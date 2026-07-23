Thị trường xe hybrid Việt Nam sôi động với làn sóng sản phẩm mới

(VTC News) -

Thị trường ô tô Việt Nam giai đoạn nửa cuối năm 2026 đang chứng kiến sự bùng nổ dải sản phẩm xe hybrid. Không còn dừng lại ở mức thăm dò, hàng loạt hãng xe lớn đồng loạt ra mắt sản phẩm mới, cạnh tranh khốc liệt nhằm chiếm lĩnh thị phần.

Xe Nhật giữ vững thị trường bằng hybrid HEV

Thương hiệu Toyota tiếp tục củng cố thế phòng thủ bằng việc mở rộng các phiên bản động cơ lai trên hàng loạt dòng xe ăn khách, kết hợp cùng các đối thủ đồng hương như Honda và Suzuki tạo thành "liên minh" xe Nhật giữ vững thị phần.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ Yaris Cross thể hiện vai trò chính khi vươn lên dẫn đầu toàn danh mục sản phẩm của hãng với 8.146 xe bàn giao. Bên cạnh đó, bộ đôi xe đa dụng Innova Cross với 5.623 xe và Veloz Cross với 5.097 xe đóng vai trò nòng cốt giữ vững phân khúc xe gia đình và xe dịch vụ.

Mẫu xe đa dụng Toyota Veloz Cross đóng vai trò trụ cột giữ vững thị phần phân khúc xe gia đình.

Đặc biệt, Corolla Cross với 3.711 xe bàn giao đang cho thấy dấu hiệu hồi phục và tăng trưởng trở lại sau khi ra mắt bản nâng cấp. Điểm chung của các dòng xe đang tăng tốc này là tỷ trọng đóng góp ngày càng cao từ các phiên bản hybrid. Với tổng cộng 7.081 xe hybrid bán ra nửa đầu năm (tăng 106% so với cùng kỳ), Toyota đang biến động cơ lai xăng điện tự sạc thành các dòng sản phẩm chiến lược.

Hyundai và Kia gia tăng sức ép bằng dải sản phẩm mới

Ở chiều ngược lại, các đại diện đến từ Hàn Quốc như Hyundai và Kia lại liên tục trình làng phiên bản hybrid cho các dòng xe gầm cao chủ lực. Dòng xe Tucson Hybrid chuẩn bị ra mắt là minh chứng cho quyết tâm so kè sòng phẳng của xe Hàn. Lợi thế về thiết kế trẻ trung, hàm lượng công nghệ phong phú cùng hệ truyền động hybrid tăng áp vận hành mạnh mẽ đang giúp xe Hàn Quốc trực tiếp đe doạ vị thế của các đối thủ Nhật Bản ở phân khúc gầm cao cỡ C và D.

Hyundai Tucson Hybrid chào sân thị trường Việt Nam với thiết kế trẻ trung cùng động cơ tăng áp hybrid mạnh mẽ.

Khác biệt lớn nhất của Hyundai so với các đối thủ Nhật Bản nằm ở việc kết hợp giữa động cơ tăng áp 1.6L Turbo và mô-tơ điện. Lựa chọn này giúp các mẫu xe hybrid Hàn Quốc vừa đạt mức tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, vừa duy trì công suất vận hành vượt trội, đạt tới 231,8 mã lực trên Tucson Hybrid. Đi kèm với đó là định vị giá bán cạnh tranh, giúp Tucson Hybrid hay Santa Fe Hybrid tạo sức ép trực tiếp lên Honda CR-V e:HEV lẫn các phiên bản xe xăng truyền thống.

Trái ngược với cách tiếp cận tập trung của Hyundai, tập đoàn THACO chọn chiến lược khác cho thương hiệu Kia khi cung cấp cả hai công nghệ hybrid tự sạc (HEV) lẫn cắm sạc (PHEV). Dải xe hybrid của hãng kéo dài từ dòng gầm cao cỡ C Sportage, SUV 7 chỗ Sorento đến mẫu MPV gia đình Carnival.

Giá bán cạnh tranh từ xe hybrid Trung Quốc

Trong khi đó, làn sóng xe Trung Quốc với những cái tên như BYD, Haval hay MG lại chọn hướng đi mạo hiểm hơn để tạo sự khác biệt. Nhóm xe này tập trung quảng bá công nghệ hybrid cắm sạc (PHEV), cho phép xe di chuyển thuần điện quãng đường dài vượt trội hơn rất nhiều.

Mẫu xe hybrid Jaecoo J5 chuyển sang lắp ráp trong nước giúp thương hiệu Trung Quốc tối ưu giá bán và gia tăng độ tin cậy.

Điển hình như BYD với mẫu SUV Sealion 6 hay sedan Seal 5 DM-i, hay Jaecoo với mẫu J7 PHEV. Dòng xe này cho phép người dùng vận hành hoàn toàn bằng điện trong quãng đường từ 80 đến hơn 100 km cho mỗi lần sạc đầy, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị, đồng thời sở hữu tổng quãng đường di chuyển khi đầy nhiên liệu xăng và điện lên tới hơn 1.000 km.

Bên cạnh công nghệ, định giá bán cạnh tranh là mũi nhọn tấn công thứ hai của xe hybrid Trung Quốc. Các mẫu xe gầm cao cỡ C trang bị hệ truyền động PHEV phức tạp cùng nhiều công nghệ thường được niêm yết ở khoảng giá từ 800 đến 900 triệu đồng. Mức giá này rẻ hơn đáng kể so với các phiên bản hybrid của xe Nhật hay xe Hàn cùng cỡ, thường chạm ngưỡng từ 1,1 đến 1,3 tỷ đồng.

Mặc dù sở hữu dải sản phẩm giàu tính công nghệ và mức giá hấp dẫn, xe hybrid Trung Quốc vẫn phải đối mặt với không ít rào cản tại Việt Nam. Lớn nhất trong số đó là định kiến thương hiệu cùng tâm lý e ngại về độ bền dài hạn và giá trị giữ lại khi bán lại.

Sự xuất hiện dồn dập của các mẫu xe hybrid cùng cuộc đua giảm giá, nâng cấp trang bị giữa các tập đoàn xe không chỉ mang lại sự lựa chọn đa dạng cho người tiêu dùng, mà còn thúc đẩy tốc độ chuyển đổi sang giao thông xanh tại Việt Nam diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết.