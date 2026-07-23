Tài xế mua quan tài, dàn dựng cái chết giả để trốn án phạt say rượu lái xe

(VTC News) -

Các công tố viên ở An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vừa chia sẻ vụ một tài xế giả chết để trốn tránh án phạt do tội say rượu lái xe. Theo đó, vào tháng 1/2025, người đàn ông họ Tư bị cảnh sát giao thông bắt trong tình trạng lái xe khi say rượu. Cảnh sát phát hiện ra rằng trước đó anh ta đã bị phạt 2 lần vì say rượu lái xe và không mang bằng lái; anh ta được tại ngoại chờ điều tra.

Theo luật pháp Trung Quốc, say rượu lái xe được xếp vào nhóm vi phạm giao thông đặc biệt nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị thu hồi giấy phép, bắt giam từ 1-6 tháng và phạt tiền.

Vì sợ phải ngồi tù, Tư lên kế hoạch ngụy tạo cái chết của mình. Sau đó, anh ta khai rằng tình trạng nợ nần chồng chất và có tiền án khiến bản thân lo lắng rằng nếu thêm một lần đi tù nữa, mọi cơ hội xây dựng lại cuộc đời sẽ tiêu tan.

Tư giả chết vì lo án phạt tù khiến bản thân không còn tương lai. (Ảnh minh họa: SCMP)

Vào tháng 6/2025, Tư cùng gia đình mua một quan tài, rải các vỏ lọ thuốc rỗng khắp nhà và sử dụng thiết bị làm lạnh để hạ nhiệt cơ thể; tất cả là để dàn dựng cảnh "chết do dùng thuốc quá liều".

Trong tang lễ, lý giải việc mặt "người quá cố" bị phủ một tấm vải, gia đình nói rằng khuôn mặt Tư bị biến dạng do dùng thuốc. Trước khi trời tối, mẹ và bà của Tư vội vã đem quan tài đi chôn, trong khi anh ta trốn đến tỉnh Vân Nam (ở tây nam Trung Quốc) để tìm việc làm.

Sau khi nhận thông báo về cái chết của Tư, cảnh sát đến nhưng không thể kiểm tra thi thể vì chiếc quan tài đã được chôn. Họ nảy sinh nghi ngờ vì gia đình chẳng những không báo cấp cứu mà còn mua quan tài từ trước, không giống trường hợp đột ngột qua đời.

Các điều tra viên sau đó không tìm thấy giấy chứng nhận tử vong của bệnh viện, hồ sơ an táng hoặc bằng chứng cho thấy hộ khẩu của Tư đã bị xóa. Họ hàng và dân làng cũng khai rằng khuôn mặt của người nằm trong quan tài luôn bị che kín, chỉ có mẹ và bà của tư nhìn thấy thi thể.

Sau khi kiểm tra camera giám sát, các giao dịch ngân hàng và bản ghi cuộc gọi điện thoại, cảnh sát kết luận rằng Tư vẫn còn sống và phát lệnh truy nã. Tư bị bắt vào tháng 4/2026, bị kết án 5 tháng tạm giam và phạt 20.000 nhân dân tệ (khoảng 78 triệu đồng).

Vào ngày 11/6, cảnh sát mở cuộc điều tra đối với mẹ và bà của Tư với tội danh che giấu và dung túng tội phạm. Công tố viên thụ lý vụ án chia sẻ rằng hành vi giả chết để trốn tránh pháp luật không chỉ vô ích mà còn có thể dẫn đến nhiều tội nặng hơn.

Câu chuyện lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự quan tâm của dư luận. Một người tdùng bình luận: “Việc không lái xe sau khi uống rượu có thực sự khó đến vậy? Tư làm mọi cách để tránh bị buộc tội, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt".

“Gia đình anh ta nghĩ rằng mình đang giúp người thân, nhưng họ chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn”, một người dùng khác nhận xét.