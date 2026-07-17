Mèo ở quán xá Việt Nam thành 'đại sứ du lịch' thu hút khách Tây

(VTC News) -

Dịch vụ mèo ở Việt Nam khiến du khách "u mê".

Trong mắt du khách quốc tế đến Việt Nam, hình ảnh những chú mèo lững thững đi dạo giữa các bàn ăn hay cuộn mình ngủ say sưa trên sofa êm ái tại tiệm cà phê là nét chấm phá đầy thú vị. Đây không chỉ là vật nuôi được cưng chiều mà còn là "nhân viên", "đại sứ du lịch" tận tụy, tạo nên bầu không khí khó quên.

Không ít vị khách phương Tây khi ghé thăm Việt Nam đã phải trầm trồ và hài hước ví von rằng, những chú mèo tại tiệm ăn, quán cà phê chính là người cung cấp dịch vụ tốt nhất thế giới. Sự "chuyên nghiệp" của chúng không nằm ở kỹ năng phục vụ bàn mà ở khả năng xoa dịu tâm hồn và làm tan chảy trái tim khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hình ảnh chú mèo mướp nằm cuộn tròn, hay một "boss" mèo béo ú nu lững thững tiến lại gần đòi vuốt ve mang đến cho du khách cảm giác tuyệt vời. Trên các diễn đàn du lịch, nhiều du khách chia sẻ ấn tượng đáng yêu khi họ vô tình gặp gỡ và bị "đốn tim" bởi những chú mèo hiếu khách.

Stone, nam du khách đến từ Anh, chia sẻ: "Tôi đã đi du lịch qua nhiều quốc gia, nhưng chưa bao giờ thấy ở nơi nào mèo lại trở thành một phần không thể thiếu của trải nghiệm cà phê như ở Việt Nam. Tại một quán nhỏ ở phố cổ Hà Nội, chú mèo mướp cứ lặng lẽ cuộn tròn bên cạnh ghế, khách vuốt ve vẫn nằm yên. Đây thực sự là kỷ niệm tuyệt vời nhất sau một ngày dài đi bộ khám phá thành phố".

Chloe, nữ du khách Australia từng gặp không ít chú mèo dễ thương tại các quán ăn vỉa hè: "Thật ngạc nhiên trước thái độ 'phục vụ' của những chú mèo tại quán ăn vỉa hè Việt Nam. Chúng nằm ung dung, vắt vẻo, quan sát thực khách với ánh mắt điềm tĩnh. Thậm chí, chỉ khi bị đòi ghế, chúng mới vươn vai trườn xuống. Với tôi, hình ảnh này là định nghĩa hoàn hảo về sự cân bằng giữa đáng yêu và chuyên nghiệp".

Du khách gọi đây là dịch vụ mèo tốt nhất thế giới.

Từ New Zealand đến Việt Nam, Bennett sửng sốt khi thấy mèo nằm trong phòng homestay của mình: "Homestay mà tôi ở có tận 3 chú mèo béo ú nu. Cảm giác chúng có mặt ở khắp mọi nơi trong ngôi nhà 5 tầng. Mèo check-in ở quầy lễ tân, mèo check-out lúc khách ra về, mèo nằm thình lình ở trên phòng ngủ, mèo lăn lộn ở ban công buổi sáng. Chỉ có 3 chú mèo mà tôi cảm giác chúng làm được 'công việc' của 10 người luôn".

Camille, người Pháp, nhận ra có sự kết hợp giữa mèo và xe máy ở Việt Nam: "Tôi từng mượn một chiếc xe máy để đi vòng quanh TP.HCM. Lúc ngồi trong quán cà phê, tôi đang làm việc thì 'nhân viên' mèo trèo lên bàn phím, khiến tôi không thể tập trung làm việc. Bù lại, lúc tôi về thì thấy chúng nằm cuộn tròn lên yên xe chống nóng. Thế mà lại hay".

Đọc những chia sẻ của khách nước ngoài, dân mạng Việt Nam vô cùng hào hứng, tự hào vì những "boss" cực ngầu. "Đấy là du khách không gặp những chú mèo cam - giống mèo hổ báo, bố láo nhất thế giới đấy. Trước mặt khách thì tỏ ra ngoan hiền cuộn tròn vậy thôi, chứ sau lưng mèo cam làm trùm của cả khu phố, ông bầu sắp xếp ca làm việc cho từng con mèo ý chứ", Minh Anh viết.

Thanh Tuấn tự hào: "Tôi sống 30 năm ở Việt Nam rồi mà giờ vẫn còn u mê mèo ở quán xá chứ nói gì đến khách Tây. Nếu có bảng xếp hạng cho nhân viên phục vụ đáng yêu nhất thế giới, chắc chắn mèo Việt Nam sẽ luôn đứng ở vị trí đầu tiên".