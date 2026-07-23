Galaxy Watch Ultra2 và Galaxy Watch9: Trợ lý AI, phát hiện ngưng thở khi ngủ

(VTC News) -

Tại sự kiện Galaxy Unpacked tối 22/7, bên cạnh bộ ba điện thoại gập mới, Samsung cũng giới thiệu hai mẫu đồng hồ thông minh Galaxy Watch Ultra 2 và Watch9. Điểm nâng cấp chung trên cả hai mẫu đồng hồ là vi xử lý Snapdragon Wear Elite Platform, màn hình sáng hơn với độ sáng tối đa 5.000 nit và thời lượng pin được cải thiện, giúp theo dõi sức khỏe liên tục 24/7.

Samsung giới thiệu hai mẫu đồng hồ thông minh Galaxy Watch Ultra 2 và Watch9. (Ảnh: Ngọc Duy)

Samsung cũng bổ sung loạt tính năng sức khỏe mới dựa trên AI như Sleep Apnea (phát hiện ngưng thở khi ngủ), Vitals theo dõi các chỉ số sinh tồn trong lúc ngủ, Heart Health Score đánh giá sức khỏe tim mạch, Daily Cardio Load phân tích tải vận động hằng ngày, Fitness Index đánh giá thể trạng tổng thể và Hearing theo dõi mức độ tiếp xúc với tiếng ồn nhằm bảo vệ thính giác.

Là phiên bản cao cấp nhất, Galaxy Watch Ultra2 tập trung vào các hoạt động ngoài trời và luyện tập cường độ cao. Thiết bị được trang bị viên pin 800 mAh, tăng khoảng 35% so với thế hệ trước, khung titan chống sốc, đạt chuẩn IP69K, 10ATM và EN13319, cho phép hỗ trợ cả các hoạt động lặn biển.

Galaxy Watch Ultra2 có thể tự động ghi nhận độ sâu, thời gian và nhiệt độ nước.

Samsung còn bổ sung chế độ Trail Running giúp theo dõi độ cao, độ dốc và địa hình trong quá trình chạy, đồng thời tích hợp tính năng Nutrition Alert để ước tính lượng nước cần bổ sung dựa trên lượng mồ hôi thất thoát.

Đối với người yêu thích lặn biển, đồng hồ có thể tự động ghi nhận độ sâu, thời gian và nhiệt độ nước. Cuối năm nay, Samsung sẽ bổ sung ứng dụng Ultra2 Diving, phát triển cùng Mares, hỗ trợ theo dõi tốc độ lên xuống và các giới hạn an toàn khi lặn.

Về thiết kế, Ultra2 vẫn sử dụng khung titan nhưng được tinh chỉnh cấu trúc bên trong giúp thân máy mỏng hơn khoảng 12%, kết hợp dây đeo mới mềm và nhẹ hơn nhằm tăng sự thoải mái khi đeo liên tục.

Galaxy Watch9 sử dụng khung nhôm, kết hợp nhiều tùy chọn dây đeo mới.

Trong khi đó, Galaxy Watch9 hướng đến nhóm người dùng phổ thông với trọng tâm là theo dõi sức khỏe và giấc ngủ. Thiết bị sử dụng khung nhôm, giữ thiết kế đặc trưng của dòng Galaxy Watch nhưng được tinh chỉnh để ôm cổ tay hơn, kết hợp nhiều tùy chọn dây đeo mới.

Galaxy Watch9 được trang bị viên pin 390 mAh, vi xử lý Snapdragon Wear Elite Platform cùng màn hình sáng 5.000 nit, hỗ trợ theo dõi sức khỏe liên tục trong cả ngày lẫn đêm.

Samsung cho biết đồng hồ có khả năng phân tích các dữ liệu sức khỏe thu thập được để đưa ra các khuyến nghị phù hợp, giúp người dùng hình thành thói quen luyện tập và chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Tại thị trường Việt Nam, sản phẩm bắt đầu lên kệ từ ngày 22/7. Galaxy Watch Ultra2 phiên bản 47 mm có giá bán là 18,99 triệu đồng. Trong khi đó, Galaxy Watch9 có giá lần lượt là 9,99 triệu đồng cho bản 40 mm và 10,99 triệu đồng cho bản 44 mm.