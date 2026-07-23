(VTC News) -

Hẳn bạn từng gặp tình huống này khi là quần áo: Vải bị nóng chảy và cháy khét, bám chặt vào mặt đế của bàn là. Hiện tượng này xảy ra khi nhiệt độ của kim loại vượt quá giới hạn chịu đựng của các loại sợi tổng hợp (như polyester, nylon) hoặc hồ cứng trên bề mặt vải. Dưới tác động của nhiệt năng cao, các sợi vải này bị nóng chảy, sau đó cacbon hóa và bám dính tạo thành một màng keo đen cứng ngắc.

Phản xạ tự nhiên của nhiều người dùng là rút điện và dùng dao cạo, nhíp nhọn hoặc miếng chà xoong nồi bằng thép để cạy mảng bám. Tuy nhiên, đây là một sai lầm nghiêm trọng về mặt kỹ thuật.

Hầu hết các bàn là hiện đại đều được phủ một lớp chống dính (Teflon, Ceramic hoặc Titanium) siêu mỏng. Việc sử dụng ngoại lực từ vật cứng sẽ làm xước và bong tróc vĩnh viễn lớp bảo vệ này, khiến bàn là mất đi khả năng trượt êm, phân bổ nhiệt kém và dễ dàng làm cháy quần áo nặng hơn ở những lần sử dụng sau.

Thay vì dùng vũ lực cơ học, bạn có thể hãy học cách làm sạch bàn là bằng việc lợi dụng các phản ứng hóa sinh và vật lý cơ bản, với những nguyên liệu có sẵn trong nhà.

Cách làm sạch bàn là bị dính vải cháy bằng thuốc Paracetamol. Ảnh: HTC

Dùng thuốc Paracetamol

Nghe có vẻ phi lý, nhưng viên thuốc giảm đau hạ sốt Paracetamol (Acetaminophen) lại là dung môi sinh lý giải quyết vết cháy đen trên bàn là hiệu quả và nhanh chóng nhất, được giới chuyên gia đánh giá rất cao.

Khi tiếp xúc với bề mặt kim loại đang nóng, viên thuốc Paracetamol không bị cháy mà sẽ nóng chảy thành một dạng chất lỏng có đặc tính như một dung môi. Chất lỏng này lập tức phản ứng với lớp polyme cacbon hóa (vết cháy của quần áo), làm nới lỏng các liên kết kết dính của vết cháy khỏi lớp chống dính Teflon.

Các bước làm sạch bàn là bị dính vải cháy bằng thuốc Paracetamol:

- Cắm điện và bật bàn là ở mức nhiệt độ cao nhất.

- Dùng một chiếc nhíp y tế gắp chặt viên thuốc Paracetamol (tuyệt đối không dùng tay không để tránh bỏng).

- Chà xát trực tiếp viên thuốc lên những mảng bám đen. Bạn sẽ thấy viên thuốc tan chảy đến đâu, mảng đen sẽ hóa lỏng và trượt đi đến đó.

- Dùng một chiếc khăn vải cotton dày (hơi ẩm một chút) cẩn thận lau sạch lớp dung dịch vừa tan ra. Lặp lại quá trình cho đến khi bề mặt sáng bóng hoàn toàn.

Dùng baking soda và giấm trắng

Đối với những vết cháy đã để quá lâu, vón cục dày và cứng, hoặc người dùng e ngại việc thao tác khi bàn là đang nóng, phương pháp làm sạch nguội bằng bộ đôi baking soda (tính kiềm) và giấm trắng (tính axit) sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Khi baking soda hòa quyện cùng axit axetic trong giấm, chúng tạo ra phản ứng axit-bazơ, giải phóng khí CO2 sủi bọt. Hàng triệu bọt khí này len lỏi vào các khe hở của vết cháy, phá vỡ cấu trúc hóa học của mảng bám. Đồng thời, cấu trúc bột mịn của Baking soda đóng vai trò như một chất mài mòn vi mô, cọ xát lớp cặn bẩn mà không đủ độ cứng để làm xước mặt đế kim loại.

Cách làm sạch bàn là bị dính vải cháy bằng baking soda và giấm trắng như sau:

- Rút phích cắm điện, đảm bảo bàn là hoàn toàn nguội.

- Pha baking soda với giấm trắng hoặc nước cốt chanh theo tỷ lệ 2:1 để tạo thành một hỗn hợp sền sệt.

- Đắp hỗn hợp này lên các khu vực bị cháy đen, để ủ trong khoảng 10 đến 15 phút.

- Dùng một chiếc khăn sợi siêu vi ẩm, chà xát nhẹ nhàng theo chuyển động tròn để bóc tách mảng bám. Cuối cùng, dùng khăn ướt lau sạch lại toàn bộ bề mặt.

Cách làm sạch bàn là bị dính vải cháy bằng thuốc Paracetamol. (Ảnh: RN)

Làm sạch bàn là dính vải cháy bằng muối hạt và giấy sáp

Nếu bạn không có các hóa chất trên, nguyên lý ma sát vật lý kết hợp nhiệt năng từ muối hạt cũng là một lựa chọn thông minh.

Khi bàn là nóng trượt qua bề mặt muối, nhiệt lượng sẽ làm mềm mảng bám. Lúc này, các tinh thể muối thô (có hình khối đặc thù) đóng vai trò như những "chiếc răng cưa" li ti bám lấy phần keo dính đang chảy ra và kéo chúng rời khỏi mặt đế bàn là. Quan trọng là cấu trúc của tinh thể muối mềm hơn kim loại nên không gây ra vết xước lõi.

Quy trình thực hiện:

- Trải một tờ giấy sáp (giấy nến nướng bánh) hoặc giấy báo lót lên mặt bàn ủi.

- Rắc một lớp muối hạt thô (muối biển hạt to) dàn đều lên mặt giấy.

- Cắm điện, bật bàn là ở mức nhiệt cao nhất và tắt hoàn toàn chế độ phun hơi nước.

- Di chuyển bàn là qua lại trên lớp muối theo quỹ đạo vòng tròn với lực ép nhẹ. Các vết bẩn sẽ từ từ bong ra và dính chặt vào các hạt muối.

Dùng kem đánh răng

Trong trường hợp vết cháy khét mới hình thành, diện tích nhỏ và chưa quá cứng, kem đánh răng (dạng bột trắng đục, không dùng dạng gel trong suốt) là chất tẩy rửa tuyệt vời. Kem đánh răng chứa hàm lượng nhỏ Silica hoặc Canxi Cacbonat, hoạt động như một chất vi mài mòn siêu mịn.

Quy trình thực hiện: Thoa một lớp mỏng kem đánh răng lên bề mặt vết cháy khi bàn là đã nguội. Để khoảng 5 phút, sau đó dùng miếng bọt biển ẩm hoặc khăn mềm chà xát đều tay. Xả sạch phần kem dư thừa bằng khăn ướt.

Lưu ý khi làm sạch bàn là bị dính vải cháy

Việc làm sạch bề mặt chỉ là bước giải quyết hậu quả. Để bàn là duy trì hiệu suất tối ưu và tránh lặp lại tình trạng cháy xém, người dùng cần tuân thủ các nguyên tắc vận hành sau:

- Sau khi áp dụng các phương pháp dùng baking soda hay kem đánh răng, cặn bẩn rất dễ lọt vào các lỗ phun hơi nước. Hãy dùng một chiếc tăm bông (Q-tip) nhúng chút giấm ngoáy sạch các lỗ xả hơi. Sau đó, đổ nước sạch vào bình chứa, bật chế độ hơi nước mạnh nhất và là qua một chiếc khăn cũ để tống khứ mọi cặn bẩn còn sót lại bên trong.

- Hơn 90% nguyên nhân gây cháy bàn là đến từ việc chọn sai mức nhiệt. Hãy tập thói quen phân loại quần áo trước khi ủi. Bắt đầu là từ những loại vải mỏng, chịu nhiệt kém (Lụa, Voan, Sợi tổng hợp) ở mức nhiệt thấp nhất, sau đó mới tăng dần nhiệt độ để xử lý các chất liệu dày hơn (cotton, linen, khaki).

- Sau mỗi lần sử dụng, khi bàn là còn hơi ấm (đã rút điện), hãy dùng một chiếc khăn ẩm lau nhẹ qua mặt đế. Thao tác mất chưa tới 10 giây này sẽ dọn dẹp các xơ vải li ti chưa kịp cacbon hóa, giúp mặt đế luôn trơn láng.