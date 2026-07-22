Cảnh khách Tây 'kéo bừa thay trâu' trên ruộng bậc thang ở Lào Cai gây sốt

(VTC News) -

Clip khách Tây chăm chỉ cày ruộng bậc thang khiến dân mạng trầm trồ. (Nguồn: @dinhnoi_)

Trải nghiệm làm nông dân trên những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ luôn mang lại sức hút khó cưỡng cho bất kỳ du khách nước ngoài nào khi khám phá vùng cao Việt Nam. Đoạn clip đang nổi trên nền tảng TikTok ghi lại cảnh đoàn khách Tây ngâm chân trong nước ruộng Lào Cai, dốc sức làm việc trên các thửa ruộng bậc thang nước ngập sát bờ.

Có nhóm du khách vác cuốc miệt mài sửa sang bờ ruộng, có nhóm theo trâu đi bừa. Thậm chí có thanh niên còn thay vào vị trí của trâu, còng lưng kéo chiếc bừa được người bạn đi phía sau cầm giữ. Mặc dù đây chỉ là trải nghiệm trong chuyến du lịch nhưng không ai "làm cảnh" mà đều thực sự bỏ ra nhiều sức lực. Những vị khách còn đứng trên bờ thì quan sát các thao tác một cách chăm chú, kỹ lưỡng, đồng thời hỏi han, trò chuyện vui vẻ với người dân ở bản.

Clip thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác và bình luận. Nhiều cư dân mạng đùa rằng đoàn khách Tây này không phải đơn thuần đi du lịch mà đang tiếp nhận chuyển giao công nghệ lúa nước có bề dày lịch sử hàng trăm năm từ người dân bản địa: "Ở phương Tây, họ làm nông nghiệp dùng toàn máy móc là chủ yếu, vậy nên trải nghiệm trên ruộng bậc thang chắc chắn sẽ khiến tất cả vừa vô cùng kinh ngạc, vừa thích thú"...

"Nhiều năm trước, các nước châu Âu dùng máy móc để thay thế canh tác truyền thống. Cày bằng trâu không khác đi du lịch 'xuyên không', bảo sao mệt mỏi mấy cũng không chán"; "Nể nhất bạn áo đỏ kéo cày thay cả trâu luôn. Thế này khi về, bạn lại bảo được đi công viên nước cực chill giữa đại ngàn"...

Dân mạng thích thú cũng muốn được thử trải nghiệm như khách Tây. (Ảnh chụp màn hình)

Kiều Oanh đùa rằng không chỉ cày bừa cuốc xới, đoàn khách Tây có thể giúp bà con trong công việc thu hoạch: "Người ta đi du lịch thì phải trải nghiệm đến tận cùng. Đoàn này còn ở Việt Nam lâu nữa không? Cho mình mượn người đi thu hoạch mấy sào ruộng. Năm ngoái, tiền thuê nhân công thu hoạch đắt quá, mình đang phải tìm giải pháp ích nước lợi nhà hơn".

Nhiều cư dân mạng khuyên đoàn du khách không chỉ dừng lại ở trải nghiệm trồng lúa nước mà có thể mở rộng sang nhiều ngành nghề khác nữa. "Tôi biết ở Lào Cai còn có rất nhiều đồi măng, đồi quế, đồng thảo dược. Mong sao mỗi dịp thu hoạch, bên tour đưa khách Tây đi một vòng hết cả doanh nghiệp nông sản. Đảm bảo khách được vui chơi rồi có thêm cả lương cầm về", Thanh Tú dí dỏm bình luận.

Ngoài ra, nhiều bạn trẻ bày tỏ mong muốn đến thăm Lào Cai để trải nghiệm cày bừa trên ruộng bậc thang. Quang Lộc chia sẻ: "Từ bé đến lớn 30 năm qua, mình chưa bao giờ được cày ruộng bậc thang. Khách Tây làm chuyên nghiệp nhìn mà thích mắt quá. Tour này bao giờ bán cả cho người Việt Nam thì cho mình đi ghép đoàn với nhé, vừa nâng cao vốn tiếng Anh, vừa được lao động trải nghiệm".

Tiến Khánh viết: "Tôi là người Việt Nam mà chưa bao giờ đến gần ruộng bậc thang đến vậy. Lần tới được du lịch miền núi Tây Bắc, nhất định tôi sẽ tìm tour này để đến tận nơi, tự mình lội ruộng đi bừa, có lẽ đó sẽ là kỷ niệm khó phai".