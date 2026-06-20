Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay 20/6/2026 nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Vàng 9999 (hay còn gọi vàng ta, vàng ròng, vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết rất cao, chứa tới 99,99% vàng nguyên chất và chỉ khoảng 0,01% là tạp chất.

Đặc điểm của vàng 9999

Nhờ hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 9999 sở hữu màu vàng đậm đặc trưng, độ sáng tự nhiên và giá trị kinh tế cao.Tuy nhiên, do có độ tinh khiết cao nên vàng 9999 khá mềm, dễ bị biến dạng khi chịu tác động mạnh. Đây cũng là lý do khiến vàng 9999 không phải là lựa chọn tối ưu cho những mẫu trang sức có thiết kế cầu kỳ.

Trên thị trường, vàng 9999 thường được chế tác thành vàng miếng, nhẫn tròn trơn hoặc các sản phẩm tích trữ nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư và bảo toàn tài sản.

Giá vàng 9999 thường biến động theo diễn biến của thị trường vàng trong nước và thế giới.

Vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 8h ngày 20/6/2026, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải dao động quanh mức 14,1 - 14,7 triệu đồng/chỉ, tùy loại.

Nhẫn vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải. (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải)

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải được cập nhật lúc 8h ngày 20/6/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) 14.250.000 14.700.000 đồng/chỉ Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen 14.250.000 14.700.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 14.150.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 14.100.000 14.600.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.370.000 14.670.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 999,9 12.800.000 - đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 999 tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 8h ngày 20/6/2026)

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) 14.250.000 14.700.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 14.150.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 14.100.000 14.600.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.370.000 14.670.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 999,9 12.800.000 - đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.370.000 14.670.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.360.000 14.660.000 đồng/chỉ SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.370.000 14.670.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.360.000 146.600.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.370.000 14.670.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.250.000 14.650.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng SJC 999.9 14.370.000 14.670.000 đồng/chỉ Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.250.000 14.650.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.250.000 14.650.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 14.370.000 14.670.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.300.000 14.650.000 đồng/chỉ

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường. Người mua nên cập nhật giá vàng ngay trước thời điểm giao dịch.