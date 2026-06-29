Giá vàng nhẫn trơn 24K PNJ hôm nay 29/6/2026 bao nhiêu?

(VTC News) -

Vàng nhẫn trơn 24K là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất đạt khoảng 99,99% (thường gọi là vàng 9999), được chế tác dưới dạng nhẫn trơn, không gắn đá quý hay các chi tiết trang trí cầu kỳ.

Đặc điểm của vàng nhẫn trơn 24K

Nhờ độ tinh khiết cao, vàng nhẫn trơn 24K có màu vàng ánh kim đặc trưng, giá trị bám sát diễn biến của thị trường vàng và được nhiều người lựa chọn để tích lũy, đầu tư hoặc làm tài sản dự phòng.

So với các loại vàng trang sức có hàm lượng vàng thấp hơn, vàng nhẫn trơn 24K giữ giá tốt, dễ mua bán và có tính thanh khoản cao, phù hợp với những người ưu tiên mục đích bảo toàn giá trị tài sản trong dài hạn.

Vàng nhẫn trơn 24K. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng nhẫn trơn 24K PNJ hôm nay 29/6/2026

Cập nhật lúc 8h ngày 29/6/2026, giá vàng nhẫn 24K PNJ (hay nhẫn trơn PNJ 999.9) được niêm yết ở mức 14,55 - 14,85 triệu đồng/chỉ.

Dưới đây là bảng giá vàng tại PNJ cập nhật lúc 8h ngày 29/6/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 999.9 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ Vàng PNJ - Phượng Hoàng 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.300.000 14.700.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999 14.285.000 14.685.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9920 13.962.000 14.582.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 99 13.933.000 14.553.000 đồng/chỉ Vàng 916 (22K) 12.845.000 13.465.000 đồng/chỉ Vàng 750 (18K) 10.035.000 11.025.000 đồng/chỉ Vàng 680 (16.3K) 9.006.000 9.996.000 đồng/chỉ Vàng 650 (15.6K) 8.565.000 9.555.000 đồng/chỉ Vàng 610 (14.6K) 7.977.000 8.967.000 đồng/chỉ Vàng 585 (14K) 7.610.000 8.600.000 đồng/chỉ Vàng 416 (10K) 5.125.000 6.115.000 đồng/chỉ Vàng 375 (9K) 4.523.000 5.513.000 đồng/chỉ Vàng 333 (8K) 3.905.000 4.895.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 24K tại PNJ và các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng giá vàng 24K hôm nay tại PNJ và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 8h ngày 29/6/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.300.000 14.700.000 đồng/chỉ SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.500.000 14.852.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.540.000 14.840.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 14.540.000 14.850.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 14.340.000 14.690.000 đồng/chỉ Doji Vàng SJC 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ Nguyên Liệu 99.99 13.300.000 13.500.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.800.000 14.300.000 đồng/chỉ Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.500.000 14.800.000 đồng/chỉ Thần Tài Phú Quý 999.9 14.500.000 14.800.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 14.200.000 14.700.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.430.000 14.800.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.430.000 14.800.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 14.300.000 14.700.000 đồng/chỉ

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng hôm nay 24K tại PNJ và các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.