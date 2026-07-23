Thiếu niên 15 tuổi bị đột quỵ do tắc động mạch não

(VTC News) -

Theo lời kể của gia đình, người bệnh T.T.K.D có tiền sử khỏe mạnh, đột ngột xuất hiện yếu nửa người trái, choáng và ngã trong nhà vệ sinh. Người thân nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhà, kết quả chụp MRI sọ não phát hiện nhồi máu não diện rộng bán cầu phải nên người bệnh được hội chẩn và chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Hình ảnh MRI cho thấy người bệnh bị tắc động mạch cảnh trong bên phải đoạn C7. (Ảnh: BVCC)

Người bệnh nhập viện trong tình trạng lơ mơ, không tiếp xúc được, liệt mặt trung ương bên trái, liệt hoàn toàn nửa người trái với cơ lực 0/5. Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, kết quả MRI mạch máu não xác định tổn thương nhồi máu bán cầu phải do tắc động mạch cảnh trong.

Người bệnh được chẩn đoán nhồi máu não diện rộng bán cầu phải do tắc mạch máu não lớn, nhập viện trong giờ thứ 2,5 kể từ khi khởi phát.

Nhận định đây là trường hợp đột quỵ tối cấp, các bác sĩ đã nhanh chóng kích hoạt cấp cứu: chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ nhằm tái thông mạch máu não. Sau can thiệp, người bệnh tiếp tục được điều trị hồi sức tích cực, kiểm tra các xét nghiệm chuyên sâu để chẩn đoán nguyên nhân và kết hợp phục hồi chức năng sớm.

Hình ảnh cho thấy động mạch cảnh trong bên phải đã được tái thông hoàn toàn.

Sau một thời gian điều trị, hiện tại người bệnh tỉnh hoàn toàn, giao tiếp tốt, các chức năng sống ổn định, tuy nhiên vẫn còn liệt nửa người trái, đang tiếp tục được điều trị nội khoa và tập phục hồi chức năng dưới sự hướng dẫn và theo dõi sát của các bác sĩ.

ThS Đột quỵ Nguyễn Minh Đức thăm khám cho người bệnh.

Theo BSCKI Lưu Văn Thìn, Khoa Cấp cứu và Điều trị tích cực Thần kinh – Đột quỵ, Trung tâm Đột quỵ, BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ: hiện nay, đột quỵ không còn là bệnh lý chỉ gặp ở người lớn tuổi mà đã được ghi nhận ngày càng nhiều ở người trẻ dưới 40 tuổi.

Đây là lời cảnh báo không nên chủ quan trước những dấu hiệu bất thường ở người trẻ, thậm chí là trẻ em. Mỗi trường hợp đều cần được cấp cứu khẩn cấp bởi "thời gian là não", càng được xử trí sớm thì khả năng cứu được vùng não tổn thương và phục hồi chức năng càng cao.

Bác sĩ Lưu Văn Thìn khuyến cáo, khi phát hiện người thân có các dấu hiệu như méo miệng, yếu hoặc liệt một bên tay chân, nói khó, nói ngọng, mất thăng bằng hoặc rối loạn ý thức… cần đưa ngay đến cơ sở y tế có chuyên khoa đột quỵ.

Tuyệt đối không cạo gió, bấm huyệt hay chờ các triệu chứng tự hết, bởi mỗi phút chậm trễ đều làm tăng nguy cơ để lại di chứng nặng nề và ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh.

Để được tư vấn và hỗ trợ cấp cứu kịp thời, người dân có thể liên hệ Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ qua số điện thoại 0210 655 2288 hoặc Tổng đài Tư vấn khám chữa bệnh (miễn phí cước cuộc gọi): 1800 888 989 để được tư vấn bởi chuyên gia đầu ngành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.