Giá vàng nhẫn 9999 PNJ hôm nay 23/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Vàng nhẫn 9999 là loại nhẫn được chế tác từ vàng có độ tinh khiết lên tới 99,99%, còn được gọi là vàng ta hoặc vàng 24K.

Vàng nhẫn 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, độ sáng tự nhiên, mềm và dẻo. Trên thị trường, vàng nhẫn 9999 thường được sản xuất dưới dạng nhẫn tròn trơn hoặc nhẫn ép vỉ với nhiều trọng lượng như 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn PNJ 9999 hôm nay 23/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h ngày 23/7/2026, giá vàng nhẫn trơn PNJ 9999 được niêm yết ở mức 14,00 - 14,50 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Ngoài vàng nhẫn trơn 9999, PNJ còn cung cấp đa dạng các loại vàng đáp ứng nhu cầu của người mua.

Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật lúc 7h ngày 23/7/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 999.9 14.200.000 14.600.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.000.000 14.500.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.000.000 14.500.000 đồng/chỉ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 14.000.000 14.500.000 đồng/chỉ Vàng PNJ - Phượng Hoàng 14.000.000 14.500.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9999 13.800.000 14.300.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999 13.786.000 14.286.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9920 13.566.000 14.186.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 99 13.537.000 14.157.000 đồng/chỉ Vàng 916 (22K) 12.479.000 13.099.000 đồng/chỉ Vàng 750 (18K) 9.735.000 10.725.000 đồng/chỉ Vàng 680 (16.3K) 8.734.000 9.724.000 đồng/chỉ Vàng 650 (15.6K) 8.305.000 9.295.000 đồng/chỉ Vàng 610 (14.6K) 7.733.000 8.723.000 đồng/chỉ Vàng 585 (14K) 7.376.000 8.366.000 đồng/chỉ Vàng 416 (10K) 4.959.000 5.949.000 đồng/chỉ Vàng 375 (9K) 4.373.000 5.363.000 đồng/chỉ Vàng 333 (8K) 3.772.000 4.762.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nhẫn 9999 hôm nay tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h ngày 23/7/2026):

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị PNJ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.000.000 14.500.000 đồng/chỉ SJC Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 14.100.000 14.500.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.100.000 14.510.000 đồng/chỉ Doji Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.200.000 14.600.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.340.000 14.720.000 đồng/chỉ Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.150.000 14.500.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.