạm Kim Chi khiêm tốn khi không cho rằng hồ sơ của mình nổi bật bởi thành tích học tập. “Điểm số của em đáp ứng yêu cầu của quỹ nhưng không phải quá xuất sắc”, nữ sinh chia sẻ.

Từ nhiều năm trước, Kim Chi đã ấp ủ mong muốn du học để được tiếp cận và trải nghiệm một môi trường giáo dục mới. Với em, giáo dục không chỉ là con đường tích lũy kiến thức mà còn là nền tảng giúp mỗi người tự tin phát triển và tạo ra giá trị cho cộng đồng. “Một xã hội bền vững là khi ai cũng có cơ hội tiếp cận nền giáo dục phù hợp với bản thân họ bất kể hoàn cảnh hay khả năng”, em cho hay.

Em Phạm Kim Chi – cựu học sinh chuyên Anh – trường Trung học Phổ thông Chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng) phát biểu tại Lễ trao học bổng năm nay.

Niềm tin ấy được bồi đắp qua hơn một năm Kim Chi đảm nhiệm vai trò Phó ban tổ chức của một dự án giáo dục với gần 30 thành viên. Tại đây, em trực tiếp tham gia xây dựng các hoạt động dạy tiếng Anh và phát triển kỹ năng cảm xúc - xã hội cho khoảng 50 trẻ khuyết tật nghe nhìn.

Quá trình đồng hành giúp các em nhỏ đã giúp Kim Chi nhìn rõ hơn những thách thức của giáo dục hòa nhập: rào cản không chỉ nằm ở điều kiện tiếp cận mà còn đến từ tính phù hợp của học liệu. Theo em, học liệu tại Việt Nam hiện đáp ứng chương trình giảng dạy nhưng vẫn còn thiếu sự đa dạng để các em phát triển toàn diện.

Từ những trải nghiệm đó, Kim Chi xác định hướng đi lâu dài của mình. Toàn bộ bài luận, lựa chọn ngành học và kế hoạch phát triển nghề nghiệp đều xoay quanh một mục tiêu: nghiên cứu và phát triển các học liệu để góp phần thu hẹp khoảng cách trong giáo dục dành cho trẻ có nhu cầu học tập đặc thù.

Song, để tạo ra các sản phẩm giáo dục có giá trị lâu dài, lòng nhiệt huyết thôi là chưa đủ. “Cần có nghiên cứu, phương pháp và tư duy thiết kế bài bản”, Chi nói.

Du học Nhật Bản - bước tiếp nối để hiện thực hóa mục tiêu giáo dục hòa nhập

Nhiều người chọn Nhật Bản bởi nền khoa học hay công nghệ, nhưng Kim Chi chọn đất nước này vì một lý do khác. Em muốn nghiên cứu sâu hơn về tâm lý học cũng như trau dồi tư duy và cách các nhà giáo dục, nhà thiết kế tại đây xây dựng những sản phẩm thực sự xuất phát từ nhu cầu của người học.

Đó cũng là lý do em lựa chọn chương trình GIGA của Đại học Keio, nơi kết hợp công nghệ, khoa học nhận thức, tâm lý học và nghiên cứu tương tác giữa con người với môi trường đề cao tính thực hành. "Ở Keio, sinh viên có cơ hội tham gia nghiên cứu cùng giáo sư từ sớm và được làm việc với những dự án thực tế”, em hào hứng chia sẻ.

Kim Chi (thứ 5 từ trái sang) cùng 8 em học sinh ưu tú đã sẵn sàng bước vào hành trình học tập tại Nhật Bản.

Đối với Chi, giá trị lớn nhất của học bổng không chỉ nằm ở khoản hỗ trợ về phương diện tài chính mà còn ở sự tin tưởng dành cho những người trẻ đang theo đuổi các mục tiêu tạo tác động tích cực cho cộng đồng.

“Fast Retailing là học bổng với sự hỗ trợ toàn diện giúp những bạn trẻ có tham vọng hiện thực hóa ước mơ của mình. Sau khi học tập tại Nhật Bản, mỗi người sẽ có khả năng đóng góp trở lại cho xã hội theo lĩnh vực chuyên môn của mình”, em chia sẻ.

Tính từ năm 2023 đến nay, Quỹ Fast Retailing đã trao tổng cộng 36 suất học bổng cho học sinh Việt Nam, nhằm đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam bồi dưỡng tri thức, mở rộng hiểu biết về văn hóa và phát huy tiềm năng trong môi trường giáo dục quốc tế.

Trước khi lên đường sang Nhật Bản vào đầu tháng 9/2026, Kim Chi cho biết sẽ dành thời gian học thêm tiếng Nhật, tìm hiểu văn hóa, làm quen với phương tiện giao thông và chuẩn bị các kỹ năng cần thiết để nhanh chóng thích nghi với môi trường học tập, sinh hoạt mới.

Nhìn về chặng đường dài phía trước, nữ sinh Hải Phòng đặt mục tiêu xây dựng một doanh nghiệp xã hội chuyên phát triển các học liệu chất lượng cao, lấy người học làm trung tâm, góp phần thúc đẩy bình đẳng giáo dục tại Việt Nam.

Tin tưởng vào sức mạnh của sự sẻ chia, Kim Chi khẳng định: “Giáo dục giống như một hạt giống. Khi một người được trao cơ hội học tập, những điều họ tạo ra sau này có thể tiếp tục mở ra cơ hội cho nhiều người khác, tạo tác động bền vững đối với xã hội”. Em cho rằng đó cũng là ý nghĩa lớn nhất của việc quỹ trao cơ hội học bổng.