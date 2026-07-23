Cảnh khách Tây 'phê massage vịt' ở Hội An khiến dân mạng Việt cũng muốn thử

(VTC News) -

Clip du khách Tây cười tít mắt khi trải nghiệm "massage vịt" tại Việt Nam. (Nguồn: @lost_in_hoian)

Clip ngắn ghi lại khoảnh khắc trải nghiệm dịch vụ "massage vịt" độc lạ tại Hội An, Đà Nẵng của du khách khiến cộng đồng mạng đặc biệt thích thú. Mở đầu là hình ảnh đàn vịt trắng muốt, béo mầm tung tăng nối đuôi nhau tới "nơi làm việc". Sau đó, ống kính lia thẳng đến chỗ vị khách du lịch nước ngoài thoải mái nằm trên chiếc ghế băng gỗ chân thấp. Khi người nông dân rải hạt thức ăn lên cơ thể khách, đàn vịt ùa tới vây kín, đua nhau dùng chiếc mỏ dẹt mổ lia lịa để thưởng thức bữa ăn.

Cảm giác "vừa nhột vừa phê" khiến vị khách Tây không thể ngừng cười gập cả người, tận hưởng màn massage dộc đáo từ các "chuyên viên lông vũ". Không gian làng quê Hội An mộc mạc cùng tiếng cười giòn giã của du khách tạo nên khung cảnh cực kỳ thư giãn và tràn đầy năng lượng tích cực.

Đoạn clip được cộng đồng mạng đua nhau chia sẻ, bấm thích và bình luận. Nhiều người khen ngợi sự sáng tạo của bà con Quảng Nam khi làm du lịch và cho rằng trải nghiệm dân dã này không chỉ mang đến tiếng cười sảng khoái mà còn góp phần quảng bá du lịch Hội An với ấn tượng rõ nét về sự thân thiện, độc đáo.

"Nhìn vừa nhột vừa đã, ước gì được thử một lần"; "Đúng là liệu trình spa có một không hai, vừa chữa lành vừa cười chảy nước mắt"; "Mấy 'chuyên viên' này làm việc nhiệt tình quá, không biết có đòi tiền 'tip' không nữa!", "Mặt anh khách Tây cười xỉu luôn, nhìn thôi cũng thấy giải tỏa stress rồi"...

Dân mạng ghen tị cũng muốn được đi trải nghiệm thử. (Ảnh chụp màn hình)

Hà Trang bình luận: "Massage kiểu này tốn thóc chứ không tốn tiền, vừa vui vừa được ngắm cảnh đồng quê siêu mát mẻ. Mấy 'em' vịt này được đào tạo bài bản ghê, rải đồ ăn tới đâu là bay vô trị liệu tới đó không chừa chỗ nào. Điểm 10 cho sự sáng tạo của bà con nông dân, làm du lịch thông minh mà vẫn giữ nguyên chất quê mộc mạc".

Minh Anh viết: "Bình thường đi spa tĩnh lặng muốn ngủ, còn đi spa này là cười gập người hết cả buổi, trải nghiệm đáng giá đồng tiền bát gạo. Cái này gọi là liệu pháp chữa lành bằng âm thanh quạc quạc, bảo sao khách quốc tế mê tít. Nhìn dàn 'kỹ thuật viên' lông trắng muốt xúm lại mà thấy cưng xỉu, ước gì tuần nào cũng được đi xả stress một lần thế này".

Nhiều người xem clip cũng ước được một lần trải nghiệm dịch vụ massage vịt. Hồng Liên chia sẻ dưới bài viết: "Dịch vụ gì mà làm xong khách vừa hết mỏi lưng vừa được khuyến mãi thêm trận cười chảy nước mắt. Bình thường thấy vịt là nghĩ tới cháo vịt, vịt quay, chứ ai ngờ giờ các em đã thăng tiến lên làm 'chuyên viên' thế này. Ước được vào Hội An để thử".

Từ chuyện massage vịt, nhiều dân mạng bày tỏ lòng yêu thích với các loại hình du lịch gắn liền với nông thôn. "Mình mê mấy kiểu du lịch nông thôn này lắm luôn. Giờ đi du lịch chỉ thích hòa mình vào thiên nhiên. Du lịch nông thôn Việt Nam dạo này sáng tạo thiệt sự, mộc mạc, gần gũi mà độc lạ vô cùng", Hoa Anh chia sẻ.

Khánh Việt bày tỏ quan điểm: "Mấy mô hình xanh - sạch - vui này vừa giúp bà con mình phát triển kinh tế, vừa cho khách Tây lẫn khách ta những kỷ niệm khó quên, thả 10 điểm không có nhưng. Thấy cảnh đồng quê Hội An thanh bình mà yêu quê hương mình ghê gớm, mong du lịch mình phát triển thêm nhiều mô hình dân dã, tích cực như vậy".