Du khách Tây 'mồm chữ O mắt chữ A', đứng cả buổi 'trêu' cây xấu hổ ở Mai Châu

(VTC News) -

Clip khách Tây ngơ ngác trong lần đầu thấy cây xấu hổ. (Nguồn: @phucdo.tourguide)

Đoạn clip đang nổi trên nền tảng TikTok ghi lại khoảnh khắc đầy thú vị của một cặp đôi du khách Tây Ban Nha trong lần đầu tiên được thấy tận mắt sự thay đổi kỳ diệu của cành lá cây xấu hổ (còn gọi là cây trinh nữ) tại Mai Châu, Hòa Bình. Thay vì đi ngắm cảnh, cặp đôi đứng chôn chân cả buổi bên bờ rào để nghịch khóm cây xấu hổ mọc dại một cách đầy thích thú.

Nữ du khách mắt tròn mắt dẹt, tỏ ra hết sức ngạc nhiên, tò mò khi chạm tay vào những chiếc lá xanh và thấy chúng lập tức khép lại, cụp xuống như đang né tránh. Phản ứng này khiến cô không khỏi ngỡ ngàng thốt lên bằng tiếng Tây Ban Nha: "Tại sao lại thế?".

Hướng dẫn viên đi cùng liền giải thích cho cô hiểu đây là đặc tính tự nhiên của cây xấu hổ: "Đó là đặc tính của loài cây này" và hào hứng chỉ vào một bụi cây lớn hơn ở phía trước: "Đây này, ở đây còn nhiều hơn".

Muốn chia sẻ sự thú vị của loài "cây lạ", người phụ nữ liền rủ chồng cùng trải nghiệm. Anh chồng tiến lại gần, dùng tay chạm nhẹ vào một nhánh lá khác và cũng không giấu nổi sự kinh ngạc xen lẫn nụ cười thích thú khi thấy chúng tự động xấu hổ co mình lại.

Khoảnh khắc này thu hút 2 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác trên TikTok. Dân mạng nhận xét phản ứng của hai du khác quá đáng yêu và thích thú ngợi khen "sức mạnh ngoại giao" của loài cây "hướng nội nhất Việt Nam".

"Cây này ở quê tôi toàn bị chặt bớt, thế mà qua mắt khách Tây nó lại biến thành kỳ quan"; "Loài cây hướng nội, nhút nhát, ghét giao tiếp xã hội nhất Hệ Mặt trời cuối cùng lại gánh còng lưng trọng trách quảng bá du lịch nước nhà"; "Anh chị Tây chạm một cái nó cụp vào, lại bảo sao đại sứ du lịch mà chảnh thế nhỉ"; "Cây xấu hổ kiểu: 'Ủa alo, người ta đang hướng nội mà cứ ép mở cửa lòng là sao? Đã bảo là ngại rồi mà cứ chọc chọc hoài".

"Nghĩ cũng tội cho khóm cây xấu hổ ở Mai Châu ngày hôm ấy, bỗng dưng một ngày đẹp trời phải tiếp hai vị khách cực tò mò. Người ta đã cố tình khép nép, thu mình lại để phát tín hiệu 'hãy để tôi yên' rồi mà hai anh chị Tây cứ đứng cười hỉ hả xong gọi nhau ra rủ rê"; "Nhìn biểu cảm mắt tròn xoe vừa kinh ngạc vừa thích mê của 2 khách Tây cứ đáng yêu như trẻ con"; "Không khác gì tôi hồi 7 tuổi, loay hoay cả buổi bên những bụi cây xấu hổ để trêu chọc chúng"... .

Dân mạng liền phong cây xấu hổ là đại sứ du lịch "hướng nội" nhất Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Khánh Vũ đánh giá cao sức hút của loài cây xấu hổ: "Tôi đã hiểu vì sao ngày xưa vua chúa lại thích được tiến cống thú lạ, cây độc rồi. Nhìn biểu cảm bà chị mắt chữ O mồm chữ Ô chạm vào lá cây mà tôi tưởng bả mới phát hiện ra một sự thật siêu kỳ thú. Tính ra tour này kinh tế thế nhờ, hướng dẫn viên đỡ phải dắt đi đâu xa, cứ thả hai anh chị ở bụi rậm ven đường là xong nhiệm vụ".

Thanh Huyền đoán rằng sau chuyến đi này, khi về nước, cặp đôi kể chuyện gặp loài cây có cảm xúc như người chắc không ai dám tin: "Người ta bảo đi Mai Châu là để ngắm thung lũng, ngắm bản làng, xem múa xòe Thái... nhưng không, hai anh chị chọn một lối đi riêng. Chuyến này quay clip về nước kể lại cho người thân, bạn bè thì lại bị bảo dùng AI để chỉnh sửa cho coi, chứ ở Tây Ban Nha làm sao có loại cây thú vị như này được".