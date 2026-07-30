Tài sản biểu tượng bên vịnh Nam Chơn nhân đôi sức hút với ưu đãi lên tới 10%

(VTC News) -

Đây là cơ hội để chủ nhân vừa tối ưu lợi ích tài chính, vừa trở thành những cư dân đầu tiên kiến tạo và tận hưởng chuẩn sống mới tại đô thị vịnh biển quốc tế phía Tây Bắc Đà Nẵng.

Tài sản biểu tượng khó xuất hiện lần thứ hai

Trên thế giới, những bất động sản ven vịnh biển tự nhiên luôn nằm trong nhóm tài sản được giới thượng lưu săn đón bởi tính khan hiếm tuyệt đối, gần như không thể tái tạo. Giá trị của chúng không chỉ đến từ vị trí, mà còn ở khả năng kiến tạo một phong cách sống “Quiet Luxury” - tiện nghi, riêng tư và biệt lập giữa thiên nhiên nguyên bản.

Tại Việt Nam, tư duy sở hữu bất động sản của tầng lớp thượng lưu cũng đang ghi nhận bước chuyển mình rõ nét. Khác với các thế hệ trước vốn tập trung tích sản tại các lõi đô thị chật chội và ngột ngạt, giới tinh hoa mới ưu tiên tìm kiếm những không gian sống thanh bình, hòa mình giữa hệ sinh thái tự nhiên nguyên bản để chăm sóc trọn vẹn sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Quỹ căn hoàn thiện với số lượng giới hạn tại Đảo Ngọc mang đến chuẩn sống “Quiet Luxury” cho chủ nhân.

Quỹ căn hoàn thiện số lượng giới hạn tại Đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay ra đời trong bối cảnh đó. Sở hữu vị trí sát vịnh Nam Chơn cùng hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, cảnh quan hiếm có, mỗi căn nhà đều trở thành một tài sản biểu tượng phản ánh gu sống và vị thế của chủ nhân.

Theo bà Bùi Thu Hương, đại diện QTC Land, những bất động sản ven vịnh biển tự nhiên với số lượng hữu hạn và pháp lý sở hữu lâu dài như Đảo Ngọc thuộc nhóm “Trophy Asset” - tài sản biểu tượng mà thị trường rất hiếm khi có thêm nguồn cung mới.

“Bên cạnh giá trị sử dụng, đây còn là tài sản có tính sưu tầm cao, dành cho những người mong muốn sở hữu một không gian sống khác biệt và khó có thể lặp lại trong tương lai”, bà Hương nhận định.

Về ở sớm nhận ưu đãi lớn, tận hưởng đặc quyền của thế hệ cư dân tiên phong

Bên cạnh tính khan hiếm, điểm tạo nên sức hút đặc biệt của quỹ căn hoàn thiện Đảo Ngọc hiện nay là chính sách ưu đãi dành cho khách hàng về ở sớm.

Theo đó, chủ sở hữu sẽ nhận ưu đãi lên tới 10% giá trị sản phẩm (chưa gồm VAT và kinh phí bảo trì) khi cam kết hoàn thiện để ở hoặc kinh doanh trong vòng 3 tháng kể từ thời điểm nhận bàn giao. Với dòng biệt thự cao cấp, đây là khoản giá trị tài chính rất lớn, tương đương hàng tỷ đồng, giúp khách hàng tối ưu đáng kể tổng chi phí sở hữu.

Quan trọng hơn, đây là giá trị thực nhận ngay khi lựa chọn an cư, thay vì phải chờ đợi quá trình tăng giá của bất động sản trong tương lai. Đối với nhiều gia đình, khoản ưu đãi này có thể được sử dụng để bổ sung nguồn lực tài chính, đầu tư cho nội thất theo sở thích hoặc dành cho những kế hoạch nghỉ dưỡng, giáo dục và chăm sóc sức khỏe của cả gia đình.

Tropicana Village Resort với kiến trúc Địa Trung Hải, bàn giao nội thất hoàn thiện chuẩn Vinhomes giúp chủ sở hữu tiết giảm thời gian, chi phí, nhận bàn giao là có thể ở ngay.

Lợi ích càng trở nên rõ nét khi quỹ căn đã được hoàn thiện theo tiêu chuẩn resort cao cấp. Chủ nhân không cần mất thêm nhiều tháng thiết kế, thi công hay giám sát hoàn thiện nội thất mà có thể nhận bàn giao và chuyển đến ở ngay lập tức.

Đó cũng là lý do bà Trần Thúy Nga, một doanh nhân nhiều năm kinh nghiệm, quyết định lựa chọn biệt thự hoàn thiện tại Tropicana Village Resort.

“Ở độ tuổi của tôi, thời gian và sự an yên là hai thứ đắt giá nhất. Thay vì mất nhiều tháng trời lao tâm khổ tứ hoàn thiện nhà, tôi có thể thảnh thơi nhận bàn giao, xách vali vào ở và tận hưởng ngay. Nội thất rất tinh tế, sang trọng và hợp với gu của tôi”, bà chia sẻ.

Nằm tại vị trí trung tâm Đảo Ngọc, các căn biệt thự được bao quanh bởi không gian xanh, sở hữu tầm nhìn vô cực ra vịnh Nam Chơn khoáng đạt. Đồng thời, chỉ vài phút di chuyển là cư dân có thể tiếp cận chuỗi tiện ích quy mô lớn, như VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay, tuyến phố đi bộ Emerald Boulevard, vườn hoa ôn đới, hồ cá Koi cùng quần thể công viên Bách Thảo rộng 8 ha.

Chuyển về sinh sống sớm cũng đồng nghĩa với việc trở thành những cư dân đầu tiên trải nghiệm trọn vẹn hệ sinh thái của đại đô thị vịnh biển quốc tế ngay từ những ngày đầu vận hành. Đây là đặc quyền và niềm tự hào mà không phải dự án nào cũng có thể mang lại.

Đặc biệt, thế hệ cư dân tiên phong còn trực tiếp đặt nền móng để hình thành cộng đồng cư dân đầu tiên - yếu tố tạo nên bản sắc, văn hóa sống và giá trị khác biệt của một đại đô thị trong nhiều năm sau đó.

Bà Trần Thuý Nga mong muốn được “về ở sớm” tại quỹ căn hoàn thiện Đảo Ngọc để tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng biển hiếm có bên vịnh Nam Chơn.

Là một trong những khách hàng chọn chính sách “về ở sớm”, bà Nga nhìn nhận ưu đãi 10% là một giá trị tài chính rất hấp dẫn. Song, điều khiến bà quyết định chuyển về sinh sống sớm còn là cơ hội được tận hưởng trọn vẹn chất sống nghỉ dưỡng ngay khi khu đô thị bước vào giai đoạn vận hành.

“Đây là cách tôi tự thưởng cho bản thân sau những nỗ lực để thảnh thơi tận hưởng cuộc sống viên mãn bên vịnh biển mỗi ngày”, bà nói.

Với quỹ căn hoàn thiện số lượng giới hạn, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp cùng ưu đãi “về ở sớm” lên tới 10%, Đảo Ngọc không chỉ mang đến một chốn an cư khó nhân bản bên vịnh Nam Chơn, mà còn mở ra cơ hội một tài sản biểu tượng gắn với phong cách sống nghỉ dưỡng và trở thành những chủ nhân tiên phong của một đại đô thị biển đẳng cấp.