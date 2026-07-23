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Cận cảnh những viên kim cương đắt nhất thế giới
(VTC News) -
Viên kim cương hồng trị giá 71 triệu USD và viên kim cương xanh tự nhiên đẹp đến mức khó tin, là những viên kim cương hiếm và đắt giá nhất thế giới.
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07:26 23/07/2026
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07:17 23/07/2026
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07:03 23/07/2026
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Houthi tấn công 2 tàu chở dầu của Ả Rập Xê-út
07:02 23/07/2026
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Thông điệp từ 4 bước chuyển chiến lược: Bộ máy tinh gọn nhưng phải mạnh, phân cấp nhưng phải rõ trách nhiệm
07:00 23/07/2026
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Tài xế mua quan tài, dàn dựng cái chết giả để trốn án phạt say rượu lái xe
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TS Bùi Ngọc Sơn: Bill Gates tạo ra 'cỗ máy in tiền' lớn bậc nhất nước Mỹ
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Giá vàng hôm nay 23/7: Chưa ngừng đà tăng, lấy lại mốc 4.100 USD/ounce
06:32 23/07/2026
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Kim cương giá rẻ bất thường len lỏi vào thị trường thế nào?
06:30 23/07/2026
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Mật ngữ làng cổ hơn 500 năm ở Quảng Trị
06:30 23/07/2026
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Vì sao Tháp Rùa chưa đầy 150 tuổi nhưng có ý nghĩa quan trọng đến vậy?
06:30 23/07/2026
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Lạc giữa đại ngàn đất mỏ Quảng Ninh, chạm vào ‘báu vật xanh’ hàng trăm năm tuổi
06:30 23/07/2026
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06:16 23/07/2026
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