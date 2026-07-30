Bắt gã côn đồ say rượu chém 2 cán bộ công an xã ở Quảng Trị

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoàng Diệu (SN 1981, trú tại thôn Vĩnh Trung, xã Vĩnh Hoàng) về hành vi dùng rựa chém gây thương tích 2 cán bộ Công an xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị).

Theo cơ quan công an, trước đó, khoảng 18h ngày 29/7, sau khi uống rượu, Trần Hoàng Diệu đi trên đường gặp Thượng úy Nguyễn Quang Sang - Cảnh sát khu vực Công an xã Vĩnh Hoàng đang trên đường đi thực hiện nhiệm vụ.

Không quen biết, không mâu thuẫn cá nhân nhưng Diệu vô cớ chặn đường gây gổ, có lời nói xúc phạm và dùng tay đánh vào mặt Thượng úy Sang.

Lực lượng chức năng đang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoàng Diệu. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Tiếp đó, Diệu dùng rựa đuổi chém Thượng úy Sang. Sau đó, Diệu bỏ về nhà.

Công an xã Vĩnh Hoàng bố trí lực lượng đến nhà Diệu để triệu tập làm việc. Tuy nhiên, Diệu không chấp hành, có thái độ thách thức, hung hãn cầm rựa cố thủ trong nhà.

Khi Thiếu tá Tạ Quang Phong và Đại úy Trần Minh Quang tiếp cận, vận động giao nộp hung khí, Diệu vô cùng liều lĩnh, dùng rựa xông ra chém liên tiếp trúng vai khiến 2 cán bộ bị thương. Sau đó Diệu tiếp tục chốt cửa cố thủ trong nhà.

Công an xã Vĩnh Hoàng báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị chỉ đạo tăng cường lực lượng hỗ trợ.

Sau 3 giờ thuyết phục, kêu gọi, vận động nhưng Diệu vẫn kiên quyết cố thủ và cầm hung khí trên tay để sẵn sàng tấn công khi lực lượng công an tiếp cận.

Biết không còn khả năng trốn thoát, Diệu tiếp tục cầm rựa lao ra bất ngờ tấn công lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ nhằm chạy thoát. Ngay lập tức, tổ công tác áp sát, khống chế, tước hung khí và bắt giữ thành công Diệu, đưa về trụ sở lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.