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Giá vàng nhẫn trơn 24K PNJ hôm nay 29/6/2026 bao nhiêu?

(VTC News) -

Giá vàng nhẫn trơn 24K PNJ hôm nay 29/6/2026 được cập nhật liên tục theo diễn biến thị trường.

Vàng nhẫn trơn 24K là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất đạt khoảng 99,99% (thường gọi là vàng 9999), được chế tác dưới dạng nhẫn trơn, không gắn đá quý hay các chi tiết trang trí cầu kỳ.

Đặc điểm của vàng nhẫn trơn 24K

Nhờ độ tinh khiết cao, vàng nhẫn trơn 24K có màu vàng ánh kim đặc trưng, giá trị bám sát diễn biến của thị trường vàng và được nhiều người lựa chọn để tích lũy, đầu tư hoặc làm tài sản dự phòng.

So với các loại vàng trang sức có hàm lượng vàng thấp hơn, vàng nhẫn trơn 24K giữ giá tốt, dễ mua bán và có tính thanh khoản cao, phù hợp với những người ưu tiên mục đích bảo toàn giá trị tài sản trong dài hạn.

Vàng nhẫn trơn 24K. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng nhẫn trơn 24K PNJ hôm nay 29/6/2026

Cập nhật lúc 8h ngày 29/6/2026, giá vàng nhẫn 24K PNJ (hay nhẫn trơn PNJ 999.9) được niêm yết ở mức 14,55 - 14,85 triệu đồng/chỉ.

Dưới đây là bảng giá vàng tại PNJ cập nhật lúc 8h ngày 29/6/2026

Loại vàng  Giá mua vào  Giá bán ra  Đơn vị 
Vàng miếng SJC 999.9 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ 
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ 
Vàng Kim Bảo 999.9 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ 
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ 
Vàng PNJ - Phượng Hoàng 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ 
Vàng nữ trang 999.9 14.300.000 14.700.000 đồng/chỉ 
Vàng nữ trang 999 14.285.000 14.685.000 đồng/chỉ 
Vàng nữ trang 9920 13.962.000 14.582.000 đồng/chỉ 
Vàng nữ trang 99 13.933.000 14.553.000 đồng/chỉ 
Vàng 916 (22K) 12.845.000 13.465.000 đồng/chỉ 
Vàng 750 (18K) 10.035.000 11.025.000 đồng/chỉ 
Vàng 680 (16.3K) 9.006.000 9.996.000 đồng/chỉ 
Vàng 650 (15.6K) 8.565.000 9.555.000 đồng/chỉ 
Vàng 610 (14.6K) 7.977.000 8.967.000 đồng/chỉ 
Vàng 585 (14K) 7.610.000 8.600.000 đồng/chỉ 
Vàng 416 (10K) 5.125.000 6.115.000 đồng/chỉ 
Vàng 375 (9K) 4.523.000 5.513.000 đồng/chỉ 
Vàng 333 (8K) 3.905.000 4.895.000 đồng/chỉ 

So sánh giá vàng 24K tại PNJ và các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng giá vàng 24K hôm nay tại PNJ và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 8h ngày 29/6/2026:

Thương hiệu Loại vàng  Giá mua vào  Giá bán ra Đơn vị 
PNJ  Vàng miếng SJC 999.9 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ 
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ 
Vàng Kim Bảo 999.9 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ 
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ 
Vàng nữ trang 999.9 14.300.000 14.700.000 đồng/chỉ 
SJC  Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ 
Vàng SJC 5 chỉ 14.500.000 14.852.000 đồng/chỉ 
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.540.000 14.840.000 đồng/chỉ 
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 14.540.000 14.850.000 đồng/chỉ 
Nữ trang 99,99%  14.340.000 14.690.000 đồng/chỉ 
Doji Vàng SJC  14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ 
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng  14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ 
Nguyên Liệu 99.99  13.300.000 13.500.000 đồng/chỉ 
Nữ trang 9999  13.800.000 14.300.000 đồng/chỉ 
Phú Quý  Nhẫn tròn Phú Quý 999.9  14.500.000 14.800.000 đồng/chỉ 
Thần Tài Phú Quý 999.9  14.500.000 14.800.000 đồng/chỉ 
Vàng trang sức 999.9  14.200.000 14.700.000 đồng/chỉ 
Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9  14.430.000 14.800.000 đồng/chỉ 
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9  14.430.000 14.800.000 đồng/chỉ 
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9  14.300.000 14.700.000 đồng/chỉ 

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng hôm nay 24K tại PNJ và các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

Hoàng Lan
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