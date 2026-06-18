Giá vàng 9999 Doji hôm nay 18/6/2026: Bất ngờ lao dốc

(VTC News) -

Vàng 9999, còn được gọi là vàng ta, vàng ròng, vàng 24K hoặc vàng bốn số 9, là loại vàng có độ tinh khiết rất cao với hàm lượng vàng nguyên chất đạt khoảng 99,99%, chỉ chứa khoảng 0,01% tạp chất.

Đặc điểm của vàng 9999

Nhờ tỷ lệ vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, độ sáng đẹp và khả năng giữ giá tốt theo thời gian. Tuy nhiên, loại vàng này có tính mềm, dễ trầy xước hoặc biến dạng khi chịu va đập mạnh. Vì vậy, vàng 9999 không phù hợp để chế tác những mẫu trang sức cầu kỳ, yêu cầu độ cứng và độ bền cao.

Trên thị trường, vàng 9999 thường được sản xuất dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn trơn. Đây là những sản phẩm được nhiều người lựa chọn để tích lũy tài sản, bảo toàn giá trị và phục vụ nhu cầu đầu tư dài hạn.

Vàng 999 được chế tác dưới dạng vàng miếng. (Ảnh: AI)

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 18/6/2026

Trước giờ mở cửa phiên sáng 18/6/2026, giá vàng miếng tại Doji được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Doji cập nhật lúc 7h45 ngày 18/6/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 14.880.000 15.130.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.900.000 15.150.000 đồng/chỉ Nguyên Liệu 99.99 14.150.000 14.350.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 14.650.000 15.050.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến 8h ngày 18/6/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.880.000 15.130.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.880.000 15.132.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.870.000 15.120.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.870.000 15.130.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 14.670.000 14.970.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.880.000 15.130.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.800.000 15.100.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.800.000 15.100.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.590.000 14.990.000 đồng/chỉ Doji Vàng SJC 14.880.000 15.130.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.900.000 15.150.000 đồng/chỉ Nguyên Liệu 99.99 14.150.000 14.350.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 14.650.000 15.050.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng SJC 14.880.000 15.130.000 đồng/chỉ Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.880.000 15.130.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.880.000 15.130.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.880.000 15.130.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 14.630.000 15.030.000 đồng/chỉ Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 14.830.000 15.130.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 14.680.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 14.630.000 15.030.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.880.000 15.130.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 14.880.000 15.130.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.850.000 15.130.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.850.000 15.130.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 14.580.000 15.030.000 đồng/chỉ

* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.