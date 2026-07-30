Chủ mưu bán hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng tại Phú Quốc ra đầu thú

(VTC News) -

Ngày 30/7, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, đối tượng Phạm Thị Kim Xuyến (SN 1997, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã ra đầu thú sau thời gian bỏ trốn. Tại cơ quan điều tra, Xuyến khai nhận là người chủ mưu trong vụ bán hàng hóa giả mạo số lượng lớn tại Phú Quốc.

Phạm Thị Kim Xuyến, chủ mưu vụ bán hàng giả tại Phú Quốc, đến Công an tỉnh An Giang đầu thú sau thời gian lẩn trốn.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 8/2025, Xuyến đầu tư hơn 5 tỷ đồng mở cơ sở kinh doanh tại Phú Quốc. Để che giấu vai trò của mình, Xuyến thuê người khác đứng tên thành lập Công ty TNHH Phú Quốc Factory.

Cơ quan điều tra xác định, Xuyến thường xuyên nhập số lượng lớn hàng hóa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng từ Hà Nội về Phú Quốc để tiêu thụ.

Trước đó, ngày 2/6, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Thanh Nguyên về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Hơn 350 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng bị Công an tỉnh An Giang thu giữ trong quá trình điều tra vụ án.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã tổ chức kinh doanh hàng hóa giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci.

Tang vật thu giữ gồm hơn 350 sản phẩm là ví, túi xách giả mạo nhãn hiệu, có tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính trên 1 tỷ đồng, cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.