Giá vàng nhẫn 9999 PNJ hôm nay 23/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng nhẫn 9999 là loại nhẫn được chế tác từ vàng có độ tinh khiết lên tới 99,99%, còn được gọi là vàng ta hoặc vàng 24K.
Vàng nhẫn 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, độ sáng tự nhiên, mềm và dẻo. Trên thị trường, vàng nhẫn 9999 thường được sản xuất dưới dạng nhẫn tròn trơn hoặc nhẫn ép vỉ với nhiều trọng lượng như 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ.
Cập nhật lúc 7h ngày 23/7/2026, giá vàng nhẫn trơn PNJ 9999 được niêm yết ở mức 14,00 - 14,50 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Ngoài vàng nhẫn trơn 9999, PNJ còn cung cấp đa dạng các loại vàng đáp ứng nhu cầu của người mua.
Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật lúc 7h ngày 23/7/2026:
|
Loại vàng
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
14.200.000
|
14.600.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
14.000.000
|
14.500.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng Kim Bảo 999.9
|
14.000.000
|
14.500.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|
14.000.000
|
14.500.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|
14.000.000
|
14.500.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 9999
|
13.800.000
|
14.300.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999
|
13.786.000
|
14.286.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 9920
|
13.566.000
|
14.186.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 99
|
13.537.000
|
14.157.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 916 (22K)
|
12.479.000
|
13.099.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 750 (18K)
|
9.735.000
|
10.725.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 680 (16.3K)
|
8.734.000
|
9.724.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 650 (15.6K)
|
8.305.000
|
9.295.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 610 (14.6K)
|
7.733.000
|
8.723.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 585 (14K)
|
7.376.000
|
8.366.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 416 (10K)
|
4.959.000
|
5.949.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 375 (9K)
|
4.373.000
|
5.363.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 333 (8K)
|
3.772.000
|
4.762.000
|
đồng/chỉ
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nhẫn 9999 hôm nay tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h ngày 23/7/2026):
|
Thương hiệu
|
Loại vàng
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
PNJ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
14.000.000
|
14.500.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|
14.100.000
|
14.500.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
14.100.000
|
14.510.000
|
đồng/chỉ
|
Doji
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
14.200.000
|
14.600.000
|
đồng/chỉ
|
Bảo Tín Minh Châu
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.340.000
|
14.720.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
14.150.000
|
14.500.000
|
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.