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Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay 20/6/2026 nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Những thông tin mới nhất về giá vàng 9999 hôm nay 20/6/2026 sẽ giúp người mua có thêm cơ sở để đưa ra quyết định phù hợp.

Vàng 9999 (hay còn gọi vàng ta, vàng ròng, vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết rất cao, chứa tới 99,99% vàng nguyên chất và chỉ khoảng 0,01% là tạp chất.

Đặc điểm của vàng 9999

Nhờ hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 9999 sở hữu màu vàng đậm đặc trưng, độ sáng tự nhiên và giá trị kinh tế cao.Tuy nhiên, do có độ tinh khiết cao nên vàng 9999 khá mềm, dễ bị biến dạng khi chịu tác động mạnh. Đây cũng là lý do khiến vàng 9999 không phải là lựa chọn tối ưu cho những mẫu trang sức có thiết kế cầu kỳ. 

Trên thị trường, vàng 9999 thường được chế tác thành vàng miếng, nhẫn tròn trơn hoặc các sản phẩm tích trữ nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư và bảo toàn tài sản. 

Giá vàng 9999 thường biến động theo diễn biến của thị trường vàng trong nước và thế giới.

Vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 8h ngày 20/6/2026, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải dao động quanh mức 14,1 - 14,7 triệu đồng/chỉ, tùy loại. 

Nhẫn vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải. (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải)

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải được cập nhật lúc 8h ngày 20/6/2026:

Loại vàng  Giá mua vào  Giá bán ra  Đơn vị
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) 14.250.000 14.700.000  đồng/chỉ 
Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen  14.250.000 14.700.000  đồng/chỉ 
Nhẫn tròn 999.9 BTMH  14.150.000 -  đồng/chỉ 
Vàng trang sức 24K (999.9)  14.100.000 14.600.000  đồng/chỉ 
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)  14.370.000 14.670.000  đồng/chỉ 
Vàng nguyên liệu 999,9  12.800.000 -  đồng/chỉ 

 

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 999 tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 8h ngày 20/6/2026)

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị
Bảo Tín Mạnh Hải 

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9)

14.250.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH 

14.150.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9) 

14.100.000

14.600.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 

14.370.000

14.670.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu 999,9 

12.800.000

-

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.370.000

14.670.000

đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.360.000

14.660.000

đồng/chỉ

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.370.000

14.670.000

đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.360.000

146.600.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.370.000

14.670.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.250.000

14.650.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng SJC 999.9

14.370.000

14.670.000

đồng/chỉ

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.250.000

14.650.000

đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.250.000

14.650.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.370.000

14.670.000

đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.300.000

14.650.000

đồng/chỉ

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường. Người mua nên cập nhật giá vàng ngay trước thời điểm giao dịch. 

Hoàng Lan
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